У двух российских команд одни из самых молодых составов мира! Обошли даже топ-клубы Европы

Международный центр спортивных исследований, известный как CIES, регулярно изучает мировой футбол и собирает данные по различным темам. Недавно независимая организация просчитала на основе ряда факторов, как закончатся сезоны в топовых европейских лигах: CIES разработала свой «суперкомпьютер», который смог составить финальные таблицы.

В новом выпуске Football Observatory Weekly Post центр изучил клубы из 60 мировых лиг (только основные команды) и высчитал средний возраст игроков каждого. Огромный массив данных собран в единую таблицу, в которой клубы ранжируются по нескольким факторам: процент сыгранных минут футболистами младше 21 года, в возрасте 22-25 лет, 26-29 лет, старше 30 и средний возраст состава. В подсчётах учитывались все игроки, которые выходили на поле в течение текущего или последнего завершенного сезона.

Даниил Худяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика получилось занимательной – собрали ниже основные выводы.

«Валенсия» — самая молодая команда в «большой пятёрке» европейских чемпионатов. Средний возраст – 23,99 года, 25% игрового времени пришлось на у игроков младше 21 года.

Наибольший процент минут, проведённых на поле футболистами U21, у «Барселоны» (29,5%), однако по среднему возрасту команда идёт лишь 12-й среди клубов топ-5. Всё потому, что бóльшая часть игрового времени приходится на футболистов в возрасте 22-25 лет (35,8%) и старше 30 (28,2%).

Среди клубов «большой пятёрки» есть пять команд, в составе которых за последнее время не выходила молодёжь младше 21 года: «Фиорентина» (26,51 года), «Тоттенхэм» (27,63 года), «Вест Хэм» (28,31 года), «Атлетико» (28,77 года) и «Кадис» (28,89 года).

Наибольший процент игрового времени на игроков в возрасте от 22 до 25 лет – в «Герте». На втором месте идёт «Милан» (63%), следом – «Монако» (61,8%). Из этой тройки больше всего молодёжи младше 21 года доверяют монегаски: в составе команды 15,3% игрового времени пришлось именно на эту категорию игроков.

Самая возрастная команда – «Бохум»: средний возраст игроков немецкого клуба – 29,85 года. Следом идёт «Севилья», которая лидирует по показателю времени, проведённому на поле игроками 30 лет (53,8%). «Реал» тоже больше доверяет возрастным футболистам (47,7% игрового времени – за игроками старше 30), но по среднему возрасту далеко от «взрослого топа»: всё потому, что на поле 29,4% времени проводят футболисты в возрасте 22-25 лет.

У «Челси» интересная статистика: команда в равной степени доверяет игрокам старше 30 (38,8%) и тем, кому 22-25 лет.

Если смотреть по всем 60 лигам, то самой молодой командой является датский «Норшелланн»: 22,31 года, 74% минут у игроков U21. На втором месте идёт «Зальцбург» (22,71 года, 48,2% минут у футболистов младше 21 года, 42,9% – в возрасте от 22 до 25). Интересно, что в десятке нет клубов из «большой пятёрки» – зато есть сразу два клуба из США, один из Австралии и «Витесс», известный своей тягой к молодёжи по отношениям с «Челси».

А что у России?

Российские клубы в мировой топ тоже попали — и аж дважды! На 12-м месте – «Крылья Советов»: средний возраст команды – 23,72 года, больше всего минут пришлось на игроков от 22 до 25 лет (68,3%), на U21 – 19%. А вот футболисты старше 30 в составе почти не появлялись – на таких пришлось всего 0,2% игровых минут. Таких игроков в составе команды только два: Евгений Фролов (34 года) и Георгий Зотов (32). Самый молодой футболист «Крыльев» — Сергей Пиняев (17 лет).

Вторая российская команда в списке – «Локомотив» (18-е место, 23,88 года). В команде почти равномерно распределены минуты между возрастами: на U21 приходится 27,4%, на категорию 22-25 – 36,4%, 26-29 – 36,1%. Игрок старше 30 лет в команде всего один – это Гильерме, которому уже 36. Самый молодой футболист – Вадим Раков (17 лет).