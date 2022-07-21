«Стрельцов — русский танк». Так феерично дебютировать за сборную СССР удалось только ему

21 июля — день рождения советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Один из самых запоминающихся моментов в его карьере состоялся 67 лет назад. Тогда 17-летний паренёк дебютировал за сборную СССР и установил рекорд, который до сих пор не побит.

Стрельцов забил три мяча за один тайм. Так в нашей сборной не дебютировал никто, кроме него

В начале 1955 года сборная СССР совершила поездку по Индии. Турне получилось насыщенным, с огромным количеством товарищеских матчей. За полтора месяца провела 19 матчей со сборными местных городов и штатов, одержав 19 побед. В общей сложности советские футболисты наколотили 100 мячей, а самым результативным оказался Стрельцов (15 голов).

— Эдика мы очень любили. Звали его «бэби». Не только потому, что он был самый молодой в сборной страны. Нас, стариков, Эдик подкупал своей бескорыстностью, добродушием. Заметьте, для юноши его возраста это редкое свойство. Как правило, молодые люди, а особенно футболисты — честолюбивы, тщеславны, — вспоминал олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян.

Официальный дебют Эдуарда в составе сборной состоялся в июне 1955-го — на стадионе «Росунда» в Стокгольме. Приезд сборной Советского Союза вызвал серьёзный ажиотаж в Швеции — за два часа было продано 40 тысяч билетов. Местная команда рассчитывала на реванш, ведь за год до этого она потерпела сокрушительное поражение со счётом 0:7 в Москве. По сравнению с тем матчем состав шведской сборной претерпел серьёзные изменения, и некоторые футболисты не были знакомы советским игрокам.

Перед матчем шведские спортивные комментаторы рассчитывали на успешный исход. Они не сомневались, что сборной СССР не удастся добиться победы на чужом стадионе. Но как только английский арбитр Линг дал стартовый свисток, стало понятно, что хозяевам нечего ловить. Футболисты сборной СССР проводили одну атаку за другой, а шведы не справились с таким давлением. После первой половины хозяева безнадёжно горели — 0:4.

Особенно хорош был Стрельцов. Он открыл счёт уже на четвёртой минуте, а чуть позже укрепил преимущество советской команды. Эдуард пробежит через полполя, обыграет защитников с вратарём и закатит мяч в пустые ворота. В конце первой половины Стрельцов оформит хет-трик — невероятный дебют за национальную команду! Никто не начинал так результативно в сборной ни до, ни после футболиста «Торпедо».

Эдуард Стрельцов Фото: Из личного архива Эдуарда Стрельцова

Шведы по ходу игры меняли тактику, но это не принесло им успеха. Они старались плотнее опекать лидеров сборной СССР, но те превосходили соперников в скорости. Пропустив пятый мяч, хозяева бросили все силы на то, чтобы огорчить вратаря советской команды Льва Яшина. Этим и воспользовались гости, убежавшие в контратаку и установившие окончательный счёт матча — 6:0. Игрокам сборной СССР не хватило совсем чуть-чуть, чтобы повторить результат годичной давности. Игра Стрельцова впечатлила сдержанных шведских зрителей и журналистов. От местных газетчиков Эдуард получил прозвище Русский танк за физические данные и способность проламывать любую оборону.

Вот что говорил об игре Стрельцова заслуженный мастер спорта СССР Валентин Николаев. «Я вспоминаю игру в Швеции, где Эдик выступал впервые за сборную СССР. Так вот, ту игру мы выиграли со счётом 6:0. Три мяча забил Стрельцов. Его игра очень впечатляла. Она напоминала игру Всеволода Михайловича Боброва, масса которого, может, была меньше, но Бобров с мячом всегда шёл на соперника. Шёл для того, чтобы обыграть. Он не искал путей для того, чтобы бежать куда-то в сторону. И часто выигрывал такие единоборства. Вот в таком же стиле играл и Стрельцов».

«После встречи в Стокгольме, где советские футболисты снова нанесли тяжёлое поражение сборной Швеции, интерес к встречам с Германией и Венгрией возрос ещё больше. Шведская газета даже поместила карикатуру. На ней было изображено, как высоко под облаками парят наши игроки, а внизу, на земле, находятся шведские футболисты. Надпись к рисунку гласила: «Удержится ли советская команда после матча с Венгрией на той высоте, куда её подняли шведские футболисты?» — писал первый вице-президент ФИФА Валентин Гранаткин в книге «Международные встречи советских футболистов».

Немцев сборная СССР обыграет, а с грозными венграми сыграют вничью. Следующая встреча советской и шведской команд пройдёт на чемпионате мира в 1958 году. Многие считали, что тот турнир станет бенефисом Стрельцова, но Эдуард, увы, до Швеции не доехал. Весь мир тогда рукоплескал другому молодому гению — Пеле. А сборная Швеции станет вице-чемпионом мира. Та самая команда, которую Стрельцов тремя годами ранее приговорил ещё в первом тайме.

«Будь Эдик с нами на ЧМ-1958, мы бы вернулись оттуда с медалями»

В заключение – несколько цитат легендарных людей о Стрельцове.

Никита Симонян, олимпийский чемпион 1956 года, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.

— Мне посчастливилось играть вместе со Стрельцовым. Он был выдвинут вперёд, я действовал чуть сзади. Его нещадно били по ногам. Но никогда Эдик не давал сдачи, терпел. Он делал людям только добро. Делать добро — было его назначением в жизни. И дарить свою прекрасную игру зрителям — это тоже от его доброты. Совершенно уверен: если бы Эдуард Стрельцов был с нами на чемпионате мира в Швеции в 1958 году, советские футболисты возвратились бы оттуда с медалями.

Никита Симонян и Константин Бесков Фото: Из личного архива Никиты Симоняна

Николай Озеров, заслуженный мастер спорта СССР, спортивный комментатор.

— Стрельцов — это величайший футболист. Вспоминаю, когда он играл — столько зрителей ходило на игры, чтобы увидеть в деле этого замечательного парня. И если бы его жизнь сложилась иначе, в нашей стране вырос бы футболист уровня Пеле, а может, даже и выше. Это необычайно добрый, порядочный, очень ласковый человек.

Валентин Иванов, олимпийский чемпион 1956 года, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.

— Такие футболисты, как Стрельцов, рождаются раз в сто лет. Он обладал такими качествами, каких не было ни у кого. Физическая мощь, скорость и самое главное — ум. Эдик как никто другой умел мыслить на поле, знал, когда бежать, когда постоять.