Кого в РПЛ судьи «топят» больше всех. С таким количеством ошибок можно подумать о заговоре

Продолжаем следить за грубыми судейскими ошибками в нашем футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с косяками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ян Бобровский
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:
- таблица после 1-го тура
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура.
Ошибки судей в 8-м туре
Прошедший тур подарил массу ошибок. И вновь пострадал «Урал». Считаем:
- неверно засчитан первый гол «Оренбурга» в ворота «Химок»;
- арбитр ошибочно назначил первый пенальти в ворота «Факела»;
- судьи не назначили пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Уралом»;
- ЦСКА лишили пенальти в матче с «Крыльями Советов»;
- первый гол «Ахмата» в ворота «Локомотива» засчитан ошибочно;
- судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом».
«Судьи мощно переключились с «Рубина» на «Урал». Видимо, арбитры договорились и просто мстят команде за слова Иванова про «козлов». Как ещё объяснить, что почти в каждом туре есть грубая ошибка против «Урала», я не знаю».
Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 8-го тура РПЛ можно прочитать тут.
Таблица грубых ошибок судей после семи туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|6
|0
|«Факел»
|2
|0
|«Торпедо»
|2
|0
|«Локомотив»
|4
|1
|«Сочи»
|1
|1
|«Крылья Советов»
|1
|1
|«Зенит»
|1
|1
|ЦСКА
|1
|1
|«Динамо»
|1
|2
|«Краснодар»
|4
|2
|«Ростов»
|0
|3
|«Ахмат»
|1
|3
|«Химки»
|2
|3
|«Пари НН»
|1
|4
|«Оренбург»
|1
|4
|«Спартак»
|1
|5
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