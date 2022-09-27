Хиддинк вернулся к работе со сборной! И это прямо перед стартом ЧМ-2022

Гуса Хиддинка хорошо помнят в России и относятся к нему с большой любовью. В качестве главного тренера он подарил всей стране сказку и привёл сборную к бронзе Евро-2008. В сентябре 2021 года специалист завершил профессиональную карьеру. Но долго просидеть на пенсии не получилось. Прямо перед стартом чемпионата мира Хиддинк вернулся к работе.

25 сентября сборная Австралии проводила товарищеский матч с Новой Зеландией и спокойно победила со счётом 2:0. Казалось бы, встреча прошла буднично, но всё-таки вызвала большой резонанс – тем, что рядом с главным тренером австралийцев Грэмом Арнольдом на скамейке оказался Гус Хиддинк. А в официальный протокол он попал в качестве помощника. Именно тандем Хиддинка и Арнольда привёл сборную Австралии к 1/8 финала ЧМ-2006. Тогда в составе феерили Тим Кэхилл, Крейг Мур, Гарри Кьюэлл и Марк Видука. А теперь тренеры поменялись местами: Арнольд – рулит, Хиддинк – помогает.

Гус Хиддинк на ЧМ-2006 Фото: Fairfax Media via Getty Images via Getty Images

Историю возвращения Гуса в тренерский штаб рассказал сам Арнольд: «Однажды посреди ночи ко мне пришла безумная идея: почему бы не вернуть в сборную человека, у которого я сам научился многому и который сделал так много для моей карьеры?». Хиддинк не стал долго раздумывать над предложением и почти моментально согласился помочь.

Легендарный голландец действительно провёл матч на скамейке запасных в официальном статусе помощника главного тренера, но больше повторять такой опыт не собирается. И в Катар в составе делегации сборной Австралии Гус не поедет. Арнольд отметил, что попадание 75-летнего специалиста на скамейку произошло по необычной причине.

Грэм Арнольд главный тренер сборной Австралии «Мои ассистенты сейчас в разъездах, просматривают Данию и Францию, наших соперников по групповому этапу чемпионата мира в Катаре. А Гус как раз приехал на 100-летие первого матча сборной Австралии и согласился помочь. Так что это разовая акция».

При этом Хиддинк всё равно будет принимать активное участие в жизни сборной Австралии на чемпионате мира. Арнольд отвёл для легенды сразу две роли – скаута и мотиватора: «Нам нужно выбрать лучших игроков и окончательно сформировать заявку на чемпионат мира, поэтому умение Хиддинка находить талантливых футболистов придётся очень к месту. Вы бы видели лица игроков, когда Хиддинк приехал на командный завтрак. Большинству ребят было пять-шесть лет в 2006-м. Гус и его футболисты были настоящими кумирами для современных игроков. Перед матчем Хиддинк дал несколько сильных и важных установок».

Гус Хиддинк в сборной Австралии Фото: Robert Cianflone/Getty Images)

Сам Хиддинк уже сейчас уверен, что сборная Австралии готова к старту чемпионата мира: «Арнольд немного зависит от того, как футболисты тренируются в своих клубах, но они выглядят здоровыми и свежими. Австралийцы всегда были свежи в моей памяти, они дерутся, умеют сражаться!»

К сожалению, Хиддинка не будет на скамейке сборной Австралии в Катаре. Но за «заочной» работой его тандема с Арнольдом на чемпионате мира будет очень интересно понаблюдать.