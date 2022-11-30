«Можете не возвращаться домой!» Диктатор-самодур наказал свою команду за провал на ЧМ-1974

В 1974 году сборная Заира впервые отобралась на чемпионат мира. А перед турниром, который состоялся на территории Западной Германии, команда сенсационно завоевала Кубок африканских наций. В финальном матче футболисты Заира переиграли Замбию со счётом 2:0. За три года до чемпионата мира в стране произошли существенные изменения. По приказу диктатора Мобуту Сесе Секо Демократическую Республику Конго переименовали в Заир. Именно в период его правления сборная добилась серьёзных успехов, но затем пережила болезненное падение.

Игрокам не выплатили премиальные, но обещали сделать это после ЧМ-1974

Мобуту возлагал большие надежды на футболистов. Заир стал первой африканской страной с темнокожим населением на чемпионате мира. По итогам жеребьёвки команда попала в одну группу с Бразилией, Югославией и Шотландией.

Мобуту Сесе Секо Фото: Hulton Archive/Getty Images

Тренировал сборную Заира югославский специалист Благое Видинич. Мобуту перекупил его у команды Марокко. Югослав рассказывал, что его поразило, как умело заирские футболисты обращались с мячом. А вот дисциплины не хватало. Доходило до того, что игроки сбегали с тренировки, как только начинался дождь. Не могли пересилить панический страх перед осадками.

Мало кто верил в успешное выступление сборной Заира на ЧМ-1974. Команде досталась сильная группа с действующими чемпионами мира и одной из сильнейших сборных Европы. Мобуту поднял боевой дух сборной: пообещал огромные премиальные в случае успешного выступления на турнире — от автомобилей до земельных участков. Правда, деньги за попадание на мундиаль так и не выплатил, но заверил, что после турнира команда получит ещё больше. Футболисты могли быть обеспечены до конца жизни. Оставалось только добиться хорошего результата.

Заир проиграл все три матча в группе и не забил ни одного мяча

Первый матч на турнире Заир провёл с шотландцами. На бумаге это был самый слабый из трёх соперников, но африканская команда проиграла — 0:2. Перед матчем главный тренер шотландцев Вилли Ормонд не сомневался в разгроме. Он заявил, что если не обыгрывать Заир, то делать на чемпионате мира просто нечего. Именно после игры с шотландцами футболисты сборной Заира заподозрили неладное. Они требовали обещанных премиальных, а руководство пыталось всеми силами отложить решение финансового вопроса.

В знак протеста африканские игроки саботировали подготовку к матчам. Из-за конфликта они полностью провалили игру с югославами — 0:9. Заир пропустил три мяча к 18-й минуте, после чего Видинич поменял основного вратаря на резервного. Пользы от этого шага не было никакой. После матча тренер ушёл от ответа по поводу замены голкипера, объяснив это государственной тайной.

Взбешённый Мобуту заявил, что футболисты могут не возвращаться на родину, если проиграют Бразилии с разницей более чем в три мяча. Естественно, ни о каких премиальных речи уже не шло. Задача стояла не самая простая, ведь бразильцам для выхода в следующий этап турнира нужна была только победа.

Матч сборной Заира на ЧМ-1974 Фото: PA Images/Getty Images

Южноамериканцы забили три мяча к 79-й минуте, а самый интересный эпизод случился чуть позже. Бразильцы заработали перспективный штрафной метрах в 20 от ворот соперника. Ривелино очень долго устанавливал мяч, руководил партнёрами. А когда прозвучал свисток и бразилец начал разбег, один из игроков сборной Заира выскочил из стенки и запустил мяч куда подальше.

Этим футболистом был Илунга Мвепу. После этого эпизода появились две версии. По одной из них, африканские футболисты якобы не знали правил и думали, что после свистка бьёт тот, кто первым добежит до мяча. По второй — Мвепу просто боялся, что бразильцы оформят четвёртый гол. Вот что спустя несколько лет сказал сам футболист: «Не нужно меня считать идиотом, не знающим элементарных правил. Я сделал это совершенно намеренно. Мне не хотелось выкладываться в полную силу, понимая, что вся финансовая выгода достанется руководителям, сидевшим на трибуне. По правде говоря, надеялся, что судья удалит меня, но он показал только жёлтую карточку».

Игрокам запретили выступать за рубежом, они оказались в нищете

Футболисты сборной Заира вернулись на родину изгоями. Команду никто не встретил в аэропорту, игроки добирались домой на попутках. Выделенные премиальные разделили между собой чиновники из местной федерации футбола. «Мы ошибочно думали, что вернёмся домой миллионерами, — вспоминал Мвепу. — Вместо этого прилетели на родину нищими».

Игрокам, выступавшим в зарубежных чемпионатах, приказали вернуться на родину. Для легионеров это стало тяжёлым ударом, поскольку в местном чемпионате зарплаты были ничтожно маленькими, и футболистам даже не хватало на жизнь. А диктатор Мобуту снял сборную с отбора на ЧМ-1978. Объяснил это тем, что не выдержит ещё одного позора.

Игроки оказались в тяжелейших условиях. Они попрошайничали на улицах, жили в голоде и нищете. Самым удачливым повезло устроиться таксистами, многие умерли от болезней. ЧМ-1974 так и остался единственным в истории сборной Заира (ДР Конго). Но вместо почестей и уважения участников постигли нищета и забвение.