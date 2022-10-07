Новый прогноз суперкомпьютера на тур РПЛ. У каких команд самые высокие шансы на успех

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight оценил вероятность каждого исхода в матчах 12-го тура РПЛ. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне. Согласно алгоритмам, у «Динамо» невысокие шансы на успех в предстоящем дерби.

«Урал» — «Химки»

Обе команды сменили тренеров примерно в одно время. 10 августа «Химки» уволили Сергея Юрана, а через пять дней «Урал» объявил о назначении Виктора Гончаренко. С того момента клуб из Екатеринбурга одержал четыре победы (две — в чемпионате, две — в Кубке России). А сколько побед одержали «Химки»? Ни одной. Сменивший Юрана Николай Писарев продержался всего три недели, а теперь командой рулит Спартак Гогниев, но пока безуспешно. Вероятность победы «Урала» в предстоящем матче составляет 44%, «Химок» — 29%, ничьей — 27%.

Виктор Гончаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Факел» — «Зенит»

Тут всё понятно. По мнению суперкомпьютера, вероятность победы «Зенита» в Воронеже составляет 77%. Естественно, это самая высокая цифра во всём туре. В нынешнем сезоне «Зенит» потерял всего четыре очка в РПЛ — две ничьих в гостевых матчах. Мало кто верит, что «Факел» повторит подвиг «Химок» и «Ахмата». Вероятность победы воронежского клуба составляет 8%. Некоторые эксперты уже называют «Зенит» чемпионом, хотя сыграно всего 11 туров. Впрочем, в первом круге сине-бело-голубые обыграли практически всех основных соперников, и пока непонятно, что помешает команде Сергей Семака снова забрать золотые медали.

ЦСКА — «Динамо»

Суперкомпьютер оценивает вероятность победы армейцев почти в три раза выше: 57% против 20%. «Динамо» потерпело три поражения подряд и откатилось на восьмое место в таблице. А ЦСКА после прошлого тура переместился на вторую строчку и снова обрёл статус главного преследователя «Зенита». Кстати, «Динамо», мягко говоря, не самый удобный соперник для ЦСКА. В последних 10 матчах в РПЛ армейцы обыграли бело-голубых всего два раза.

Арсен Захарян Фото: fcdm.ru

«Сочи» — «Локомотив»

Железнодорожники доигрались до того, что опустились в зону стыковых матчей. Да-да, по итогам 11 туров московская команда занимает 13-е место в таблице. У «Локомотива» серия из четырёх поражений, и он пропустил уже 22 мяча (хуже результат только у «Оренбурга» и «Торпедо»). Суперкомпьютер оценивает вероятность победы железнодорожников на юге России в 28%. Вероятность победы «Сочи» составляет 49%, ничьей — 23%. Черноморский клуб в этом сезоне провёл пять матчей на своём стадионе и не потерпел пока ни одного поражения (четыре победы, одна ничья).

«Спартак» — «Крылья Советов»

Вероятность победы «Спартака» составляет 64%. Это второй показатель в туре, выше результат только у «Зенита». На стороне московского клуба статистика личных встреч — «Крылья» не обыгрывали «Спартак» в столице с 2008 года. Вероятность победы самарского клуба составляет 14%, ничьей — 22%. В этом сезоне «Крылья» набрали восемь очков в гостевых матчах РПЛ — больше только у «Спартака», «Зенита» и «Ахмата». Красно-белые занимают восьмое место по очкам на своём стадионе, но команда пока сыграла всего четыре матча на домашней арене (меньше всех в РПЛ).

«Торпедо» — «Пари НН»

Вероятность победы «Торпедо» составляет 35%, «Пари НН» — 38%, ничьей — 27%. Кстати, единственную победу в этом сезоне РПЛ автозаводцы одержали как раз на своём поле. Тогда они обыграли не кого-нибудь, а ЦСКА (1:0). «Пари НН» здорово провёл последние матчи на выезде — сначала обыграли «Урал» (1:0), а потом справились с «Ахматом» (2:1).

«Оренбург» — «Ахмат»

Редкий случай, когда суперкомпьютер не знает, кому отдать предпочтение. Вероятность победы любой из команд составляет 38%, ничьей — 24%. На стороне «Оренбурга» статистика, ведь он здорово играет на своём поле. В этом сезоне команда Марцела Лички провела пять матчей на домашней арене и одержала четыре победы. Правда, «Ахмат» уже три раза обыгрывал соперников на выезде — столько же побед в гостях, к примеру, одержал «Зенит».

«Ростов» — «Краснодар»

Ещё один матч, в котором суперкомпьютер примерно в равной степени оценивает шансы команд на успех. Вероятность победы «Ростова» составляет 39%, «Краснодара» — 36%. Сейчас «быки» отстают от команды Карпина всего на одно очко. Суперкомпьютер считает, что по итогам сезона всё будет наоборот — «Краснодар» окажется выше «Ростова» в таблице и опередит его на один балл. Важно отметить, что донской клуб очень плохо играет против соперника в РПЛ — одна победа в 24 матчах.