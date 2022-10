«Ливерпуль» проваливается на старте сезона. Но клуб тащит футболист, которого все списали

«Ливерпуль» лихорадит на старте сезона. Команда Юргена Клоппа занимает унизительное для себя 11-е место в АПЛ, хотя даже суперкомьютер перед сезоном ставил красных выше «Ман Сити» в борьбе за титул. В Лиге чемпионов команда Клоппа потерпела болезненное поражение от «Наполи» (1:4), в очередной раз обнажившее серьёзные проблемы с защитой.

Огромную порцию негатива получает и новичок Дарвин Нуньес. От игрока, купленного за € 75+25 млн, ожидали куда более уверенной игры и заметных бомбардирских подвигов. И пока уругваец только вписывается в сложную систему Юргена Клоппа, на помощь пришёл человек, который раньше определял игру «Ливерпуля». Хотя казалось, лучшие годы Роберто Фирмино в клубе уже позади.

От Фирмино хотели избавиться летом

31-летний бразилец подписал контракт с «Ливерпулем» ещё в 2015 году, и, хотя его трансфер опередил приход Клоппа на несколько месяцев, Роберто стал идеальным игроком для немецкого тренера. Вместе с командой Фирмино взял все английские трофеи, а также Лигу чемпионов в 2019 году, навсегда вписав своё имя в клубную историю. Болельщики посвящали улыбчивому парню песни: «Si senor, give the ball to Bobby and he will score» («дайте мяч Бобби, и он забьёт». – Прим. «Чемпионата»), – она до сих пор периодически раздаётся на «Энфилде».

Фирмино Фото: Michael Regan/Getty Images

Но в последние два сезона Фирмино показывает менее стабильную игру – так что проиграл конкуренцию и Жоте, и Мане. И это при том, что его позиция «опорного нападающего», как называл её Клопп («ложной девятки». – Прим. «Чемпионата») – ключевая для «Ливерпуля». На ней нужно демонстрировать максимум. Так что ещё весной начались разговоры о поиске замены: выбор в итоге пал на Нуньеса. Руководство даже пробовало найти новый клуб для Фирмино: бразилец мог перейти в «Ювентус», туринцы предложили за игрока € 23 млн. Но желание самого форварда остаться, помноженное на нежелание «Ливерпуля» продешевить, заставили отказаться от этой идеи. «Я люблю эту команду, этот город и болельщиков. Я здесь. Конечно, я хочу остаться», — говорил сам Фирмино.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Бобби имеет решающее значение для нас. Он сердце и душа этой команды. То, как мы играли в последние годы, стало возможным только благодаря Фирмино. Нет никаких сомнений в его качествах. В остальном мы посмотрим, как пройдёт этот год, но он нам необходим».

Фирмино — спасатель для Клоппа

На данный момент руководство «Ливерпуля» счастливо, что приняло решение оставить Фирмино. Бразилец демонстрирует невероятную форму, выделяясь на фоне других футболистов. Цифры подтверждают визуальное впечатление: Роберто вдвое прибавил по количеству голов на 90 минут в текущем сезоне (1.02, в сезоне-2021/2022 – 0.55), результативных передач на 90 минут (0.51 против 0.25), стал чаще бить по воротам (1.92, 1.04 в прошлом сезоне), а также создавать больше моментов для ударов (3.76 против 2.94).



Фирмино забил восемь голов за 12 матчей в сезоне во всех турнирах, а в прошлой кампании у бразильца всего набралось 11 голов за 35 встреч. Также на его счету пять голевых передач, когда за весь прошлый сезон – четыре. Мощный прогресс по цифрам от 31-летнего футболиста! В бомбардирской гонке АПЛ Фирмино уступает только невероятному Эрлингу Холанду (15 голов), Гарри Кейну и Айвану Тони (оба – по восемь), хотя привычнее видеть в лидерах списка от «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

метрика показатель Фирмино место в АПЛ голов в среднем за 90 минут 1.16 2 передач в среднем за 90 минут 0.58 4 предголевых действий в среднем за 90 минут 1.16 3 ударов по воротам в среднем за 90 минут 2.51 1

Новая схема «Ливерпуля», где есть место всем

Одними из самых важных мячей в исполнении Фирмино стали два гола в ворота «Рейнджерс» (7:1) в матче 4-го тура группы Лиги чемпионов. «Ливерпуль» быстро пропустил на «Айброксе», но благодаря усилиям форварда сумел сравнять, а затем и повести в счёте. С точки зрения психологии победа в Шотландии может стать главной для команды Клоппа этой осенью, и роль бразильца в исправлении положения сложно переоценить.



Полезным для Фирмино стал переход «Ливерпуля» в последних матчах на схемы 4-2-4 и 4-2-3-1, где для игрока группы атаки есть лишнее место. Новая схема позволяет бразильцу делать его любимые опускания в глубину, когда в нападении у «Ливерпуля» при этом остаётся минимум один футболист. Это путает центральных защитников соперников: следует ли идти за Фирмино, когда он уходит глубоко, или стоит придерживать центрального нападающего?

Фирмино — редкий альтруист в современном футболе

Большой плюс Фирмино заключается в том, что даже в роли запасного он будет полезен любой команде. Не станет тянуть на себя одеяло и готов к роли запасного. И это при том, что фактически на замену опытному футболисту, которого хотели слить, купили дорогущего молодого новичка. Также успехи Фирмино точно не проходят мимо главного тренера сборной Бразилии – Тите. Роберто может стать важным джокером на предстоящем чемпионате мира, где у бразильцев будет шикарный выбор из атакующих исполнителей: Винисиус, Габриэл Жезус, Ришарлисон, Неймар, Антони, Родриго – Фирмино может дополнить каждого из них.

Фирмино в сборной Бразилии Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Контракт бразильца с «Ливерпулем» действует до июня 2023 года. В скором времени руководство должно предложить футболисту новое соглашение, разговоры об этом усилились из-за текущей формы нападающего – это подтверждает и авторитетный The Athletic.



Фирмино и правда должен остаться в Англии – не зря же он так долго и мучительно учил английский. После победы над «Рейнджерс» он даже решил дать комментарий не на португальском языке. Бобби ещё не раз обязательно выручит в трудный момент «Ливерпуль», заставив исполнить болельщиков в честь него заряд «Si Senor».