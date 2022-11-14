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Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. От группы — до финала

🗓 Даты ЧМ-2022. Чемпионат мира стартует 20 ноября и закончится 18 декабря.

📍 Города ЧМ-2022. Всего их пять – Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эр-Райян, Эль-Вакра.

🏟 Стадионы ЧМ-2022. Матчи чемпионата мира пройдут на восьми стадионах: «Аль-Байт» (Эль-Хаур), «Лусаил Айконик» (Лусаил), «Ахмед Бин Али Стэдиум» (Эр-Райян), «Аль-Джануб» (Эль-Вакра), «Аль-Тумама» (Доха), «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), «Халифа Интернейшнл» (Доха), «Стадион 974» (Доха).

🌍 Группы чемпионата мира по футболу. Их всего восемь.

Состав групп чемпионата мира по футболу — 2022

⚽️ Расписание матчей. Все игры будет транслировать канал «Матч ТВ». Групповой этап закончится 2 декабря, с 3-го по 6-е пройдут матчи 1/8 финала, после чего команды получат трёхдневный перерыв. Четвертьфинальные встречи состоятся 9 и 10 декабря, полуфинальные – 13-го и 14-го, матч за третье место – 17-го, а финал – 18-го.

Календарь матчей чемпионата мира — 2022

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🏆 Все материалы можно найти в подразделе чемпионата мира.

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Предсказание суперкомпьютера на чемпиона мира-2022. Система предсказала победу Бразилии, а как думаете вы?

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