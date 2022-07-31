«Спартак» забил после косяка вратаря. И это уже на второй минуте
Поделиться
Это можно назвать голом из раздевалки?
На «Открытие Арене» не пришлось долго ждать голов. «Спартак» открыл счёт уже спустя 85 секунд. Это стало возможным из-за грубой ошибки вратаря «Оренбурга» Евгения Гошева.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мартинс Перейра – 2' 2:0 Соболев – 12' 3:0 Промес – 38' 3:1 Башич – 55' 4:1 Промес – 90+4'
После навеса Мозеса с углового голкипер решил сыграть на выходе, выбежал почти до точки пенальти, но так и не дотянулся до мяча. Он приземлился в ногах у Мартинса, который сразу же пробил под перекладину.
На 12-й минуте «Спартак» забил снова, но на этот раз к вратарю уже мало вопросов. Для 25-летнего вратаря «Оренбурга» это третий матч в чемпионате России. В предыдущих двух (с «Крыльями» и «Уралом») Гошев пропустил четыре гола.
Комментарии
- 31 июля 2022
-
19:50
-
19:47
-
19:41
-
19:39
-
19:31
-
19:28
-
19:10
-
18:59
-
18:53
-
18:50
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:25
-
18:13
-
18:08
-
18:04
-
17:57
-
17:49
-
17:47
-
17:47
-
17:37
-
17:30
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:07
-
17:00
-
16:55
-
16:44
-
16:31
-
16:28
-
16:23
-
16:23
-
16:20
Партнерский контент