Аленичеву – 50! Вот семь самых ярких матчей в его карьере

Дмитрию Аленичеву – 50! Самый титулованный российский футболист празднует юбилей, а мы вспоминаем лучшие игры в карьере четырёхкратного чемпиона России, двухкратного чемпиона Португалии, а также победителя Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Техничный, креативный полузащитник выдал много классных матчей за полтора десятка сезонов на высоком уровне, но семь из них были особенно яркими по разным причинам.

22 ноября 1995 года. Лига чемпионов. Групповой этап. «Спартак» – «Блэкберн» – 3:0

Осенью 1995-го «Спартак» Олега Романцева разрывал всех в Лиге чемпионов. Шесть побед в шести матчах! Соперники от бессилия готовы были драться друг с другом, как, например, Грэм Ле Со и Дэвид Бэтти из «Блэкберна» в московской игре. Тем ноябрьским вечером «Спартак» громил чемпиона Англии при активном участии Аленичева. Полузащитник открыл счёт в середине первого тайма, потом ассистировал Юрию Никифорову при втором голе и Рамизу Мамедову в эпизоде с третьим голом красно-белых.

14 августа 1996 года. Чемпионат России. 24-й тур. «Спартак» – ЦСКА – 3:1

Матчи с ЦСКА – особенные для «Спартака». И для любого футболиста большая удача стать героем дерби, ведь так завоёвывается любовь болельщиков. Аленичев блестяще сыграл с армейцами в августе 1996-го. Боровшиеся за чемпионство красно-белые уступали по ходу встречи красно-синим, пропустив быстрый гол. Но два гола Аленичева перевернули ситуацию на поле. На исходе получаса игры Дмитрий сравнял счёт, сыграв в стенку с Александром Ширко. А в середине второго тайма оформил дубль, завершив красивую комбинацию по центру ударом в дальний угол.

11 ноября 1997 года. Отборочный цикл чемпионата мира. Россия – Болгария – 4:2

Этот матч не имел турнирной ценности, но стал одним из лучших для Аленичева за национальную команду. После того как чешский судья Вацлав Крондл «убил» нашу сборную в Болгарии, стало понятно, что Россия сможет попасть на ЧМ-1998 только через стыки. Победа над болгарами в ответной игре принесла лишь моральное удовлетворение. Аленичев и тут оформил дубль – на превратившемся в болото от дождя газоне. Спартаковец вывел хозяев вперёд на 14-й минуте, добив мяч в сетку после удара Игоря Колыванова. А при счёте 3:0 Аленичев завершил атаку по центру – ему ассистировал Колыванов.

30 марта 1998 года. Кубок УЕФА. Полуфинал. «Интер» – «Спартак» – 2:1

Весной 1998-го «Спартак» дошёл до полуфинала Кубка УЕФА, и вскоре после этого Аленичева купила «Рома». Скаутов римского клуба наверняка впечатлила игра полузащитника с «Интером», которому красно-белые дважды уступили со счётом 1:2. В первой встрече в Милане команда Романцева пропустила перед перерывом, но в начале второго тайма москвичи отыгрались благодаря красивому голу Дмитрия. Аленичев ушёл в штрафной от двух защитников, обманув их на замахе, после чего пробил с носка в ближний угол. Мяч влетел в сетку от штанги.

Дмитрий Аленичев в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

16 сентября 1999 года. Кубок УЕФА. «Рома» – «Сетубал» – 7:0

Через полтора года Аленичев выдал чудесную игру в матче Кубка УЕФА с «Сетубалом». «Рома» разгромила португальцев с неприличным счётом 7:0, а российский легионер поучаствовал в четырёх голах хозяев. На 14-й минуте с передачи нашего полузащитника забил Винченцо Монтелла (к слову, нынешний тренер Артёма Дзюбы в турецком клубе «Адана Демирспор»). Ещё через две минуты отличился сам Аленичев с паса Марко Дельвеккио. В начале второго тайма россиянин сделал дубль, а в концовке стал автором последнего, седьмого гола. Хет-трик ему помог оформить тот же Дельвеккио.

21 мая 2003 года. Кубок УЕФА. Финал. «Селтик» – «Порту» – 2:3

Наконец, два самых важных матча в карьере Аленичева. Дмитрий провёл их в составе «Порту» Жозе Моуринью. Сначала будущий Особенный выиграл Кубок УЕФА: в мае 2003-го «драконы» победили «Селтик» в Севилье. Перед перерывом нападающий «Порту» Дерлей забил первый гол финала, добив мяч в сетку после удара Аленичева. А на 54-й минуте при счёте 1:1 россиянин отличился и сам. Звезда португальцев Деку увидел рывок нашего полузащитника и отдал проникающую передачу в штрафную шотландцев, а Дмитрий точно пробил в касание.

26 мая 2004 года. Лига чемпионов. Финал. «Монако» – «Порту» – 0:3

Год спустя «Порту» сенсационно выиграл Лигу чемпионов. Команда Моуринью разгромила в финале, который проходил в Гельзенкирхене, «Монако» Дидье Дешама. В этот раз Дмитрий вышел не в стартовом составе, а на замену – при счёте 1:0 на 60-й минуте. И за полчаса на поле успел отметиться голом и голевой передачей! На 71-й минуте снова сработала связка Аленичев – Деку, разве что теперь россиянин выступил в роли ассистента. В быстрой атаке «три в три» наш полузащитник выкатил мяч партнёру к линии штрафной, и Деку решил эпизод тремя касаниями. Ещё через четыре минуты Аленичев ворвался в штрафную с левого фланга и мощно пробил под перекладину.

Дмитрий Аленичев в «Порту» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Россиянин забивает в финале Лиги чемпионов — когда такое теперь повторится?