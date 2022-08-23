Салихова предсказала смерть футбола в России как индустрии. Вот почему она не права

Зарема Салихова не смогла уйти без громкого финального заявления. После официального перехода «Спартака» к «ЛУКОЙЛу» на сайте «Осторожно. Медиа» вышла мощная колонка супруги Леонида Федуна. Там – тезисное подведение итогов. Про сам клуб всё без сюрпризов: основной посыл в том, что Федун взял «Спартак» в хаосе и оставил одним из сильнейших в стране. Такое мнение вряд ли стало для кого-то удивительным. Зарема последовательно поддерживала мужа, а в последние пару лет сама влияла на ключевые решения (о чём открыто и заявила).

Интересно другое – некоторые реплики по будущему российского футбола. Его Салихова видит совсем уж печальным. Если кратко – индустрию ждёт крах. Разберём ключевые цитаты.

О выживании российского футбола

Зарема Салихова жена экс-владельца «Спартака» Федуна «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность. В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что всё будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого».

Самое простое – согласиться с Заремой. Опустить голову, тихо проклинать продажный Запад, самим выйти из всех организаций. И ждать логичного финала. Но это глупо делать по одной причине – в футбол вкачано слишком много государственных и частных денег. Поэтому вместо ожидания неминуемого финала боссы ищут пути решения.



Кто выше – ведёт разговоры с ФИФА и УЕФА. Из официальных комментариев мы знаем – речи о бесконечном бане нет. Международные организации не отказываются от диалога с Россией по футбольным вопросам. В процессе переговоров даже выплаты разнообразных грантов. Сейчас это тяжело сделать из-за санкций на банки, однако вопрос решается. В конце мая Александр Дюков отмечал, что в УЕФА ждут возвращения российских клубов. И вряд ли за эти месяцы ситуация глобально изменилась.

Кто ниже, например, руководители клубов, также спасают индустрию разными идеями. Привлекают аудиторию на матчи за счёт мини-выступлений попсовых артистов, расширяют работы скаутских служб в Южной Америке и Балканах, привлекают новых спонсоров. Экспериментируют в надежде на какой-то эффект. Визуально и правда стало круче – куча голов, правда, полные трибуны пока что редкость (но вопрос здесь не в международном бане). Но если деградация и катастрофа случатся, то процесс этот точно растянется. И его всяческими способами будут тормозить. А к тому моменту вполне возможны матчи российских клубов с европейскими условно на нейтральном поле. Ограниченные выплаты, но постепенное возвращение.

О смерти частных клубов, бане на трансферы и софт

Зарема Салихова жена экс-владельца «Спартака» Федуна «Частные футбольные клубы вымрут как вид, не получая дивидендов от основных бизнесов, транзакции по трансферам будут недоступны, софт и современные решения в IT, международное сотрудничество в бизнесе и социальной сфере уже исчезает. Останутся только монополии и их монополистичный футбол. Такого нет ни в одной европейской стране».

Начнём с частных клубов – да, денег стало меньше. Но хаотичного закрытия пока не происходит. Тот же Сергей Галицкий, часть активов которого заморожена, продолжает финансировать «Краснодар». И это с несколькими высокооплачиваемыми легионерами в составе. А есть ещё и «Родина», и «Велес», и «Акрон», и «Чайка» – каждый из клубов содержат конкретные бизнесмены и пока точно не собираются от них отказываться. И это только те, которые более-менее известны. В том же Кубке России на предварительных этапах выступает куча частных команд. Да, бизнесу непросто, но полностью отказываться от финансирования непрофильных активов никто не собирается. Кого-то держит социальная ответственность, а кого-то, не поверите, искренняя симпатия к проекту. Например, в Петербурге группа компаний «Ядро» недавно взялась за создание клуба – протащила его через любительские лиги, а сейчас уже второй дивизион. У них понятная стратегия и план развития – почему бы не попробовать довести историю до конца, учитывая не такие глобальные расходы?

Транзакции по трансферам – из актуальных данных мы знаем, что выплаты действительно заморожены. Но именно с Европой. «Локо» ждёт транша за Миранчука и теперь ещё Бека-Бека. При этом в обратную сторону деньги, судя по всему, поступают куда стабильнее. Появлялась информация, что УЕФА и ФИФА откроют специальные счета для трансферов с участием российских клубов. Плюс – суды. Тема сложная. Но, создав прецедент бесплатного ухода футболистов, УЕФА куда больше навредит себе. Так что выход наверняка будет найден.

Бека-Бека Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Где всё пока что плохо – это софт и современные решения в IT. Действительно проблема с учётом вероятного ухода из России InStat, Opta и WyScout. Для клубов это был если не основной, то очень важный элемент скаутинга и оценки собственных игроков. Как решить проблему, неизвестно. Обычный VPN здесь точно не поможет.



Но есть международное сотрудничество – закрытие одних рынков может спровоцировать интерес от других. Особенно если есть качественные продукты. И желание взаимодействовать. Вряд ли Турция и Китай категорически откажутся от взаимовыгодного сотрудничества.

О лучших игроках европейских клубов

Зарема Салихова жена экс-владельца «Спартака» Федуна «Ещё вчера в нашем трансферном списке реальными кандидатами и участниками переговоров были лучшие молодые игроки из европейских клубов».

Самый смешной пункт. Много ли молодых европейских топов забредало в Россию, а потом их продавали куда-то в классный клуб? Никакая система в этом плане никогда не выстраивалась. А над идеей Рангника в основном смеялись. Единичные истории, конечно, были. Но это последнее, из-за чего стоит переживать. Да и на открытых рынках точно не меньше талантливых игроков. А ещё и своя академия зачем-то тоже нужна.



Вероятно, сильные легионеры вскоре уедут. Но те, кто захочет заработать – останутся. Их заменят другие – с более-менее похожими характеристиками. Приехать на несколько лет в один из богатых клубов вряд ли многие откажутся. Тем более в случае возвращения еврокубков.

О сериалах и международных брендах

Зарема Салихова жена экс-владельца «Спартака» Федуна «Ещё вчера про нас снимал сериал Amazon Prime «Спартак: всё или ничего», международные бренды желали успеть договориться о сотрудничестве перед столетием клуба, мы должны были стать самым диджитальным клубом – клубом, который делает заметные для всего мира вещи не только в медиа и на футбольном поле, но и в маркетинге, и в коммерции, а также: молодые перспективные тренеры, опытные игроки и, конечно же, талантливая молодёжь со всей России».

А здесь Салихова выдала уникальный инсайд: якобы крупный стриминговый сервис снимал про «Спартак» сериал. А после 24 февраля всё закончилось. Тоже звучит странно: 100-летие «Спартак» публично отмечал в мае. То есть за три месяца до потенциальной премьеры сериал ещё не был готов и передан в использование клубу? Или какому-то сервису из России? И теперь, видимо, его никто никогда не увидит. Очень жаль, если правда.



И про диджитальный клуб – интересно, как «Спартак» собирался становиться мировым гигантом, если не стал им даже внутри страны? Конкуренция с «Зенитом» по-прежнему велика. Звучит красиво. Но ощущение, что сами планы сильно опережали структуру по воплощению.