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Удивительный гол Мартинса Перейры в матче «Спартак» — «Оренбург» в чемпионате России по футболу, видео

«Спартак» забил после косяка вратаря. И это уже на второй минуте
Григорий Телингатер
Удивительный гол Мартинса Перейры
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Это можно назвать голом из раздевалки?

На «Открытие Арене» не пришлось долго ждать голов. «Спартак» открыл счёт уже спустя 85 секунд. Это стало возможным из-за грубой ошибки вратаря «Оренбурга» Евгения Гошева.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мартинс Перейра – 2'   2:0 Соболев – 12'   3:0 Промес – 38'   3:1 Башич – 55'   4:1 Промес – 90+4'

После навеса Мозеса с углового голкипер решил сыграть на выходе, выбежал почти до точки пенальти, но так и не дотянулся до мяча. Он приземлился в ногах у Мартинса, который сразу же пробил под перекладину.

На 12-й минуте «Спартак» забил снова, но на этот раз к вратарю уже мало вопросов. Для 25-летнего вратаря «Оренбурга» это третий матч в чемпионате России. В предыдущих двух (с «Крыльями» и «Уралом») Гошев пропустил четыре гола.

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