У «Ювентуса» наконец включилось самолюбие. Но против гения Мбаппе это бесполезно

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов досрочно, поэтому матч с «ПСЖ» в последнем туре в большей степени носил формальный характер. Команде Массимилиано Аллегри было важно реабилитироваться перед болельщиками. Но возникли проблемы.

Несмотря на очевидную разницу в форме (явно не в пользу итальянцев), «Ювентус» сразу придавил «ПСЖ» к воротам. У туринцев было всё: высокий прессинг, интенсивность, отборы. Всё, кроме завершения.

После мощного начала от «Ювентуса» мяч перешёл под контроль «ПСЖ». Но владение парижан было худшим из возможных — стерильным, совершенно без моментов. Команда Кристофа Галтье не могла пробраться в финальную треть поля, а после потери мяча вынуждена была нестись назад, чтобы не дать сопернику забить.

Такая игра вполне могла оставаться без голов ещё долго, но в составе «ПСЖ» есть гениальные футболисты. Лионель Месси отдал на Килиана Мбаппе, на том сразу повис Федерико Гатти, однако французу было всё равно. Он устоял на ногах, отклеился и идеально пробил под штангу. 0:1.

После гола стало понятно, что «ПСЖ» контролирует ситуацию. Парижане не видели смысла нестись вперёд и забивать ещё, а соперник, несмотря на желание, никак не мог создать реально голевой момент. Веселее стало после получаса игры — команды обменялись опаснейшими ударами.

А на 39-й минуте «Ювентусу» всё же воздалось за самоотдачу. Хуан Бернат недоглядел за Хуаном Куадрадо, тот проткнул мяч на дальнюю штангу, куда добежал Леонардо Бонуччи. Эмоции футболистов «Ювентуса» красноречивы — самолюбие в них явно проснулось.

Во втором тайме агрессия у «Ювентуса» снизилась. Зато не снизилась мотивация Мбаппе. Килиан был одним из самых активных игроков на поле, и на 69-й минуте это привело его к ассисту. Француз здорово отдал вразрез на Нуну Мендеша, а тот убежал от Куадрадо и точно пробил в дальний угол. Кстати, португалец вышел на замену прямо перед этим моментом — для гола ему понадобилось всего два касания.

На 74-й минуте болельщики «Ювентуса» пришли в восторг. Нет, их команда не забила — просто на поле вышел Федерико Кьеза. Вингер, тащивший Италию на Евро полтора года назад, не играл с 9 января. Тогда он порвал переднюю крестообразную связку, а сейчас — долгожданный камбэк.



Справедливости ради, «Ювентус» всё же забил, но из офсайда. Судьи сразу заметили, что Мануэль Локателли добил мяч в ворота из подозрительно удобной позиции, так что игрок даже не получил возможности порадоваться.

«Ювентус» — «ПСЖ» — 1:2 Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Концовка матча прошла под полным контролем «ПСЖ». У «Ювентуса» закончились ресурсы для финального штурма, и парижане спокойно докатали до свистка. Реальность такова, что нынешнему «Юве» усилий не хватает даже для ничьей. Зато «ПСЖ» всегда может положиться на вспышку гениальности от своих нападающих.