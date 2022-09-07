Кого в РПЛ судьи «топят» больше всех. С таким количеством ошибок можно подумать о заговоре

Продолжаем следить за грубыми судейскими ошибками в нашем футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с косяками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ян Бобровский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

Ошибки судей в 8-м туре

Прошедший тур подарил массу ошибок. И вновь пострадал «Урал». Считаем:

неверно засчитан первый гол «Оренбурга» в ворота «Химок»;

арбитр ошибочно назначил первый пенальти в ворота «Факела»;

судьи не назначили пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Уралом»;

ЦСКА лишили пенальти в матче с «Крыльями Советов»;

первый гол «Ахмата» в ворота «Локомотива» засчитан ошибочно;

судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Судьи мощно переключились с «Рубина» на «Урал». Видимо, арбитры договорились и просто мстят команде за слова Иванова про «козлов». Как ещё объяснить, что почти в каждом туре есть грубая ошибка против «Урала», я не знаю».

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 8-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после семи туров