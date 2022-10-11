Новым боссом «Локо» может стать Ротенберг. Помешают ли ему санкции?

«Локомотив» последние два года – это жизнь в сплошном непростом периоде: смены главного тренера, отсутствие внятного игрового стиля, недостижимые стратегии Ральфа Рангника, громкие обещания про «Сапсан» и жестокая реальность, в которой клуб оказался чуть ли не в худшей ситуации в своей истории. Наконец, в «РЖД» окончательно поняли, что немецкий помпезный проект провалился – последними его представителями, покинувшими клуб, стали Йозеф Циннбауэр и Томас Цорн.

Очевидно, что «Локомотиву» мало сменить тренера, а нужно проводить ещё и кадровые перестановки в руководстве. Но новый человек на посту спортивного директора не решит всех проблем клуба, кем бы он ни был – нужно брать выше. Тем более что проблем в устройстве «Локо», скопившихся со времён Василия Кикнадзе, меньше с Александром Плутником и Владимиром Леонченко не стало.

Томас Цорн и Владимир Леонченко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Два года немецкого «Локомотива». Такого провала в новейшей истории клуба ещё не было

Коротко – по пунктам.



€ 55 млн на трансферы, некоторые из которых сложно было объяснить. Кто-то элементарно не подходил по возрасту – по стратегии Рангника, «надо раньше покупать игроков; брать в 27-28 лет людей – поздно». Кто-то был слишком дорогим. Хотя была и пара неплохих приобретений. Вот здесь об этом можно почитать поподробнее.

Невнятные тренерские назначения. Сначала был Маркус Гисдоль, который буквально сбежал вместе со своим помощником в конце февраля этого года: о своём отъезде он не предупредил ни игроков, ни руководство. После себя он оставил сомнительное наследство: три победы в чемпионате, вылет из Лиги Европы с двумя очками. Следом руководство клуба назначило тренера без лицензии, поставив номинально главным тренера вратарей: так руководить командой начал аналитик Марвин Комппер.

В конце июня «Локо» назначил Циннбауэра, и стало непонятно, кто же в команде реально главный. В сентябре Комппера уволили, и Циннбауэр всё же стал главным. Серьёзного тренерского опыта у него не было – только два года работы в «Орландо Пайрэтс». Надолго не задержался и он – об увольнении объявили сразу после разгромного поражения от «Сочи» (0:4).

Бывший штаб «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович/Артём Гусев, «Чемпионат»

Игровые проблемы. Сезон-2020/2021 – третье место. Сезон-2021/2022 – шестое. Сезон-2022/2023 – 14-е после 12 туров, девять очков и 26 пропущенных мячей. Такого результата у клуба в новейшей истории не было ни разу – до этого сезона худшим результатом на отрезке 12 матчей было 12 очков в сезоне-2016/2017 (это было 11-е место). 26 пропущенных мячей прямо сейчас – это второй худший результат в лиге, больше только у «Оренбурга» (28). А у «Торпедо» и «Химок», которые идут на последних местах, по 23 пропущенных.

«Локо» ждёт новая масштабная перезагрузка. Среди прочих слухов – назначение Бориса Ротенберга-младшего

На освободившиеся должности уже ищут спасителей – на пост тренера, по сообщениям «РБ Спорт», рассматриваются три кандидата (Сёмин, Юран и Талалаев), а на позицию спортивного директора обсуждается приглашение Бориса Ротенберга. Того самого, который провёл в «Локомотиве» шесть лет и имеет в активе 17 матчей, 360 игровых минут и пять трофеев (чемпионство, три Кубка России и Суперкубок).

«Боря готов в такой сложный период прийти и начать работать, минимизировать затраты и улучшить результаты в турнирной таблице, – говорил его представитель Дмитрий Селюк. – У него локомотивское прошлое, есть честь, совесть и репутация. Он точно будет работать, а не добивать клуб финансово».

Юрий Сёмин экс-тренер «Локомотива» «Это независимый человек, который знает футбол изнутри. Ему не нужны никакие взаимоотношения с агентами, он будет отталкиваться в первую очередь от квалификации футболистов. Только если игрок подходит клубу, он станет разговаривать с агентами. Причём с разными, а не с одними и теми же».

Информация о возможном появлении Ротенберга на руководящих должностях шла давно – ещё во времена, когда он восстанавливался после травмы крестов и лечил инфекцию крови. В клубе ходили разговоры, что, «когда Боря закончит, он займёт какой-нибудь пост в клубе». Когда Борис провёл прощальный матч, Цорн косвенно подтвердил эту историю. «С ним ведётся работа, мы хотим использовать его качества, – сказал бывший спортдир. – Он хороший человек. Я знаю, что он может хорошо вести переговоры, мотивировать ребят. Мы увидим, как это будет на деле, но по общению он создает хорошее впечатление».

Борис Ротенберг экс-защитник «Локомотива» «У меня множество вариантов. Буду думать, какой мне подойдёт. Для меня важно работать с футбольными людьми, которые честно любят футбол и хотят поднять российский футбол на новый уровень. Я просто человек, который любит футбол и смог воплотить свои цели полностью. Я сам выбрал этот путь. Мне кажется, всё, что я делал, я делал хорошо. Всю карьеру я подпитывался мотивацией, чтобы доказать людям, что я достойный футболист».

На этом разговоры о возможном возвращении Ротенберга в «Локомотив» в новом статусе утихли – до момента, пока из клуба не убрали Цорна.



Борис-младший ещё в апреле попал в санкционные списки Великобритании, но на работу в клубе это никак не повлияет – ограничения подразумевают лишь запрет на въезд в Великобританию и блокировку местных банковских счётов. Тот же Александр Дюков тоже под санкциями, но это не мешает ему продолжать управлять российским футболом и являться членом исполкома УЕФА. Реальной преградой на пути Ротенберга в «Локо» может стать Александр Плутник – по информации «РБ Спорт», он выступает против назначения бывшего игрока на должность спортивного директора.