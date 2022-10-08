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Факел — Зенит. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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12-й тур РПЛ: прямая онлайн-трансляция матчей «Факел» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и «Сочи» — «Локомотив», 8 октября 2022

Серия поражений «Динамо» прервётся в дерби с ЦСКА? Центральный матч 12-го тура РПЛ. Live!
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Серия поражений «Динамо» прервётся в дерби с ЦСКА?
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Следим за матчами московских команд и игрой «Зенита» в Воронеже.

В субботу, 8 октября, тур РПЛ продолжится матчами с участием «Зенита», ЦСКА и «Динамо». Чемпионы России сыграют на выезде с новичком элиты «Факелом», который потерпел пока лишь одно поражение в Воронеже. Команды Владимира Федотова и Славиши Йокановича сойдутся в московском дерби. Красно-синие опережают бело-голубых уже на семь очков, а вокруг сербского тренера всё больше разговоров об отставке. Чтобы успокоить критиков, Йоканович должен прервать серию из трёх поражений подряд победой над армейцами. У «Локомотива» ситуация ещё хуже: четыре поражения подряд и 14-е место в таблице. Тренер железнодорожников Йозеф Циннбауэр также находится под огнём критики. В Сочи его команде будет очень тяжело.

Следите вместе с нами за событиями субботы в РПЛ – «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляции матчей.

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