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Трансферы 2022, АПЛ: «Ньюкасл» купил Александера Исака у «Реала Сосьедад» за рекордные € 70 млн — это огромная переплата

«Ньюкасл» прорвало на трансферном рынке. В худшем смысле этого слова
Михаил Георгиев
«Ньюкасл» купил Александера Исака за € 70 млн
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Англичане потратили рекордные деньги на Александера Исака. Заплатили больше, чем «Сити» за Холанда.

«Ньюкасл» купил 22-летнего форварда Александера Исака за € 70+5 млн у «Реала Сосьедад». Это самая крупная продажа в истории «Сосьедада» и трансферный рекорд «Ньюкасла». Выгода сделки для испанцев очевидная, но этого не скажешь об англичанах.

Летом от «Ньюкасла» ждали громких приобретений. Всё-таки в клуб недавно пришли саудовские шейхи. Однако клуб на трансферном рынке вёл себя очень скромно, подписав только вратаря Ника Поупа (€ 10 млн), хавбека Свена Ботмана (€ 37 млн) и выкупив у «Астон Виллы» левого защитника Мэтта Таргетта (€ 17,5 млн), которого зимой взяли в аренду. Англичане интересовались именитыми игроками, включая Неймара, но получали отказ или явно завышенные требования футболистов по зарплате и клубов по компенсации.

Казалось, что «Ньюкасл» продолжит избегать больших трат. Да, суперкоманду с ходу собрать не получилось. Клубу не хватает статусности. Для начала нужно пробиться в еврокубки. Задача посильная даже с имеющимся составом. Главный тренер Эдди Хау создал боеспособный коллектив. В прошлом сезоне АПЛ «Ньюкасл» выиграл 12 из последних 18 матчей, резко поднявшись из зоны вылета в середину турнирной таблицы. Неплохим получился и старт нынешнего чемпионата – пять очков за три тура, в том числе классная игра с «Манчестер Сити» (3:3).

Пока «Ньюкасл» вряд ли способен бороться за место в Лиге чемпионов, но реально претендует на Лигу Европы. Но кажется, что под конец трансферного окна не было никакой необходимости совершать приобретение Исака за рекордные деньги. Особенно с учётом того, что швед, по сути, никак не поднимет конкурентоспособность команды Хау. А ведь нельзя исключать и полный провал игрока в АПЛ.

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Исака раньше сравнивали с Ибрагимовичем, но он не оправдал ожиданий

Александера Исака раньше называли «новым Златаном Ибрагимовичем». Между ними действительно было кое-что общее, если вынести за скобки гражданство Швеции. Исак – очень высокий (192 см), но при этом также техничен и быстр. Сам Ибрагимович тоже видел в Александере своего наследника.

Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
нападающий «Милана» и сборной Швеции

«Я нашёл вам нового Златана! Вы знаете, что мне тяжело понравиться. Но я давно наблюдаю за Алексом, и он пока меня не разочаровал. Талантливый парень. Если кто-то хочет купить подобие Златана – вам нужен именно Исак».

Возможно, сравнения с Ибрагимовичем сыграли с Исаком злую шутку. Александеру выдали слишком много авансов, и он не справился с давлением. Первый тест на серьёзном уровне привёл к разочарованию. В 2017 году Исак перешёл из АИКа в дортмундскую «Боруссию» за € 8,6 млн. Главный тренер немцев Томас Тухель не увидел потенциала в форварде. Исак провёл всего пять матчей в основе «Боруссии». Его ссылали в дубль и отдавали в аренду в голландский «Виллем II», где он забил 13 голов и отдал семь передач в 16 матчах.

Выступление Александера в Нидерландах не впечатлило Дортмунд, но подняло рыночную ценность игрока. Вернувшегося из аренды форварда в межсезонье-2019 сразу же продали в «Реал Сосьедад» за € 15 млн. В первом сезоне в Сан-Себастьяне Исак забил девять голов. Больше всего запомнился дублем и голевым пасом в матче с «Реалом» (4:3) в финале Кубка Испании. Неплохо, но всё-таки до звёздного уровня шведу ещё было далеко.

Александер Исак во время выступления за «Реал Сосьедад»

Александер Исак во время выступления за «Реал Сосьедад»

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Сезон-2020/2021 – пока лучший в карьере Исака. Александер забил 17 голов. Им заинтересовались «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и другие топ-клубы. Яркая игра на Евро-2020 также способствовала увеличению рыночной ценности игрока. «Думаю, никто не сомневается, что Исак привлёк внимание многих европейских клубов. Исключительный талант», – заявлял бывший английский футболист, ныне эксперт Гари Линекер.

Но шумиха не пошла Исаку на пользу. Он не оказался в топ-команде и остался в «Сосьедаде», вчистую провалив сезон-2021/2022. Александер забил всего лишь шесть голов в Ла Лиге (два из них с пенальти) и три в Лиге Европы. Швед скромно смотрелся на фоне своего менее именитого конкурента Микеля Оярсабаля, отличившегося девять раз в чемпионате Испании. Логично, что гранды перестали интересоваться Исаком.

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Логику «Ньюкасла» сложно понять

«Ньюкасл» к элите пока не принадлежит, так что борьба за игроков уровня Исака не является чем-то зазорным для клуба. Но сумма компенсации удивляет. Ещё в июле The Telegraph сообщал, что «Ньюкасл» считает требования «Сосьедада» по Исаку неадекватными.

Изначально испанцы просили € 90 млн – прописанную в контракте сумму отступных. Позже всё-таки слегка сбавили цену, потому что даже € 70 млн – огромная переплата за форварда, забившего четыре гола с игры в прошлом сезоне Ла Лиги.

«Сосьедад» сейчас близок к подписанию Умара Садика из «Альмерии» за € 30 млн. 25-летний нигериец показал статистику 18+12 в 36 матчах Сегунды в прошлом сезоне и забил в первой же игре после перехода команды в Ла Лигу. Отличная замена Исаку и, возможно, даже апгрейд шведа за достаточно скромную цену.

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«Манчестер Сити» этим летом заплатил «Боруссии» € 60 млн за Эрлинга Холанда. «Ньюкасл» отдал за Александера Исака на € 10 млн больше. Да, в атаке у «сорок» есть проблемы. Нападающий Каллум Уилсон в матче с «Манчестер Сити» получил травму подколенного сухожилия и выбыл на неопределённый срок. Однако вряд ли эта потеря настолько критическая, чтобы в экстренном порядке отдавать рекордные деньги за Исака – есть ещё большой форвард Крис Вуд и француз Сент-Максимен. «Ньюкасл» же всё-таки прорвало (в худшем смысле этого слова), но надежда, что Исак вернётся на прежний уровень, всё-таки есть. В прошлые выходные он забил в ворота «Барсы».

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