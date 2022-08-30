Судьи тащат «Манчестер Юнайтед»! Доказательства, что это происходило в трёх матчах сезона

«МЮ» помогают судьи – вечная тема. Её в последние годы часто вспоминают болельщики других топ-клубов АПЛ. Вспоминают и к месту, и нет. Например, сам факт, что «МЮ» часто бьёт пенальти (в этом сезоне, кстати, ещё не били) – это совсем не аргумент, что команде подсуживают. Такое может быть даже частью плана на игру – быстрые и лёгкие игроки атаки идут в обводку в чужой штрафной и вынуждают на себе фолить. Почему бы и нет?

С другой стороны, был и легендарный пенальти в матче с «Астон Виллой». Тогда Бруну Фернандеш наступил на ногу сопернику, но судья каким-то образом зафиксировал фол в пользу «Юнайтед». Обязательно гляньте видео, если не видели данный эпизод.

И вот на фоне мемов про «МЮ» и судейство стартовал новый сезон. Уже в 1-м туре вопросы к арбитрам продолжились. «Брайтон» победил (2:1), но должен был выигрывать ещё крупнее. Сначала Мактоминей шипами влетел в голень соперника. В АПЛ достаточно аналогичных случаев, когда за такое показывали прямую красную.

Фото: Кадр из трансляции

Хотя это ещё ладно. Более удивительным получился эпизод на 54-й минуте. Защитник «МЮ» Мартинес просто влетел в спину Уэлбека. Там и близко не было игры в мяч – даже попытки в него сыграть. Просто Лисандро всей массой влетел в спину нападающему. Ни главный судья, ни арбитры на VAR не обнаружили нарушения правил.

Фото: Кадр из трансляции

В матче «МЮ» – «Ливерпуль» случилась не менее явная ошибка судей. На 81-й минуте «Ливерпуль» отыграл один гол, сделав счёт 2:1 в пользу «Ман Юнайтед». Бруну Фернандеш зашёл в ворота и забрал мяч. Иногда за это действительно оставляют без наказаний, но португалец устроил целое шоу. Он 19 секунд удерживал мяч – и руками, и ногами, и даже с элементом дриблинга. Ещё раз — 19 секунд! На всякий случай выделяем секундомер на трансляции. Самое гениальное во всём этом: Бруну вёл себя неспортивно, имея жёлтую карточку. Как вы понимаете, вторую ему не показали.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

И, наконец, последняя игра «МЮ» – с «Саутгемптоном» (1:0). Опустим тот факт, что единственный гол в матче остался за Бруну, который должен был пропускать эту встречу из-за красной карточки, которую ему почему-то не показали в предыдущем туре. Но после гола португальца стоило назначить 11-метровый в пользу «Саутгемптона». Мяч попал в руку Мактоминею на 60-й минуте. Попал далеко не в плечо, а куда-то между локтём и кистью. Рука отставлена в сторону – не похоже на естественное положение. Судя по повторам, эпизод произошёл именно в штрафной. По крайней мере, на линии, которая считается её частью.

Фото: Кадр из трансляции

Нужно сказать, что крайне сомнительные решения арбитры принимают и в пользу других топ-клубов АПЛ. Например, последний засчитанный гол в матче «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2). Или кунг-фу в исполнении Холанда в минувшую субботу. Джаку за такое удалили бы, а нападающему «Сити» зарядившему шипами по голове соперника не дали даже жёлтую! Тут стоит обратить внимание, насколько высоко поднял ногу Холанд (даже на носочек встал). И задранная нога – прямая.

Фото: Кадр из трансляции

Когда в очередной раз будете ругать судей в чемпионате России, вспомните о рефери в лучшей европейской лиге. Если бы «Зенит» или «Спартак» судили как «Манчестер Юнайтед», то страшно подумать, что творилось бы в окружающем нас информационном поле, какие звучали бы угрозы, сколько отстранялось бы судей.