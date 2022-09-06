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Лучшие молодые игроки 8-го тура РПЛ: Тюкавин, Олусегун, возвращение Пиняева, дебютанты «Динамо» и «Локомотива»

Карпин растит защитников для сборной. А у «Зенита» с ЦСКА молодёжь смотрит футбол с лавки
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 8-го тура РПЛ
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Как проявили себя молодые в 8-м туре РПЛ.

В 8-м туре РПЛ произошло несколько примечательных событий с участием молодых (до 21 года) футболистов:

  • самарский вундеркинд Пиняев получил первые игровые минуты после болезни (с середины лета);
  • «Локомотив» предъявил очередного юного легионера — албанского защитника Митая;
  • в основе «Динамо» дебютировал 21-летний уругвайский стоппер Маричал;
  • низших баллов от WhoScored среди молодых удостоились вратари — Худяков из «Локо» и Свинов из «Факела».

Разницу на поле в основном делали более взрослые ребята. Сергей Семак и Владимир Федотов вообще не выпустили в старте ни одного кандидата в молодёжку — и прагматично добились побед. Их клубы и лидируют в чемпионате. Спартаковская и локомотивская молодёжь в полной мере не справились с оказанным на неё давлением. Итог — одинаковые по счёту домашние поражения. Только в «Динамо» с «Краснодаром» «новая волна» снова была на виду. Ну и Карпин продолжает активно продвигать недавних дублёров в состав — кому как не тренеру сборной России это делать?

А теперь об особо отличившихся — их на этот раз до обидного мало.

Николас Маричал, «Динамо», 21 год

Недели не прошло после приезда уругвайца в Россию, а он уже успел сыграть за новую команду, причём полный матч. Дебют Маричала в РПЛ ускорила дисквалификация Фернандеса, но, если Йоканович выпустил его в старте, значит, нашёл функциональное состояние игрока подходящим для серьёзного дела. Игра Маричала в матче с «Уралом» приятно удивила. Молодой центр обороны «Динамо» (Маричалу 21 год, Сазонову — 20) добротно отработал матч. При этом подвижный и прыгучий легионер выиграл почти всю борьбу вверху и внизу — 93%. Пропущенный гол — не его вина: другие за Бикфалви не усмотрели.

Николас Маричал

Николас Маричал

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Виктор Мелёхин, «Ростов», 18 лет

Главным героем тоскливо-безлюдного понедельничного вечера в Химках стал судья Бобровский, устроивший драматичное пенальти-шоу в компенсированные минуты. Но не обратить внимание на второй подряд «сухарь» ростовской обороны тоже будет неправильно. Присутствие в её рядах сразу двух молодых защитников, Мелёхина и Сильянова, дополнительно повышает его ценность.

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Отдельно отметим первого. Мелёхин вернулся в старт после дисквалификации и на этот раз отыграл практически безупречно. Во втором тайме даже имел отличную возможность открыть счёт — Бабурин потащил. Только у Карпина 18-летний юниор на постоянной основе выходит на позиции, где другие предпочитают взрослых мужиков. И ничего, играет!

Виктор Мелёхин

Виктор Мелёхин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Бомбический гол Макарова затмил собой все остальные события субботы в Петровском парке. Но его партнёр по линии атаки Тюкавин тоже наверняка уезжал домой с чувством хорошо выполненной работы. Целый матч в запасе с «Краснодаром», как видно, всерьёз уязвил самолюбие молодого нападающего. В следующих трёх турах он ни разу не покинул поле без забитого мяча (а неделю назад в Нижнем — ещё и с голевой передачей).

Именно Тюкавин открыл счёт в матче с «Уралом», и сделал это очень виртуозно: классно положил корпус и с разворота вбил мяч в сетку после кросса Паршивлюка.

Теперь уже опытному Смолову приходится выходить на замену. Задвинуть обратно в запас такого Тюкавина Фёдору будет сложно. Если, конечно, Константин не снизит к себе требовательности в тренировочном процессе. Хотя после простоя на старте не должен.

Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Олакунле Олусегун, «Краснодар», 20 лет

Несмотря на более чем скромный ценник на Transfermarkt (€ 700 тыс.), очевидно, что именно Олусегун сегодня обладает одним из самых высоких трансферных потенциалов в «Краснодаре». Если клуб обезопасил себя от потери игрока грамотно составленным контрактом, наверняка ещё с наваром продаст через год-два.

Олакунле Олусегун

Олакунле Олусегун

Фото: fckrasnodar.ru

По среднему баллу от платформы WhoScored быстроногий нигерийский вингер сейчас входит в топ-4 лучших игроков РПЛ, опережая в том числе дорогостоящих Малкома с Венделом. По количеству удачных обводок занимает второе место после армейца Карраскаля. По «гол+пас» уступает в клубе только разбушевавшемуся Сперцяну. В южном дерби с «Сочи» Олакунле выдал убойную трёхминутку в начале второго тайма: забил сам и ассистировал Сперцяну. Хозяевам этого хватило, чтобы создать непреодолимый задел в счёте. Будь Эдуард на год моложе, тоже был бы в нашем рейтинге. Но ему уже 22 — вырос из «молодёжного» возраста.

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Молодые игроки (до 21 года) в 8-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.СейвыКарт.WS
ОлусегунКраснодар20841127,92
ТюкавинДинамо20781317,53
МелёхинРостов189027,5
МаричалДинамо219027,19
СильяновРостов2190127,1
ЗахарянДинамо1990227,05
КоваленкоКрылья199046,85
ЕрмаковЦСКА193636,8
НтумбаРостов1921216,79
ВолковКраснодар1990116,78
ГбанеХимки2167136,71
КривцовКраснодар2090жк6,64
ЩетининРостов2021126,55
АгаповПари НН219016,52
ГагнидзеДинамо198916,42
ОганесянОренбург20106,35
ХотулёвОренбург199026,34
ЛитвиновКраснодар21456,32
МитайЛокомотив19106,3
ХлусевичСпартак2190126,3
МорозовФакел219016,29
КарпукасЛокомотив204516,26
СазоновДинамо2090жк6,25
РейхменТорпедо20561жк6,22
ЧёрныйХимки211316,2
ЛитвиновСпартак215216,2
ИваховФакел1912116,19
ЮлдошевПари НН212936,18
ЭркиновТорпедо219026,12
СоколовКрылья197116,11
ШитовКрылья1916,09
СунгатулинУрал20216,05
КутицкийДинамо2016
РаковЛокомотив1726
СадыговХимки21456
БашичОренбург20715,99
ГладышевДинамо19285,98
ХубуловКрылья2175,97
ЖелезновУрал1935,96
ДенисовСпартак196315,95
ТурищевТорпедо20345,86
ПиняевКрылья17195,85
ХудяковЛокомотив189025,74
СвиновФакел219025,39

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Примечание. Учитываются игроки не старше 21 года на момент старта сезона.

Использованы данные WhoScored и Instat.

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