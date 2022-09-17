У Игоря Дивеева выявлено подозрение на повреждение межберцового синдесмоза

Пресс-служба ЦСКА сообщила данные клинического осмотра защитника Игоря Дивеева.

«На основании данных клинического осмотра у Игоря Дивеева выявлено подозрение на повреждение межберцового синдесмоза. Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, по результатам которого будут определены локализация и степень повреждения», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Напомним, Дивеев получил травму в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).

«Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на втором месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (23).