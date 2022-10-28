Плей-офф Лиги Европы больше похож на Лигу чемпионов! Но Головин рискует всё пропустить

Лига Европы неожиданно становится супертурниром! После пяти туров группового этапа состав участников плей-офф пополнился, вдобавок к ним присоединились команды из Лиги чемпионов, занявшие третьи места в своих группах. Самое время разобраться, какая обстановка во втором по значимости еврокубке.

Группа A

«Арсенал» проиграл ПСВ и усложнил себе жизнь. В заключительном туре команде Микеля Артеты нужно будет обыграть «Цюрих», чтобы выйти в 1/8 финал, или надеяться на осечку нидерландского клуба.

Микель Артета Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Будё-Глимт», за который играет российский вратарь Никита Хайкин, тоже нужны очки, чтобы попасть в Лигу конференций, поэтому просто так победу ПСВ норвежцы не отдадут.

Турнирная таблица

Группа B

В этой группе всё просто: «Фенербахче» и «Ренн» сыграют в плей-офф Лиги Европы, кипрский АЕК – в плей-офф Лиги конференций. Главная интрига – кто займёт первое место. В 6-м туре «Фенербахче» сыграет с киевским «Динамо», а «Ренн» примет АЕК.

Турнирная таблица

Группа C

«Бетис» на фоне провала испанских команд в Лиге чемпионов принялся отдуваться за всех и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Турнирная таблица

А за второе место поборются «Лудогорец» и «Рома». Причём Жозе Моуринью придётся биться за путёвку в 1/16 финала в очном противостоянии с болгарами. Тревожно!

Группа D

Постарайтесь не запутаться. «Юнион» оторвался от «Униона», и теперь «Юнион» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы, а «Унион» постарается не отдать второе место «Браге». Чтобы пробиться в плей-офф, «Униону» желательно победить «Юнион» или надеяться, что «Брага» не одолеет «Мальмё». Даже если поняли, всё равно лучше взгляните на таблицу.

Турнирная таблица

Группа E

Группа, в которой очень быстро стало понятно, кто сыграет в плей-офф, а кто будет барахтаться на дне. «Реал Сосьедад» прошёлся по соперникам катком и находится в шаге от 1/8 финала. Для этого достаточно не проиграть «Манчестер Юнайтед».

А в Лигу конференций, по всей видимости, отправится «Шериф». Вряд ли же недавняя сенсация Лиги чемпионов проиграет «Омонии» с разницей в четыре мяча?

Турнирная таблица

Группа F

Самая весёлая группа Лиги Европы, в которой всё решится в последнем туре. Любая из команд может выйти в плей-офф. «Лацио» сыграет с «Фейеноордом», а «Мидтьюлланн» примет «Штурм».

Турнирная таблица

Группа G

Здесь доминирует «Фрайбург», который точно сыграет в 1/8 финала. «Олимпиакос» гарантированно остался без евровесны, а за вторую путёвку в плей-офф поборются «Карабах» и «Нант».

Турнирная таблица

Группа H

В «российской» группе тоже многое прояснилось. «Ференцварош» Станислава Черчесова героически пробился в 1/8 финала. А вот Александр Головин и его «Монако» рискуют пропустить праздник жизни и остаться без плей-офф. Для спокойствия нужна победа над «Црвеной Звездой» в последнем туре.

Турнирная таблица

Если вдруг забыли, в Лиге Европы новый формат. Первые места отправляются в 1/8 финала, а в 1/16 сыграют вторые места и команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. В эту компанию уже угодили «Барселона» и «Севилья», а в скором времени к ним могут присоединиться «Аякс», «Атлетико», кто-то из троицы «Спортинг» — «Айнтрахт» — «Марсель», «Ред Булл Зальцбург», «Шахтёр» и «Ювентус». Этот плей-офф Лиги Европы больше похож на Лигу чемпионов!