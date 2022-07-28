Главный тренер «Торино» едва не подрался с техническим директором клуба
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич едва не подрался с техническим директором клуба Давиде Ваньяти во время сборов в Австрии, сообщает Football Italia.
По данным источника, причиной конфликта является то, что Юрич возмущён отсутствием работы клуба на трансферном рынке. Ваньяти эмоционально отвечал тренеру и предпринимал попытки напасть на Юрича. Конфликтующие стороны разнял сотрудник клуба.
Во время конфликта Ваньяти кричал Юричу: «Не повышай на меня голос, у тебя нет уважения! Я защищаю тебя от всех!».
Юрич возглавил «Торино» летом 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Торино» занял десятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков.
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