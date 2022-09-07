VAR спас судью от гнева «Барселоны». Арбитр не разобрался в простой ситуации!

Первый матч «Барселоны» в Лиге чемпионов в сезоне 2022/2023 начался с быстрого гола. На 13-й минуте Франк Кессье выпрыгнул выше всех в штрафной гостей и забил дебютный мяч за сине-гранатовых. В середине первого тайма случился эпизод, который мог сломать каталонский план. Джон Москера и Андреас Кристенсен оказались на газоне в штрафной хозяев после борьбы за мяч. Судья сразу показал на «точку» и достал из кармана красную карточку для защитника «Барселоны».

Пока Кристенсен мучился от боли, Лоуренс Виссер (так зовут главного судью) объяснял игрокам каталонского клуба, почему их партнёр по команде был не прав. Не успел защитник подняться с газона, как бригада VAR пригласила рефери посмотреть эпизод. Увидев полную картину происходящего, Виссер отменил пенальти и вместо красной карточки Кристенсену показал жёлтую полузащитнику «Виктории».

Кто знает, как бы пошла игра, останься «Барселона» в меньшинстве. Но футбол в равных составах пошел на пользу хозяевам. На 34-й минуте Роберт Левандовски забил второй гол сине-гранатовых, а в добавленное время ко второму тайму сделал дубль, ответив тем самым на гол Яна Сикоры на 44-й минуте. На перерыв «Барселона» ушла при счёте 3:1.