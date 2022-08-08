«Челси» сплавляет деградирующую звезду. Как превратиться из топа в обузу за два года

Тимо Вернер покидает «Челси». После двух бесславных лет в Лондоне клуб сплавляет нападающего обратно в «РБ Лейпциг» — об этом пишет Фабрицио Романо. По информации главного инсайдера Европы, речь идёт не об аренде, а о полноценном трансфере. Самое время подвести итоги английского периода карьеры немца. Периода, от которого многого ждали, но так ничего и не дождались.

«Челси» перехватил Вернера у «Ливерпуля». Тимо брали как готового топ-бомбардира

Для начала вспомним, как Вернер переходил в «Челси». Весной 2020-го Тимо феерил в Германии и ожидаемо стал целью топ-клубов. Нападающий, настрелявший 78 голов за четыре сезона Бундеслиги, нужен был всем, но фаворит нарисовался быстро. «Ливерпуль» активно контактировал с «Лейпцигом», Вернер не скрывал симпатии к английскому клубу, и казалось, что переход неизбежен.

Тимо Вернер нападающий сборной Германии «Ливерпуль» — лучшая команда в мире на данный момент. И если вы слышите, что этот клуб вами интересуется и вас с ним связывают — это определённо повод для гордости».

А потом ситуация резко изменилась. «Ливерпуль» затянул с оформлением трансфера и засомневался в необходимости серьёзной траты на игрока, который был обречён на первых порах выходить на поле лишь на замену (связку Мане — Фирмино — Салах было не подвинуть).

Тут-то и объявился «Челси». Фрэнк Лэмпард убедил Вернера, что успеха можно добиться не только под руководством Юргена Клоппа, а клуб оперативно договорился с «Лейпцигом» о трансфере за € 53 млн.

Тимо Вернер Фото: Darren Walsh/Getty Images

Вернер сразу заявил, что его и «Челси» ждёт «очень успешное будущее», а ёмче всех трансферную победу клуба описала директор Марина Грановская:



— Мы очень рады, что Вернер сделал выбор в пользу «Челси». Это игрок, которого желали видеть у себя клубы по всей Европе, и в этом нет ничего удивительного. Тимо сочетает в себе молодость и перспективу с опытом и признанием, а это редкость.



Тогда со словами Грановской никто бы не поспорил: казалось, что «Челси» провернул суперсделку.

В Англии Вернер деградировал с каждым сезоном. Он подешевел в два раза

Пика стоимости Тимо достиг в марте 2020-го — € 80 млн. К концу сезона цена чуть снизилась, но всё ещё была очень солидной — € 64 млн. А что сейчас? В 26 лет, когда футболист должен быть в лучшей физической форме, Тимо стоит € 35 млн.

Статистика Вернера тоже катится по наклонной. В сезоне-2019/2020 Тимо был уверен в себе и настрелял в 34 матчах Бундеслиги 28 голов, добавив восемь ассистов. А вот что было в двух кампаниях в составе «Челси».

Сезон-2020/2021: 6+8 по «гол+пас» в 35 матчах АПЛ. Допустим, для дебюта не совсем ужасно, хотя Вернер растерял всю уверенность и словил «синдром Торреса» — транжирил моменты и невероятным образом не попадал по воротам.

Сезон-2021/2022: 4+1 в 21 матче АПЛ. Добавились проблемы со здоровьем: Вернер пропустил месяц из-за мышечной травмы и три недели из-за коронавируса.

Тезис о деградации Вернера подтверждает и продвинутая статистика. Тимо с каждым сезоном всё меньше бьёт по воротам: перед уходом из «Лейпцига» было 165 ударов 49 матчах, после трансфера в «Челси» — 132 в 65, в минувшей кампании — 102 в 48. Количество ключевых передач тоже неизменно падает: 86, 54, 38.



Про уверенность мы тоже сказали не просто так — в Германии Вернер забивал больше, чем создавал. При xG 26,59 в сезоне-2019/2020 Тимо настрелял 35 мячей. В «Челси» же ожидаемых голов было примерно столько же (24,66 и 20,19), но реализованных моментов оказалось на порядок меньше.

В мае этого года Вернер признался, что не считает переход в «Челси» ошибкой. Было бы наивно ждать от футболиста противоположных заявлений, но, учитывая бэкграунд и предстоящее возвращение в «Лейпциг», эти слова выглядят как хорошая мина при плохой игре.

Тимо Вернер нападающий «Челси» «Ливерпуль» был в моих мыслях, но в конце концов я выбрал «Челси» и в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов. Не худшее решение».

Спустя два месяца после этого заявления Bild сообщил, что Вернер готов пойти на двукратное понижение зарплаты ради возвращения в «Лейпциг». Судя по тому, что о трансфере Тимо пишут как о свершившемся факте, оклад игрока действительно значительно сократится. Фактически за два года Вернер превратился в обузу для «Челси». По нынешнему контракту он получает € 16,6 млн в год (€ 319 тыс. в неделю).



Статистика и общественное мнение куда красноречивее слов Вернера. Например, издание Daily Mail включило Тимо в десятку худших трансферов в истории «Челси». В топ этого списка немца не пустили Ромелу Лукаку, Альваро Мората и Кепа Аррисабалага — за них элементарно больше заплатили. Но в провальном соотношении «ожидание-реальность» Вернер им явно не уступает.