Лига чемпионов возвращается! Кто из фаворитов начнёт турнир с поражения? LIVE

Привет, друзья! Наступил тот самый долгожданный день — сегодня, 6 сентября, стартует групповой этап нового сезона Лиги чемпионов. Встречаем мы его с определённым сожалением, поскольку там не выступит ни один клуб из России. Несмотря на это, в турнире много всего интересного.
В 19:45 мск начнутся два матча: «Динамо» Загреб — «Челси» и «Боруссия» Дортмунд — «Копенгаген». Через два с небольшим часа стартуют сразу шесть встреч, включая топовое противостояние вечера с участием «ПСЖ» и «Ювентуса». В параллельных матчах на поле выйдут футболисты «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и «Бенфики». А экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, ныне работающий в «Лейпциге», попытается обыграть донецкий «Шахтёр».
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