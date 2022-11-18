Шейхов из Катара обвинили в договорняке на ЧМ-2022! Сумма подкупа впечатляет

Чемпионат мира ещё не начался, а скандалов вокруг турнира уже набралось немало. Прежде всего они связаны с хозяевами турнира Катаром как принимающей стороной. Но теперь и сборную этой страны обвинили в участии в грязной истории – договорном матче.

Журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха написал в соцсетях, что Катар подкупил Эквадор, чтобы тот проиграл хозяевам в матче открытия ЧМ-2022. По информации источника, восемь эквадорских футболистов получили за это € 7,1 млн.

Сообщается, что катарская сборная победит со счётом 1:0, а гол будет забит во втором тайме. Эти данные якобы подтвердили пять инсайдеров из Катара и Эквадора. «Надеемся, это ложь. Рассчитываем, что распространение информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», – добавил Таха.

Реакция Катара и Эквадора на обвинения наверняка последует в ближайшее время. Нетрудно догадаться, что скажут представители футбольных федераций этих стран. Между тем игра Катара с Эквадором вообще многострадальная. Изначально она должна была состояться 21 ноября в 13:00 (мск), но была передвинута на вечер, а днём по решению ФИФА сыграют Сенегал с Нидерландами.

По сути, матч открытия перестал быть таковым. ESPN написал, что на переносе настоял эмир Тамим бин Хамад Аль Тани. Он захотел, чтобы перед первым выступлением сборной Катара устроили огромный фейерверк, а в час дня эффект от фейерверка был бы меньше.

Впрочем, что касается обвинений хозяев ЧМ-2022 в подкупе Сенегала, то журналист Амджад Таха вызывает сомнения как источник. Это английский журналист, но родом из Бахрейна – отношения этой страны с Катаром далеки от дружеских. И это ещё мягко сказано. Так что даже победа катарцев над потерявшими Садио Мане сенегальцами со счётом 1:0 ещё ничего не будет доказывать. Никаких документов или иных фактов, доказывающих подкуп, журналист не привёл.

Напомним, ранее сборную Эквадора могли отстранить от выступления на чемпионате мира по требованию Чили. За эквадорцев выступает колумбиец Байрон Кастильо, использовавший поддельные документы. Тем не менее ФИФА оставила Эквадор на ЧМ-2022 – федерация этой страны оштрафована, а сама сборная начнёт отбор к ЧМ-2026 со штрафом в три очка.

Сборная Эквадора радуется голу Фото: Getty Images

Чемпионат мира ещё не начался, а скандалов вокруг него очень много. Вот, например, наш текст о призывах к бойкоту турнира.

Ну а за первой игрой Катара на турнире следить теперь все будут ещё пристальнее. А вы верите, что Катар подкупил игроков соперника?