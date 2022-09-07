Тедеско провалился и снова свободен. А один клуб в России ему ну очень подходит!

Доменико Тедеско уволен с поста главного тренера «Лейпцига» после крупного поражения от «Шахтёра» (1:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Почему отставка немца выглядит немного странно, хотя для этого всё-таки есть причины – в колонке Константина Кринского.

Тедеско провалил старт в Бундеслиге, хотя ему купили игрока в каждую линию

От любви до ненависти один шаг – возможно, этим правилом руководствовались боссы «Лейпцига». В прошлом сезоне Доменико Тедеско по ходу сезона сменил Джесси Марша, вытянул команду из середины таблицы в лигочемпионскую четвёрку и принёс клубу первый трофей в истории – Кубок Германии. Респект, не правда ли? Летом под амбициозные задачи руководители не только сохранили главную звезду, Кристофера Нкунку, а также почистили состав и потратились на новичков:

продали на € 75 млн: Тайлер Адамс, Хван Хи Чан, Брайан Бробби, Норди Мукиэле, Адемола Лукман, Эрик Мартель, Ноа Охайо + отдали в аренду Александра Сёрлота, Анхелиньо, Илаша Мориба;

купили на € 60 млн: Давид Раум, Тимо Вернер, Ксавер Шлагер + арендовали Абду Диалло и бесплатно подписали Яниса Бласвиха.

Казалось бы, всё сложилось: тренер освоился (16 матчей без поражений в прошлом сезоне – это вау) и даже взял трофей, игроки на подъёме и в предвкушении нового сезона, лидеров не продали, впереди перспектива роста. Но на старте Бундеслиги-2022/2023 «Лейпциг» столкнулся с гигантскими трудностями:

11-е место после пяти туров;

одна победа, две ничьих и два поражения;

разница мячей – 6–9;

проиграли не топам, а «Униону» (1:2) и «Айнтрахту» (0:4);

по информации немецких медиа, атмосфера в коллективе на нуле.

Турнирная таблица чемпионата Германии

Да это же косплей Джесси Марша! Тедеско прямо со старта сезона приступил к повторению результатов предшественника. Да, по прессинг-метрикам, интенсивности и созданным моментам команда находится в топе, но в таблице её прямо сейчас подпирает вернувшийся в элиту «Штутгарт». Можно ли простить подобное, когда летом усилили все линии? Бласвих – ворота, Раум и Диалло – оборона, Шлагер – полузащита, Вернер – нападение.

«Лейпциг» в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром» Фото: Cathrin Mueller/Getty Images

Проблемы Тедеско в ЛЧ — продолжение трудностей в Германии. У боссов лопнуло терпение

И если для выправления ситуации в чемпионате страны было время (провели пять туров, осталось 29), то в Лиге чемпионов его нет. Одна из шести игр провалена, а владельцы хорошо помнят, что в прошлом сезоне команда не вышла в плей-офф ЛЧ. Но тогда к Маршу отнеслись с пониманием: «Манчестер Сити» и «ПСЖ» – клубы совсем иного уровня и других возможностей – они и вышли из группы. Но как понять Тедеско? На бумаге сильнее «Лейпцига» в группе только «Реал», а «Шахтёр» и «Селтик» нужно оставлять позади. В одной из четырёх очных заруб немцы уже уступили.

Вот у начальства и лопнуло терпение. Провальный старт в еврокубках лишь подтвердил опасения насчёт системы Тедеско. Победа над «Шахтёром» выиграла бы для Доменико время на исправление ситуации в Бундеслиге, как бы дала второй шанс. Но не случилось. И теперь тренер снова свободен – практически как год назад. И, кажется, для него есть отличная вакансия в России.

Тедеско идеально подходит «Локомотиву». Клуб уже создал все условия!

Ну, смотрите. Доменико Тедеско в «Спартак» привозил Томас Цорн. Его своеобразное видение российского футбола через призму немецкого дало красно-белым приятный импульс: наконец-то (после Олега Кононова!) команду возглавил заметный коуч с оформленными идеями, которые вылились в серебро чемпионата России, яркий футбол и синергию с болельщиками.

Ну это же рецепт от всех бед! Как раз этого прямо сейчас и не хватает «Локомотиву». Цорн в кресле спортивного директора – есть, а дающей результат и вселяющей в болельщиков оптимизм игры – нет. Может, именно Тедеско и не хватает, чтобы собрать пазл? Вдруг Доменико тот самый недостающий кусок? И Циннбауэр в таком случае не нужен: всё равно никто не понял, во что он играет.

Ну и самое главное: у Тедеско есть опыт работы в России. Прямо сейчас это неоспоримое преимущество перед любым иностранным тренером. Назначение в местный топ-клуб с проблемами – вариант куда интереснее, чем через полгода спасти от вылета условный «Бохум» или хорошо знакомый «Шальке». Тем более что уехать обратно в Германию никогда не поздно.