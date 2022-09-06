Карпин растит защитников для сборной. А у «Зенита» с ЦСКА молодёжь смотрит футбол с лавки

В 8-м туре РПЛ произошло несколько примечательных событий с участием молодых (до 21 года) футболистов:

самарский вундеркинд Пиняев получил первые игровые минуты после болезни (с середины лета);

«Локомотив» предъявил очередного юного легионера — албанского защитника Митая;

в основе «Динамо» дебютировал 21-летний уругвайский стоппер Маричал;

низших баллов от WhoScored среди молодых удостоились вратари — Худяков из «Локо» и Свинов из «Факела».

Разницу на поле в основном делали более взрослые ребята. Сергей Семак и Владимир Федотов вообще не выпустили в старте ни одного кандидата в молодёжку — и прагматично добились побед. Их клубы и лидируют в чемпионате. Спартаковская и локомотивская молодёжь в полной мере не справились с оказанным на неё давлением. Итог — одинаковые по счёту домашние поражения. Только в «Динамо» с «Краснодаром» «новая волна» снова была на виду. Ну и Карпин продолжает активно продвигать недавних дублёров в состав — кому как не тренеру сборной России это делать?

А теперь об особо отличившихся — их на этот раз до обидного мало.

Николас Маричал, «Динамо», 21 год

Недели не прошло после приезда уругвайца в Россию, а он уже успел сыграть за новую команду, причём полный матч. Дебют Маричала в РПЛ ускорила дисквалификация Фернандеса, но, если Йоканович выпустил его в старте, значит, нашёл функциональное состояние игрока подходящим для серьёзного дела. Игра Маричала в матче с «Уралом» приятно удивила. Молодой центр обороны «Динамо» (Маричалу 21 год, Сазонову — 20) добротно отработал матч. При этом подвижный и прыгучий легионер выиграл почти всю борьбу вверху и внизу — 93%. Пропущенный гол — не его вина: другие за Бикфалви не усмотрели.

Николас Маричал Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Виктор Мелёхин, «Ростов», 18 лет

Главным героем тоскливо-безлюдного понедельничного вечера в Химках стал судья Бобровский, устроивший драматичное пенальти-шоу в компенсированные минуты. Но не обратить внимание на второй подряд «сухарь» ростовской обороны тоже будет неправильно. Присутствие в её рядах сразу двух молодых защитников, Мелёхина и Сильянова, дополнительно повышает его ценность.

Отдельно отметим первого. Мелёхин вернулся в старт после дисквалификации и на этот раз отыграл практически безупречно. Во втором тайме даже имел отличную возможность открыть счёт — Бабурин потащил. Только у Карпина 18-летний юниор на постоянной основе выходит на позиции, где другие предпочитают взрослых мужиков. И ничего, играет!

Виктор Мелёхин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Бомбический гол Макарова затмил собой все остальные события субботы в Петровском парке. Но его партнёр по линии атаки Тюкавин тоже наверняка уезжал домой с чувством хорошо выполненной работы. Целый матч в запасе с «Краснодаром», как видно, всерьёз уязвил самолюбие молодого нападающего. В следующих трёх турах он ни разу не покинул поле без забитого мяча (а неделю назад в Нижнем — ещё и с голевой передачей).

Именно Тюкавин открыл счёт в матче с «Уралом», и сделал это очень виртуозно: классно положил корпус и с разворота вбил мяч в сетку после кросса Паршивлюка.

Теперь уже опытному Смолову приходится выходить на замену. Задвинуть обратно в запас такого Тюкавина Фёдору будет сложно. Если, конечно, Константин не снизит к себе требовательности в тренировочном процессе. Хотя после простоя на старте не должен.

Константин Тюкавин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Олакунле Олусегун, «Краснодар», 20 лет

Несмотря на более чем скромный ценник на Transfermarkt (€ 700 тыс.), очевидно, что именно Олусегун сегодня обладает одним из самых высоких трансферных потенциалов в «Краснодаре». Если клуб обезопасил себя от потери игрока грамотно составленным контрактом, наверняка ещё с наваром продаст через год-два.

Олакунле Олусегун Фото: fckrasnodar.ru

По среднему баллу от платформы WhoScored быстроногий нигерийский вингер сейчас входит в топ-4 лучших игроков РПЛ, опережая в том числе дорогостоящих Малкома с Венделом. По количеству удачных обводок занимает второе место после армейца Карраскаля. По «гол+пас» уступает в клубе только разбушевавшемуся Сперцяну. В южном дерби с «Сочи» Олакунле выдал убойную трёхминутку в начале второго тайма: забил сам и ассистировал Сперцяну. Хозяевам этого хватило, чтобы создать непреодолимый задел в счёте. Будь Эдуард на год моложе, тоже был бы в нашем рейтинге. Но ему уже 22 — вырос из «молодёжного» возраста.

Молодые игроки (до 21 года) в 8-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Сейвы Карт. WS Олусегун Краснодар 20 84 1 1 2 7,92 Тюкавин Динамо 20 78 1 3 1 7,53 Мелёхин Ростов 18 90 2 7,5 Маричал Динамо 21 90 2 7,19 Сильянов Ростов 21 90 1 2 7,1 Захарян Динамо 19 90 2 2 7,05 Коваленко Крылья 19 90 4 6,85 Ермаков ЦСКА 19 36 3 6,8 Нтумба Ростов 19 21 2 1 6,79 Волков Краснодар 19 90 1 1 6,78 Гбане Химки 21 67 1 3 6,71 Кривцов Краснодар 20 90 жк 6,64 Щетинин Ростов 20 21 1 2 6,55 Агапов Пари НН 21 90 1 6,52 Гагнидзе Динамо 19 89 1 6,42 Оганесян Оренбург 20 10 6,35 Хотулёв Оренбург 19 90 2 6,34 Литвинов Краснодар 21 45 6,32 Митай Локомотив 19 10 6,3 Хлусевич Спартак 21 90 1 2 6,3 Морозов Факел 21 90 1 6,29 Карпукас Локомотив 20 45 1 6,26 Сазонов Динамо 20 90 жк 6,25 Рейхмен Торпедо 20 56 1 жк 6,22 Чёрный Химки 21 13 1 6,2 Литвинов Спартак 21 52 1 6,2 Ивахов Факел 19 12 1 1 6,19 Юлдошев Пари НН 21 29 3 6,18 Эркинов Торпедо 21 90 2 6,12 Соколов Крылья 19 71 1 6,11 Шитов Крылья 19 1 6,09 Сунгатулин Урал 20 21 6,05 Кутицкий Динамо 20 1 6 Раков Локомотив 17 2 6 Садыгов Химки 21 45 6 Башич Оренбург 20 7 1 5,99 Гладышев Динамо 19 28 5,98 Хубулов Крылья 21 7 5,97 Железнов Урал 19 3 5,96 Денисов Спартак 19 63 1 5,95 Турищев Торпедо 20 34 5,86 Пиняев Крылья 17 19 5,85 Худяков Локомотив 18 90 2 5,74 Свинов Факел 21 90 2 5,39

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Примечание. Учитываются игроки не старше 21 года на момент старта сезона.

Использованы данные WhoScored и Instat.