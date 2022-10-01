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Трансферы Европы: «Реал» может подписать Юссуфу Мукоко из дортмундской «Боруссии» — статистика талантливого нападающего

«Реал» нашёл нового суперталанта вместо Мбаппе. И может получить его бесплатно!
Анатолий Романов
«Реал» может подписать Юссуфа Мукоко
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Неожиданное решение испанского топ-клуба на трансферном рынке.

В «Реале», кажется, забыли о летней супернеудаче на рынке – срыве трансфера главной молодой звезды мирового футбола Килиана Мбаппе. Команда продолжает безупречно выступать под руководством Карло Анчелотти: одержала девять побед в девяти матчах со старта сезона. «Сливочным» как будто и не нужны нападающие, чтобы выигрывать. Получил травму Карим Бензема, но результат не страдает. По информации El Debate, Мадрид не собирается возвращаться в будущем к кандидатуре форварда «ПСЖ», так как считает Мбаппе предателем.

Согласно источнику, в мадридском клубе уверены, что француз просто воспользовался переговорами с целью выбить себе рекордную зарплату в Париже. Да и многие болельщики «Реала» не примут Килиана. Поэтому чемпионы Испании переключились на другие кандидатуры на трансферном рынке.

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Неожиданно одной из новых целей «Реала» стал нападающий Юссуфа Мукоко. Как сообщили в Испании, 17-летний немец с камерунскими корнями может переехать летом в Мадрид на правах свободного агента. При этом «сливочным» придётся конкурировать за Мукоко с другими топ-клубами – «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», который и тут готов вставить палки в колёса «Реалу».

«Думаю, сейчас он самый талантливый игрок в мире. Дебют в Бундеслиге в 16 лет и один день – это просто потрясающе. Его ждёт большая карьера. Мне уже 20 лет, я старею. Говорю как есть», – признавался в ноябре 2020-го Эрлинг Холанд, который играл вместе с Мукоко в Дортмунде.

О Мукоко говорят уже лет пять. В 12 — он забивал за «Боруссию» U17, в 14 — стал самым молодым автором гола в юношеской Лиге чемпионов и подписал рекламный контракт на € 10 млн, в 15 — получил в подарок футболку от Лео Месси и начал тренироваться с основой Дортмунда.

Естественно, тогда пошли разговоры, что уникум из «Боруссии» может быть старше своего официального возраста. Но отец Мукоко Джозеф заявил, что зарегистрировал сына сразу после его рождения в посольстве Германии в камерунской столице Яунде, а Немецкий футбольный союз подтвердил, что после проверки все сомнения на этот счёт отпали.

Юссуфа не просто выступал за команды старших возрастов, а бил рекорды результативности. За «Боруссию» U17 он забил 90 мячей в 56 матчах, за U19 – 47 мячей в 25 матчах. Очевидно, даже о Мбаппе и Холанде не писали столько в их юношеском возрасте, как о темнокожем немце.

Достигнув возраста, когда можно дебютировать в профессиональном футболе, Мукоко продолжил переписывать рекорды на себя. В 16 он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов. Любопытно, что случилось это в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Юссуфа вышел на замену на 58-й минуте при счёте 1:0 в пользу российской команды. «Боруссия» в итоге победила – 2:1, но сам Мукоко результативными действиями не отметился. Кроме того, нападающий стал самым молодым футболистом, дебютировавшим в чемпионате Германии (16 лет и 1 день) и попавшим в стартовый состав клуба Бундеслиги (в 16 лет и 25 дней).

Юссуфа Мукоко

Юссуфа Мукоко

Фото: Alex Gottschalk/Getty Images

В общем, мало кто удивился, когда в декабре 2020-го Мукоко оказался ещё и самым молодым игроком, забившим в Бундеслиге. Случилось это в выездном матче с «Унионом». «Боруссия» уступала – 0:1, но на 60-й минуте Юссуфа сравнял счёт. Нападающий открылся на одной линии с защитником, получил передачу из глубины в штрафную и точно пробил с левой ноги под перекладину. Гол вполне в стиле Мбаппе, например.

Старт карьеры во взрослом футболе получился хорошим, тем не менее с тех пор Мукоко прогрессирует не так быстро, как ждали в Германии. На сегодняшний день он принял участие в 46 матчах за «Боруссию», а в основе вышел только шесть раз. Юссуфа забил семь голов и сделал четыре голевые передачи – всё это в Бундеслиге. Четыре мяча положил левой ногой, по одному правой и головой. Из-за штрафной только однажды, да и то благодаря ошибке вратаря. Все эпизоды решает за счёт скорости, открываний, быстрого принятия решений и умения исполнить момент в одно-два касания. По голам Мукоко видно – настоящий бриллиант.

Сам Мукоко надеялся, что уже в 17 лет будет больше играть в основе «Боруссии». Но проблемой для него становятся повреждения. За последние два года Юссуфа пропустил 191 день из-за травм связок и мышц, его беспокоило колено. На днях он опять получил повреждение. Главное, чтобы форвард не превратился в «хрустального» игрока.

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В молодёжной сборной Германии Мукоко забил шесть голов в четырёх матчах. Естественно, и тут установил рекорд по возрасту. При этом в игре за национальную команду U21 и получил одну из серьёзных травм. В результате не сыграл на молодёжном Евро-2021, где немцы взяли золото.

Если будущее Мбаппе в «Реале» было спрогнозировать легко, то с Мукоко никаких гарантий для Мадрида нет. Раскроется Юссуфа на 100% – «сливочные» получат суперзвезду. Но если подпишут немецкого форварда бесплатно, мало что потеряют даже в худшем случае.

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