Новым боссом «Локо» может стать Ротенберг. Помешают ли ему санкции?

«Локомотив» последние два года – это жизнь в сплошном непростом периоде: смены главного тренера, отсутствие внятного игрового стиля, недостижимые стратегии Ральфа Рангника, громкие обещания про «Сапсан» и жестокая реальность, в которой клуб оказался чуть ли не в худшей ситуации в своей истории. Наконец, в «РЖД» окончательно поняли, что немецкий помпезный проект провалился – последними его представителями, покинувшими клуб, стали Йозеф Циннбауэр и Томас Цорн.
Очевидно, что «Локомотиву» мало сменить тренера, а нужно проводить ещё и кадровые перестановки в руководстве. Но новый человек на посту спортивного директора не решит всех проблем клуба, кем бы он ни был – нужно брать выше. Тем более что проблем в устройстве «Локо», скопившихся со времён Василия Кикнадзе, меньше с Александром Плутником и Владимиром Леонченко не стало.
Томас Цорн и Владимир Леонченко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Два года немецкого «Локомотива». Такого провала в новейшей истории клуба ещё не было
Коротко – по пунктам.
€ 55 млн на трансферы, некоторые из которых сложно было объяснить. Кто-то элементарно не подходил по возрасту – по стратегии Рангника, «надо раньше покупать игроков; брать в 27-28 лет людей – поздно». Кто-то был слишком дорогим. Хотя была и пара неплохих приобретений. Вот здесь об этом можно почитать поподробнее.
Невнятные тренерские назначения. Сначала был Маркус Гисдоль, который буквально сбежал вместе со своим помощником в конце февраля этого года: о своём отъезде он не предупредил ни игроков, ни руководство. После себя он оставил сомнительное наследство: три победы в чемпионате, вылет из Лиги Европы с двумя очками. Следом руководство клуба назначило тренера без лицензии, поставив номинально главным тренера вратарей: так руководить командой начал аналитик Марвин Комппер.
В конце июня «Локо» назначил Циннбауэра, и стало непонятно, кто же в команде реально главный. В сентябре Комппера уволили, и Циннбауэр всё же стал главным. Серьёзного тренерского опыта у него не было – только два года работы в «Орландо Пайрэтс». Надолго не задержался и он – об увольнении объявили сразу после разгромного поражения от «Сочи» (0:4).
Бывший штаб «Локомотива»
Фото: Дмитрий Голубович/Артём Гусев, «Чемпионат»
Игровые проблемы. Сезон-2020/2021 – третье место. Сезон-2021/2022 – шестое. Сезон-2022/2023 – 14-е после 12 туров, девять очков и 26 пропущенных мячей. Такого результата у клуба в новейшей истории не было ни разу – до этого сезона худшим результатом на отрезке 12 матчей было 12 очков в сезоне-2016/2017 (это было 11-е место). 26 пропущенных мячей прямо сейчас – это второй худший результат в лиге, больше только у «Оренбурга» (28). А у «Торпедо» и «Химок», которые идут на последних местах, по 23 пропущенных.
«Локо» ждёт новая масштабная перезагрузка. Среди прочих слухов – назначение Бориса Ротенберга-младшего
На освободившиеся должности уже ищут спасителей – на пост тренера, по сообщениям «РБ Спорт», рассматриваются три кандидата (Сёмин, Юран и Талалаев), а на позицию спортивного директора обсуждается приглашение Бориса Ротенберга. Того самого, который провёл в «Локомотиве» шесть лет и имеет в активе 17 матчей, 360 игровых минут и пять трофеев (чемпионство, три Кубка России и Суперкубок).
«Боря готов в такой сложный период прийти и начать работать, минимизировать затраты и улучшить результаты в турнирной таблице, – говорил его представитель Дмитрий Селюк. – У него локомотивское прошлое, есть честь, совесть и репутация. Он точно будет работать, а не добивать клуб финансово».
«Это независимый человек, который знает футбол изнутри. Ему не нужны никакие взаимоотношения с агентами, он будет отталкиваться в первую очередь от квалификации футболистов. Только если игрок подходит клубу, он станет разговаривать с агентами. Причём с разными, а не с одними и теми же».
Информация о возможном появлении Ротенберга на руководящих должностях шла давно – ещё во времена, когда он восстанавливался после травмы крестов и лечил инфекцию крови. В клубе ходили разговоры, что, «когда Боря закончит, он займёт какой-нибудь пост в клубе». Когда Борис провёл прощальный матч, Цорн косвенно подтвердил эту историю. «С ним ведётся работа, мы хотим использовать его качества, – сказал бывший спортдир. – Он хороший человек. Я знаю, что он может хорошо вести переговоры, мотивировать ребят. Мы увидим, как это будет на деле, но по общению он создает хорошее впечатление».
«У меня множество вариантов. Буду думать, какой мне подойдёт. Для меня важно работать с футбольными людьми, которые честно любят футбол и хотят поднять российский футбол на новый уровень. Я просто человек, который любит футбол и смог воплотить свои цели полностью. Я сам выбрал этот путь. Мне кажется, всё, что я делал, я делал хорошо. Всю карьеру я подпитывался мотивацией, чтобы доказать людям, что я достойный футболист».
На этом разговоры о возможном возвращении Ротенберга в «Локомотив» в новом статусе утихли – до момента, пока из клуба не убрали Цорна.
Борис-младший ещё в апреле попал в санкционные списки Великобритании, но на работу в клубе это никак не повлияет – ограничения подразумевают лишь запрет на въезд в Великобританию и блокировку местных банковских счётов. Тот же Александр Дюков тоже под санкциями, но это не мешает ему продолжать управлять российским футболом и являться членом исполкома УЕФА. Реальной преградой на пути Ротенберга в «Локо» может стать Александр Плутник – по информации «РБ Спорт», он выступает против назначения бывшего игрока на должность спортивного директора.
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