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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего: таблица и разбор ошибок, «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА

Кого в РПЛ судьи «топят» больше всех. С таким количеством ошибок можно подумать о заговоре
Кирилл Закатченко
Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего
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В этом туре таблица пополнилась топ-клубом.

Продолжаем следить за грубыми судейскими ошибками в нашем футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с косяками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ян Бобровский

Ян Бобровский

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

Ошибки судей в 8-м туре

Прошедший тур подарил массу ошибок. И вновь пострадал «Урал». Считаем:

  • неверно засчитан первый гол «Оренбурга» в ворота «Химок»;
  • арбитр ошибочно назначил первый пенальти в ворота «Факела»;
  • судьи не назначили пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Уралом»;
  • ЦСКА лишили пенальти в матче с «Крыльями Советов»;
  • первый гол «Ахмата» в ворота «Локомотива» засчитан ошибочно;
  • судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Судьи мощно переключились с «Рубина» на «Урал». Видимо, арбитры договорились и просто мстят команде за слова Иванова про «козлов». Как ещё объяснить, что почти в каждом туре есть грубая ошибка против «Урала», я не знаю».

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 8-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после семи туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»60
«Факел»20
«Торпедо»20
«Локомотив»41
«Сочи»11
«Крылья Советов»11
«Зенит»11
ЦСКА11
«Динамо»12
«Краснодар»42
«Ростов»03
«Ахмат»13
«Химки»23
«Пари НН»14
«Оренбург»14
«Спартак»15
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