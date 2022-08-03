Команда Черчесова устроила себе проблемы в Лиге чемпионов. Но шанс пройти дальше ещё есть

Продолжаем следить за Станиславом Черчесовым в Лиге чемпионов. «Ференцварош» под руководством российского тренера проходит сложный путь к групповому этапу главного еврокубка. В первом квалификационном раунде венгерская команда прошла «Тобол», во втором — «Слован», а в третьем ей достался «Карабах».

Начало матча получилось не особо насыщенным — в первые 12 минут соперники провели по одной опасной атаке. Зато небольшое территориальное преимущество было у «Ференцвароша»: команда Черчесова высоко встречала футболистов «Карабаха» и практически не допускала остроты у своих ворот.

А на 17-й минуте «Ференцварош» воплотил преимущество в гол. Получился он неказистым, но какая разница! После подачи с углового мяч заметался по штрафной, игроки Черчесова суматошно пытались протолкнуть его в ворота, но угодили в перекладину. А дальше своё дело сделал нападающий Франк Боли — добил головой в противоход вратарю.



Отменить праздник мог VAR. Повтор гола просматривали на предмет офсайда, но так ничего и не нашли. 0:1.

Матч «Ференцвароша» Фото: fradi.hu

Первая проблема «Ференцвароша» в этом матче носила кадровый характер. Гиперактивный левый защитник Сами Ммаэ рухнул на газон после стыка, но в итоге поднялся и вернулся в игру.

После гола «Ференцварош» стал потихоньку затухать. Черчесов с бровки гнал своих игроков вперёд, но они, такое ощущение, не спешили слушать тренера. За добровольный отказ от инициативы венгерская команда поплатилась практически моментально. На 34-й минуте обрез в центре поля привёл к атаке «Карабаха» и опасному штрафному удару. Вратарь Денеш Дибус отбил мяч перед собой, и на добивании сработал Овусу Квабена. 1:1.



В отличие от «Ференцвароша», «Карабах» после своего гола заметно активизировался. Перед самым перерывом хозяева даже забили второй мяч, но его пришлось отменить из-за офсайда. А «Ференцварош» незадолго до этого эпизода мог сломать логику и выйти вперёд, если бы Адама Траоре реализовал выход один на один.

В начале второго тайма та самая кадровая проблема «Ференцвароша» стала полноценной. Ммаэ дважды за один момент получил шипами по ноге и покинул поле с помощью врачей.



Время шло, а команда Черчесова не возвращала себе инициативу. Не сказать, что у «Карабаха» было много моментов, но у «Ференцвароша» их вообще не возникало. Пробуждение гостей произошло лишь в середине тайма. На 68-й минуте венгерская команда чудом не забила второй и впредь, хоть и продолжила делать ставку на контратаки, но делала это заметно активнее.



За 10 минут до финального свистка в матче появился ещё один россиянин. У «Карабаха» вышел Рамиль Шейдаев — бывший нападающий «Зенита», «Крыльев Советов» и «Динамо». А уже через несколько минут он чуть не соорудил гол: прошёл по флангу, обвёл защитников и опасно прострелил, но подвёл партнёр.

Станислав Черчесов Фото: fradi.hu

На последних минутах игра стала совсем весёлой. Отличные моменты были у обеих команд, но ближе ко второму голу был всё-таки «Карабах». А голы к тому моменту закончились.



Перед ответным матчем «Ференцварош» находится в неплохом положении: поражения удалось избежать, а дома помогут свои болельщики. Но есть ощущение недосказанности — зачем же было добровольно отдавать инициативу?