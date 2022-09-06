Карпин растит защитников для сборной. А у «Зенита» с ЦСКА молодёжь смотрит футбол с лавки

В 8-м туре РПЛ произошло несколько примечательных событий с участием молодых (до 21 года) футболистов:
- самарский вундеркинд Пиняев получил первые игровые минуты после болезни (с середины лета);
- «Локомотив» предъявил очередного юного легионера — албанского защитника Митая;
- в основе «Динамо» дебютировал 21-летний уругвайский стоппер Маричал;
- низших баллов от WhoScored среди молодых удостоились вратари — Худяков из «Локо» и Свинов из «Факела».
Разницу на поле в основном делали более взрослые ребята. Сергей Семак и Владимир Федотов вообще не выпустили в старте ни одного кандидата в молодёжку — и прагматично добились побед. Их клубы и лидируют в чемпионате. Спартаковская и локомотивская молодёжь в полной мере не справились с оказанным на неё давлением. Итог — одинаковые по счёту домашние поражения. Только в «Динамо» с «Краснодаром» «новая волна» снова была на виду. Ну и Карпин продолжает активно продвигать недавних дублёров в состав — кому как не тренеру сборной России это делать?
А теперь об особо отличившихся — их на этот раз до обидного мало.
Николас Маричал, «Динамо», 21 год
Недели не прошло после приезда уругвайца в Россию, а он уже успел сыграть за новую команду, причём полный матч. Дебют Маричала в РПЛ ускорила дисквалификация Фернандеса, но, если Йоканович выпустил его в старте, значит, нашёл функциональное состояние игрока подходящим для серьёзного дела. Игра Маричала в матче с «Уралом» приятно удивила. Молодой центр обороны «Динамо» (Маричалу 21 год, Сазонову — 20) добротно отработал матч. При этом подвижный и прыгучий легионер выиграл почти всю борьбу вверху и внизу — 93%. Пропущенный гол — не его вина: другие за Бикфалви не усмотрели.
Николас Маричал
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Виктор Мелёхин, «Ростов», 18 лет
Главным героем тоскливо-безлюдного понедельничного вечера в Химках стал судья Бобровский, устроивший драматичное пенальти-шоу в компенсированные минуты. Но не обратить внимание на второй подряд «сухарь» ростовской обороны тоже будет неправильно. Присутствие в её рядах сразу двух молодых защитников, Мелёхина и Сильянова, дополнительно повышает его ценность.
Отдельно отметим первого. Мелёхин вернулся в старт после дисквалификации и на этот раз отыграл практически безупречно. Во втором тайме даже имел отличную возможность открыть счёт — Бабурин потащил. Только у Карпина 18-летний юниор на постоянной основе выходит на позиции, где другие предпочитают взрослых мужиков. И ничего, играет!
Виктор Мелёхин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет
Бомбический гол Макарова затмил собой все остальные события субботы в Петровском парке. Но его партнёр по линии атаки Тюкавин тоже наверняка уезжал домой с чувством хорошо выполненной работы. Целый матч в запасе с «Краснодаром», как видно, всерьёз уязвил самолюбие молодого нападающего. В следующих трёх турах он ни разу не покинул поле без забитого мяча (а неделю назад в Нижнем — ещё и с голевой передачей).
Именно Тюкавин открыл счёт в матче с «Уралом», и сделал это очень виртуозно: классно положил корпус и с разворота вбил мяч в сетку после кросса Паршивлюка.
Теперь уже опытному Смолову приходится выходить на замену. Задвинуть обратно в запас такого Тюкавина Фёдору будет сложно. Если, конечно, Константин не снизит к себе требовательности в тренировочном процессе. Хотя после простоя на старте не должен.
Константин Тюкавин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Олакунле Олусегун, «Краснодар», 20 лет
Несмотря на более чем скромный ценник на Transfermarkt (€ 700 тыс.), очевидно, что именно Олусегун сегодня обладает одним из самых высоких трансферных потенциалов в «Краснодаре». Если клуб обезопасил себя от потери игрока грамотно составленным контрактом, наверняка ещё с наваром продаст через год-два.
Олакунле Олусегун
Фото: fckrasnodar.ru
По среднему баллу от платформы WhoScored быстроногий нигерийский вингер сейчас входит в топ-4 лучших игроков РПЛ, опережая в том числе дорогостоящих Малкома с Венделом. По количеству удачных обводок занимает второе место после армейца Карраскаля. По «гол+пас» уступает в клубе только разбушевавшемуся Сперцяну. В южном дерби с «Сочи» Олакунле выдал убойную трёхминутку в начале второго тайма: забил сам и ассистировал Сперцяну. Хозяевам этого хватило, чтобы создать непреодолимый задел в счёте. Будь Эдуард на год моложе, тоже был бы в нашем рейтинге. Но ему уже 22 — вырос из «молодёжного» возраста.
Молодые игроки (до 21 года) в 8-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Сейвы
|Карт.
|WS
|Олусегун
|Краснодар
|20
|84
|1
|1
|2
|7,92
|Тюкавин
|Динамо
|20
|78
|1
|3
|1
|7,53
|Мелёхин
|Ростов
|18
|90
|2
|7,5
|Маричал
|Динамо
|21
|90
|2
|7,19
|Сильянов
|Ростов
|21
|90
|1
|2
|7,1
|Захарян
|Динамо
|19
|90
|2
|2
|7,05
|Коваленко
|Крылья
|19
|90
|4
|6,85
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|36
|3
|6,8
|Нтумба
|Ростов
|19
|21
|2
|1
|6,79
|Волков
|Краснодар
|19
|90
|1
|1
|6,78
|Гбане
|Химки
|21
|67
|1
|3
|6,71
|Кривцов
|Краснодар
|20
|90
|жк
|6,64
|Щетинин
|Ростов
|20
|21
|1
|2
|6,55
|Агапов
|Пари НН
|21
|90
|1
|6,52
|Гагнидзе
|Динамо
|19
|89
|1
|6,42
|Оганесян
|Оренбург
|20
|10
|6,35
|Хотулёв
|Оренбург
|19
|90
|2
|6,34
|Литвинов
|Краснодар
|21
|45
|6,32
|Митай
|Локомотив
|19
|10
|6,3
|Хлусевич
|Спартак
|21
|90
|1
|2
|6,3
|Морозов
|Факел
|21
|90
|1
|6,29
|Карпукас
|Локомотив
|20
|45
|1
|6,26
|Сазонов
|Динамо
|20
|90
|жк
|6,25
|Рейхмен
|Торпедо
|20
|56
|1
|жк
|6,22
|Чёрный
|Химки
|21
|13
|1
|6,2
|Литвинов
|Спартак
|21
|52
|1
|6,2
|Ивахов
|Факел
|19
|12
|1
|1
|6,19
|Юлдошев
|Пари НН
|21
|29
|3
|6,18
|Эркинов
|Торпедо
|21
|90
|2
|6,12
|Соколов
|Крылья
|19
|71
|1
|6,11
|Шитов
|Крылья
|19
|1
|6,09
|Сунгатулин
|Урал
|20
|21
|6,05
|Кутицкий
|Динамо
|20
|1
|6
|Раков
|Локомотив
|17
|2
|6
|Садыгов
|Химки
|21
|45
|6
|Башич
|Оренбург
|20
|7
|1
|5,99
|Гладышев
|Динамо
|19
|28
|5,98
|Хубулов
|Крылья
|21
|7
|5,97
|Железнов
|Урал
|19
|3
|5,96
|Денисов
|Спартак
|19
|63
|1
|5,95
|Турищев
|Торпедо
|20
|34
|5,86
|Пиняев
|Крылья
|17
|19
|5,85
|Худяков
|Локомотив
|18
|90
|2
|5,74
|Свинов
|Факел
|21
|90
|2
|5,39
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Примечание. Учитываются игроки не старше 21 года на момент старта сезона.
Использованы данные WhoScored и Instat.
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