«Дети обучены, это уже другой уровень». Как организовать футбольный турнир для всей России

В конце сентября «Чемпионат» совместно с Фондом «Пас в Будущее» провёл уже четвёртый детский футбольный фестиваль. По итогам финальных турниров в двух возрастных категориях золотые медали завоевали ребята из «Спартака» и «Чертаново». А как вообще проходят эти соревнования? Об этом поговорили с Кириллом Васькиным, руководителем фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

— Чем турниры в этом году отличаются от предыдущих?

— В общей сложности в этом году, с учëтом региональных отборов и финальных соревнований, в фестивале приняли участие более 100 команд со всей России и ближайшего зарубежья. Финальный этап принял 32 команды из 24 городов в двух возрастных категориях — 10 и 11 лет. Это ежегодный турнир, и в этот раз мы добавили отборочные этапы по регионам: Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Евпатория, Новороссийск и Казань. Соответственно, больший охват и больше участников. Развитие проекта идёт интенсивно, и мы планируем больше сотрудничать с регионами, чтобы о нас узнавало как можно больше людей в разных уголках нашей страны. К сожалению, на текущий момент в СНГ и за границу мы по понятным причинам с таким проектом выйти не сможем. Но на Россию в следующем году сделаем большую ставку. Вдобавок, если в предыдущие годы у нас на турнире было две возрастные категории, то в следующем мы планируем запустить четыре. Это дополнительный фактор увеличения масштаба проекта.

— В чём миссия и идея этих турниров?

— Сейчас мы стараемся сделать так, чтобы в регионах отбирались сильные команды и приезжали играть с топовыми школами Москвы. Всё-таки в столице их сконцентрировано большое количество: «Чертаново», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА.



На финальных этапах в Москве присутствует много селекционеров различных академий и школ. Помимо московских, которые часто к нам приезжают, также встречали специалистов из Краснодара. Благодаря этому у ребят гораздо больше шансов засветиться в Москве уже на финальных этапах. Плюс, несмотря на трудности с границами, на нынешний турнир приехали две зарубежные команды — из Казахстана и Узбекистана. Можно даже сказать, что наш проект приобрел статус международного. Значит, мы идём правильных путём, и люди говорят о нас.



Также хотел бы вернуться к истокам нашего проекта. Четыре года назад мы провели два турнира в Москве. Футбольная академия «Чертаново» предоставила нам площадку абсолютно бесплатно, за что большое спасибо бывшему директору Николаю Ларину. В связи с этим хотел бы выразить поддержку человеку, который абсолютно неравнодушен к футболу, и сделал, и, уверен, сделает после всех историй немало хороших вещей для подрастающего поколения в футбольном мире.

— С какими сложностями вы столкнулись при организации турниров?

— К сожалению, по ряду причин не все топовые академии смогли выставить свои команды на финальных этапах. Например, московское «Динамо» должно было принять участие в одном из турниров, но в последний момент отказалось, так как много детей заболело. По такой же причине многие команды не доехали до региональных отборов и финальных соревнований. Так что я полагаю, ковид у нас по-прежнему бушует, и это большая проблема. Плюс ко всему из-за закрытия южных аэропортов бóльшая часть местных команд испытывает проблемы с логистикой, и как итог много потенциальных участников наших соревнований к нам не доезжает. В этом есть определённый негатив: не всё из запланированного удаётся воплотить в жизнь.



Но есть и положительные моменты: в этом году наши партнеры помогли нам с местами проведения финальных этапов. Хочу выразить благодарность руководству Академии «Спартака», которое безвозмездно предоставило нам площадку для турнира одной из возрастных групп. А также руководству МГТУ имени Баумана, которое предоставило нам возможность бесплатно использовать стадион «Металлург» для проведения соревнований во второй возрастной категории. Проблемы даже вышли в плюс: люди, заинтересованные в развитии детского футбола, идут нам навстречу и помогают в таких вопросах. То есть не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд.

Также хотел бы отметить наше давнее и плодотворное сотрудничество с руководителем отдела офлайн-маркетинга Championat.com Дмитрием Капущаком. Человек идейный и поддерживает все наши начинания. Как итог — мы совместно воплощаем это всё в очень перспективный и качественный проект.



— Какой фидбек от родителей вы получаете?

— Команды со всей России приезжают и проводят в Москве по пять-шесть дней. Мы подошли к этому вопросу комплексно, и наши партнеры предоставляют все условия для комфортного проведения времени за пределами футбольного поля — лучшие гостиницы для проживания, качественное питание, организация трансферов и экскурсий по Москве. В основном слышим только положительные отзывы — люди говорят, что им всё понравилось и они приедут ещё. Это один из самых приятных моментов по результатам нашей работы.

— Что сильнее всего впечатлило вас во время турниров?

— Если брать футбольную составляющую, то, конечно, финал «Спартак» — «Чертаново» среди детей 2012 года рождения. Видно, что ребята обучены, у них есть мысль в головах. Это уже совершенно другого уровня игра. Болельщикам на стадионе и на нашем YouTube-канале, где мы транслировали прямые эфиры со всех матчей прошедших соревнований, смотреть на неё, конечно, намного интереснее.



— Наверняка у участников турниров есть истории преодоления, которые вам запомнились.

— Радует то, что к нам приезжают из разных уголков России, география очень обширная. В том же Севастополе сейчас несладко, но ребята победили в региональном отборе, который проходил в Евпатории, и приехали на финальный этап в Москву. Это точно запоминается.

— Какие у фонда планы на будущее?

— На следующий год мы планируем реализовать более 20 проектов, которые лежат в основе нашей деятельности. Они достаточно разные, у каждого своя история и свой бэкграунд. Например, с Championat.com уже определены четыре финальных турнира. Однако стоит отметить и такие проекты, как Кубок Эдуарда Стрельцова, Кубок Льва Яшина, Кубок О.И. Романцева, Кубок Игоря Колыванова, Кубок Н.П. Симоняна. Большинство проектов мы проводим совместно с академиями и клубами, к которым имели и имеют отношение легенды отечественного футбола. Стараемся рассказать ребятам, которые участвуют в проектах, что в нашей стране и СССР были футболисты, имеющие признание во всем мире. Также в следующем году постараемся уделить больше времени отборочным соревнованиям в крупных российских городах. Будем расширять географию. Надеюсь, что партнёры из регионов поддержат наши начинания и мы реализуем задуманное.



Если брать во внимание фестиваль Championat.com, то мы с каждым годом поэтапно развивали проект. Следующий год будет показательным. Мы хотим удвоить наши результаты — сейчас участвуют две возрастные категории, а мы хотим сделать четыре. Основную ставку, конечно, будем делать на реализацию планов.

— Что бы вы сказали родителям, которые никогда не слышали об этих турнирах и у которых есть дети, увлекающиеся футболом?

— Чем больше человек устремлён к своей мечте, тем у него больше шансов воплотить её в жизнь. Подобного рода мероприятия даром не пройдут для каждого участника. Шанс есть у большинства. Кто-то им воспользуется, кто-то — нет. И я надеюсь, что большинство из этого большинства воспользуется этим шансом и покажет себя на более высоком уровне в будущем.