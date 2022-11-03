Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Ювентус» — «ПСЖ» — 1:2, обзор матча 6-го тура Лиги чемпионов, видео голов Мбаппе, Бонуччи и Мендеша, 2 ноября 2022 года

У «Ювентуса» наконец включилось самолюбие. Но против гения Мбаппе это бесполезно
Михаил Рождественский
Против гения Мбаппе всё бесполезно
Комментарии
«ПСЖ» даже не пришлось по-настоящему напрягаться, чтобы победить в Турине.

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов досрочно, поэтому матч с «ПСЖ» в последнем туре в большей степени носил формальный характер. Команде Массимилиано Аллегри было важно реабилитироваться перед болельщиками. Но возникли проблемы.

Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
02 ноября 2022, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 13'   1:1 Бонуччи – 39'   1:2 Мендеш – 69'

Несмотря на очевидную разницу в форме (явно не в пользу итальянцев), «Ювентус» сразу придавил «ПСЖ» к воротам. У туринцев было всё: высокий прессинг, интенсивность, отборы. Всё, кроме завершения.

После мощного начала от «Ювентуса» мяч перешёл под контроль «ПСЖ». Но владение парижан было худшим из возможных — стерильным, совершенно без моментов. Команда Кристофа Галтье не могла пробраться в финальную треть поля, а после потери мяча вынуждена была нестись назад, чтобы не дать сопернику забить.

Такая игра вполне могла оставаться без голов ещё долго, но в составе «ПСЖ» есть гениальные футболисты. Лионель Месси отдал на Килиана Мбаппе, на том сразу повис Федерико Гатти, однако французу было всё равно. Он устоял на ногах, отклеился и идеально пробил под штангу. 0:1.

После гола стало понятно, что «ПСЖ» контролирует ситуацию. Парижане не видели смысла нестись вперёд и забивать ещё, а соперник, несмотря на желание, никак не мог создать реально голевой момент. Веселее стало после получаса игры — команды обменялись опаснейшими ударами.

А на 39-й минуте «Ювентусу» всё же воздалось за самоотдачу. Хуан Бернат недоглядел за Хуаном Куадрадо, тот проткнул мяч на дальнюю штангу, куда добежал Леонардо Бонуччи. Эмоции футболистов «Ювентуса» красноречивы — самолюбие в них явно проснулось.

Во втором тайме агрессия у «Ювентуса» снизилась. Зато не снизилась мотивация Мбаппе. Килиан был одним из самых активных игроков на поле, и на 69-й минуте это привело его к ассисту. Француз здорово отдал вразрез на Нуну Мендеша, а тот убежал от Куадрадо и точно пробил в дальний угол. Кстати, португалец вышел на замену прямо перед этим моментом — для гола ему понадобилось всего два касания.

На 74-й минуте болельщики «Ювентуса» пришли в восторг. Нет, их команда не забила — просто на поле вышел Федерико Кьеза. Вингер, тащивший Италию на Евро полтора года назад, не играл с 9 января. Тогда он порвал переднюю крестообразную связку, а сейчас — долгожданный камбэк.

Справедливости ради, «Ювентус» всё же забил, но из офсайда. Судьи сразу заметили, что Мануэль Локателли добил мяч в ворота из подозрительно удобной позиции, так что игрок даже не получил возможности порадоваться.

«Ювентус» — «ПСЖ» — 1:2

«Ювентус» — «ПСЖ» — 1:2

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Концовка матча прошла под полным контролем «ПСЖ». У «Ювентуса» закончились ресурсы для финального штурма, и парижане спокойно докатали до свистка. Реальность такова, что нынешнему «Юве» усилий не хватает даже для ничьей. Зато «ПСЖ» всегда может положиться на вспышку гениальности от своих нападающих.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022