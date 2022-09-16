«Не надо вести себя как обезьяна». Талант «Реала» попал в скандал из-за празднования голов

Винисиус раздражает не только соперников, но и одноклубников. Хотя в его поддержку уже устроили флешмоб!

«Реал» идеально стартовал в новом сезоне — команда Карло Анчелотти одержала восемь побед в восьми официальных матчах. Очень здорово смотрится нападающий Винисиус Жуниор, набравший 8 (5+3) очков по системе «гол+пас». И всё бы ничего, да поведение талантливого игрока не нравится даже некоторым футболистам «Реала».

Как Винисиус раздражает одноклубников

11 сентября «Реал» провёл матч 5-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой». Команда Карло Анчелотти разгромила соперника (4:1), а Винисиус оформил победный гол. На 72-й минуте он получил передачу от Родриго и аккуратно запустил мяч мимо вратаря в дальний угол. Бразилец отпраздновал гол танцем, что понравилось далеко не всем.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Поведение Винисиуса после гола, судя по всему, вызвало недовольство и среди игроков «Мальорки». В концовке встречи они совершили несколько грубых фолов против бразильца. Возможно, таким способом пытались искоренить провокационное поведение форварда. По информации Marca, в концовке игры главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре попросил своих футболистов бить Винисиуса, что, естественно, не понравилось игроку «Реала». Бразилец вступил в словесную перепалку с тренером соперника у кромки поля. В итоге вспыльчивого игрока успокаивал Анчелотти.

Но это не вся история. Согласно данным Cadena SER, во время матча Винисиус всячески провоцировал футболистов «Мальорки». На протяжении всей игры он спрашивал у них что-то в духе: «Что? Вы думаете, что выиграете?» Выходки Винисиуса нельзя назвать преступными, но они раздражают даже его товарищей по команде. Авторитетное издание AS сообщает, что одноклубники «тысячу раз просили» футболиста исправить поведение, однако тот не сделал ничего.

Винисиус Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Почему испанский агент сравнил бразильца с обезьяной

А теперь вернёмся к танцам. Президент Ассоциации испанских агентов Педро Браво раскритиковал поведение футболиста «Реала» за празднование после гола. Правда, зашёл слишком далеко: «Винисиус должен уважать соперника. Если хочется танцевать, отправляйся на самбодром (улица в Рио, предназначенная для проведения уличных шествий, карнавалов самбы и других масштабных действий. — Прим. «Чемпионата») в Бразилию. В Испании нужно уважать соперника и перестать вести себя как обезьяна».

Вот, кстати, видео с танцем Винисиуса после гола в ворота «Селтика» в матче Лиги чемпионов.

Эту пламенную речь сеньор Браво выдал в эфире испанского телевидения, и она моментально разлетелась по социальным сетям. Люди назвали сравнение игрока с обезьяной отвратительным. «Футбол — не место для излияния ненависти и уж тем более расизма. Мы должны бороться с этим! Мы с тобой, Вини», — написал бразильский портал TNT Sports Brasil.

А вот как на слова Браво отреагировал полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс: «Этот идиот должен сидеть в тюрьме! Никаких оправданий. Если Браво делает такие заявления в прямом эфире, то представьте, что он говорит, когда рядом нет камер». Примерно в таком же ключе написал в соцсетях атакующий полузащитник «Реала» Рейниер. Сейчас он играет в «Жироне» на правах аренды: «Мы с тобой, Вини. Место расиста в тюрьме! Этот парень отвратителен».

Поддержал соотечественника звёздный нападающий «ПСЖ» Неймар: «Иди в дриблинг, танцуй и будь собой! Получай удовольствие от того, кто ты есть. После следующего гола мы потанцуем вместе», — написал футболист «ПСЖ» в соцсетях. Инициативу Неймара поддержали и другие известные бразильские игроки. К примеру, Ришарлисон, Лукас Пакета и Рафинья также поддержали Винисиуса в социальных сетях.

В итоге Браво пришлось выступить с извинением: «Хочу уточнить, что выражение «вести себя как обезьяна» — это метафора. В данном случае оно означает «совершать глупые поступки». Приношу искренние извинения, поскольку не собирался никого обидеть. Мне очень жаль!»

Что сказал капитан «Атлетико» о танцах Винисиуса

А вот капитан «Атлетико» Коке уже отправил что-то вроде предупредительного сообщения. 18 сентября мадридские клубы проведут матч чемпионата Испании на арене «Цивитас Метрополитано». «Как отреагирует стадион, если Винисиус забьёт и отпразднует в своём стиле? Очевидно, что будут проблемы. Хотя он может праздновать, как ему нравится», — сказал Коке.

Коке Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората (бывший футболист «Реала») выступил с защитой в адрес форварда «сливочных»: «Винисиус — хороший парень. Не думаю, что он хочет кого-то обидеть своими танцами. У каждого футболиста есть право праздновать голы так, как ему нравится. Главное — проявлять уважение к сопернику и не переходить грань дозволенного».

По сведениям испанской прессы, в «Реале» недовольны шумихой вокруг Винисиуса. Представители чемпиона Испании считают, что футболисту пытаются умышленно залезть в голову перед мадридским дерби. Бразилец ещё ни разу не забивал «Атлетико», и кажется, что теперь у него появилась дополнительная мотивация.