Бакаев шёл в «Зенит» играть, но пока выходит только на замену. Когда же он получит шанс?

После приезда в Петербург Зелимхан Бакаев закрылся от общественности. Дал большое интервью «Чемпионату», а дальше – тишина. Даже победа в Суперкубке над «Спартаком» не спровоцировала на выражение публичных эмоций. Неудивительно — ведь Бакаев сыграл только 20 минут, когда результат уже был сделан. О чём здесь можно говорить? Ведь, как справедливо убеждён сам футболист, лучше всего за любого игрока скажет работа.

На прошлой неделе мы увидели первые результаты – голевая передача и гол с пенальти. Бакаев вновь начал игру на лавке, но сверхуспешно вышел во втором тайме. Чуть ли не первым касанием отправил забивать Сергеева, а после фола на Малкоме взял мяч и реализовал пенальти. Первый гол в официальном матче за «Зенит» – повод помечтать и об основе.

После игры у Семака спросили о Зелимхане и его статусе в команде. И конкретно о том, видит ли он его в основе в ближайших матчах. Тренер заявил, что нынешний стартовый состав не даёт повода в себе усомниться.

«Конечно, это здоровая конкуренция, поэтому кто сильнее, тот и играет. Те игроки, которые вышли в старте, не дали усомниться в том, что они лучше. Зелимхан прекрасно сегодня вышел и сделал заявку на попадание в стартовый состав», – сказал Семак.

Зелимхан Бакаев в матче с «Локомотивом» Фото: РИА Новости

То есть тренер логично заявил, что никаких преференций у Зелимхана нет. Будет выглядеть лучше – будет играть. Пока, видимо, мощнее смотрится Андрей Мостовой – один из конкурентов на позиции.

Перед «Ахматом» перед журналистами выступал уже сам Бакаев. Впереди – игра в Грозном. Согласитесь, красивый повод выйти в основе практически на родной земле.

Зелимхан Бакаев полузащитник «Зенита» «Нормально отношусь к тому, что не выхожу в основе. Потому что надо заслужить место в старте. Здесь собраны футболисты, которые выигрывали чемпионство и доказали право на своё место. Мне нужно работать, доказывать. Как говорится, всему своё время. Я к этому нормально отношусь и продолжаю работать».

У полузащитника серьёзные конкуренты – на флангах у «Зенита» полный набор. Там могут сыграть Малком, Клаудиньо, Мостовой. Плюс на подходе новичок Густаво Мантуан, который вряд ли приехал смотреть футбол со скамейки. И травмированный Кузяев. Пять кандидатов на два места – так что получить его просто точно не будет.

Естественно, Бакаеву представится шанс. Возможно, даже не один. Но если он за него не зацепится, то мы получим привет из прошлого сезона. Когда игрок, особенно весной, задумчиво сидел на лавке, а после матча выражал непонимание происходящим. Сомневаюсь, что он будет молчать в «Зените». Бакаев – амбициозный парень и, естественно, хочет играть. Вряд ли даже чуть ли не гарантированные трофеи заставят его изменить позицию.

А уже Семаку предстоит найти баланс в игровом времени для всех. Но сезон длинный, так что время получит каждый. Главное, обойтись без внутренних конфликтов. Но если играть будут сильнейшие, вряд ли это возможно.