Главный тренер «Торино» едва не подрался с техническим директором клуба

Главный тренер «Торино» Иван Юрич едва не подрался с техническим директором клуба Давиде Ваньяти во время сборов в Австрии, сообщает Football Italia.

По данным источника, причиной конфликта является то, что Юрич возмущён отсутствием работы клуба на трансферном рынке. Ваньяти эмоционально отвечал тренеру и предпринимал попытки напасть на Юрича. Конфликтующие стороны разнял сотрудник клуба.

Во время конфликта Ваньяти кричал Юричу: «Не повышай на меня голос, у тебя нет уважения! Я защищаю тебя от всех!».

Юрич возглавил «Торино» летом 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Торино» занял десятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков.