«Спартак» забил после косяка вратаря. И это уже на второй минуте

На «Открытие Арене» не пришлось долго ждать голов. «Спартак» открыл счёт уже спустя 85 секунд. Это стало возможным из-за грубой ошибки вратаря «Оренбурга» Евгения Гошева.

После навеса Мозеса с углового голкипер решил сыграть на выходе, выбежал почти до точки пенальти, но так и не дотянулся до мяча. Он приземлился в ногах у Мартинса, который сразу же пробил под перекладину.

На 12-й минуте «Спартак» забил снова, но на этот раз к вратарю уже мало вопросов. Для 25-летнего вратаря «Оренбурга» это третий матч в чемпионате России. В предыдущих двух (с «Крыльями» и «Уралом») Гошев пропустил четыре гола.