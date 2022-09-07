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«Барселона» – «Виктория» Пльзень, видео, VAR отменяет пенальти, Лига чемпионов, 7 сентября

VAR спас судью от гнева «Барселоны». Арбитр не разобрался в простой ситуации!
Павел Прохоров
«Барселона» – «Виктория» Пльзень, видео, VAR
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На помощь пришли коллеги у мониторов.

Первый матч «Барселоны» в Лиге чемпионов в сезоне 2022/2023 начался с быстрого гола. На 13-й минуте Франк Кессье выпрыгнул выше всех в штрафной гостей и забил дебютный мяч за сине-гранатовых. В середине первого тайма случился эпизод, который мог сломать каталонский план. Джон Москера и Андреас Кристенсен оказались на газоне в штрафной хозяев после борьбы за мяч. Судья сразу показал на «точку» и достал из кармана красную карточку для защитника «Барселоны».

Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
07 сентября 2022, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 1
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 Кессье – 13'   2:0 Левандовски – 34'   2:1 Сикора – 44'   3:1 Левандовски – 45+3'   4:1 Левандовски – 67'   5:1 Ф. Торрес – 71'

Пока Кристенсен мучился от боли, Лоуренс Виссер (так зовут главного судью) объяснял игрокам каталонского клуба, почему их партнёр по команде был не прав. Не успел защитник подняться с газона, как бригада VAR пригласила рефери посмотреть эпизод. Увидев полную картину происходящего, Виссер отменил пенальти и вместо красной карточки Кристенсену показал жёлтую полузащитнику «Виктории».

Кто знает, как бы пошла игра, останься «Барселона» в меньшинстве. Но футбол в равных составах пошел на пользу хозяевам. На 34-й минуте Роберт Левандовски забил второй гол сине-гранатовых, а в добавленное время ко второму тайму сделал дубль, ответив тем самым на гол Яна Сикоры на 44-й минуте. На перерыв «Барселона» ушла при счёте 3:1.

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