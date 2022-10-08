Серия поражений «Динамо» прервётся в дерби с ЦСКА? Центральный матч 12-го тура РПЛ. Live!

В субботу, 8 октября, тур РПЛ продолжится матчами с участием «Зенита», ЦСКА и «Динамо». Чемпионы России сыграют на выезде с новичком элиты «Факелом», который потерпел пока лишь одно поражение в Воронеже. Команды Владимира Федотова и Славиши Йокановича сойдутся в московском дерби. Красно-синие опережают бело-голубых уже на семь очков, а вокруг сербского тренера всё больше разговоров об отставке. Чтобы успокоить критиков, Йоканович должен прервать серию из трёх поражений подряд победой над армейцами. У «Локомотива» ситуация ещё хуже: четыре поражения подряд и 14-е место в таблице. Тренер железнодорожников Йозеф Циннбауэр также находится под огнём критики. В Сочи его команде будет очень тяжело.

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