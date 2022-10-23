Вместо загородного дома получил игрушечный. Самые странные пункты в контрактах футболистов

В мире футбола было немало случаев, когда в контракты игроков прописывали странные пункты. Вспомнили несколько таких случаев.

Пункт о ночных клубах

Роналдиньо был не только одним из самых одарённых футболистов, но и любителем вечеринок. «Фламенго» (там бразилец играл в 2011 и 2012 годах) включил в его контракт пункт о ночных клубах. По его условиям, обладатель «Золотого мяча» 2005 года мог посещать подобные заведения два раза в неделю. На этом пункте настоял сам игрок. Роналдиньо отказывался от подписания контракта до тех пор, пока руководство клуба не пошло на его условия. В составе «Фламенго» отыграл 44 матча, забил 19 мячей и отдал 13 голевых передач.

Особое отношение к «Арсеналу»

В 2013-м владелец «Ливерпуля» Джон Генри скептически отреагировал на попытки «Арсенала» купить нападающего мерсисайдцев Луиса Суареса. Тогда лондонский клуб предложил за уругвайца £ 40 млн, а потом накинул к этому предложению ещё £ 1. Да-да, именно один фунт. «Как вы думаете, что они там курят?» — написал тогда Генри в своём «твиттере».

«Ливерпуль» был настолько раздражён таким предложением, что включил в один из контрактов соответствующий пункт. Договор с нападающим Роберто Фирмино предусматривал опцию выкупа в £ 83 млн. Активировать её мог любой клуб, кроме «Арсенала».

Роберто Фирмино Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Никаких полётов в космос

В 1999 году «Сандерленд» купил у «Валенсии» полузащитника Стефана Шварца. За бронзового призёра ЧМ-1994 английский клуб заплатил чуть меньше £ 4 млн. Во время составления контракта обнаружилась любопытная деталь. Агент Шварца забронировал себе место на одном из коммерческих полётов в космос. Тогда эта отрасль только развивалась, поэтому руководители «Сандерленда» серьёзно взволновались. Они переживали, что агент пригласит Шварца на рейс, поэтому прописали в договоре соответствующий запрет. Шведский футболист отыграл в «Сандерленде» четыре года, после чего завершил карьеру.

Кулинарные курсы

Африканский полузащитник Рольф-Кристель Гье Мьян перебрался в Германию в 1997-м и отыграл там больше 15 лет. Когда он переходил в «Айнтрахт», то отметился нестандартным требованием. Игрок сборной Конго договорился с руководством клуба, что оно найдёт кулинарные курсы для его жены. Гье Мьян объявил о завершении карьеры в 2012 году и остался в Германии.

Запрет на красные бутсы

Известный голландский полузащитник Рафаэль ван дер Варт с 2015 года подписал контракт с «Бетисом». В договоре прописали необычное условие — игроку запрещалось носить бутсы красного цвета. Он символизирует принципиального соперника «Бетиса» — «Севилью». За выполнения этого пункта контракта ван дер Варт ежемесячно получал около € 115 тыс. Таким образом, придерживаясь запрета на ношение красных бутс, игрок заработал в «Бетисе» порядка € 1,6 млн.

Рафаэль ван де Варт Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Хотел загородный дом, а получил игрушечный

Очень комичная история с участием нападающего Джузеппе Рейны. В конце 90-х он перешёл в «Арминию», но поставил необычное условие. Клуб перед каждым сезоном должен был строить ему дом. Таким образом, футболист рассчитывал получить три объекта недвижимости, ведь подписывал договор на три года. Правда, Рейна допустил серьёзный просчёт, поскольку не указал никаких деталей о размере и расположении домов. Руководители «Арминии» нашли хитрый способ сэкономить деньги. Перед стартом каждого сезона они дарили футболисту игрушечный дом, сделанный из конструктора Lego. Мечты о загородном доме так и остались мечтами.

Особый пункт Нелетучего голландца

Легендарный Деннис Бергкамп получил прозвище Нелетучий голландец из-за аэрофобии. Как только футболист приближался к трапу, тут же сильно паниковал. В 1995 году Бергкамп перешёл в «Арсенал», а в его контракт включили пункт, позволяющий безо всяких санкции избегать путешествий самолётом. На относительно близкие выезды голландец добирался на клубном автобусе или поезде, а дальние пропускал. В 1999-м Бергкамп провёл в дороге два дня — добирался на автомобиле до Флоренции, где «Арсенал» проводил матч Лиги чемпионов.

Никаких горных лыж

Норвежский защитник Стиг Инге Бьёрнебю перешёл в «Ливерпуль» в 1992-м и провёл там восемь лет. Помимо футбола, он был большим фанатом прыжков на лыжах с трамплина. Отец футболиста выступал на двух зимних Олимпийских играх. Руководители «Ливерпуля» исключили риски и прописали пункт, согласно которому Бьёрнебю запрещалось приближаться к горнолыжному склону — он мог находиться лишь на расстоянии 200 метров.