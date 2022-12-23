Классические бутсы, беговые бра и мяч опасны для футболисток? Спрашиваем у врача

Британские ученые говорят, что современная футбольная экипировка травмоопасна для женщин. Мы узнали у врача сборной России, так ли это.

Летом футболистки сборной Англии (а ранее это сделали известные теннисистки) подняли проблему белых футбольных шорт, в особенности шорт, которые создают неудобства во время менструации. Новость разошлась по футбольным сайтам (зачастую в ироничном тоне), однако проблема никуда не девается. И влияние менструации на организм спортсменок может оставаться без внимания не только в контексте формы, но и в плане результативности, ухудшения сна, общей выносливости организма.

Новая статья доктора Катрин Окхольм Крайгер из университета Святой Марии в Лондоне изучает, насколько распространена тема женского футбола в современных научных изданиях, в частности, поднимает вопрос о том, насколько футбольная атрибутика подходит спортсменкам. По словам исследователей, футбольная форма, обувь и другая экипировка предназначены для мужчин без учёта особенностей женской физиологии, что приводит к дополнительному риску травм. Мы спросили у врача женской сборной России по футболу Артёма Рыженко, что он об этом думает.

Первое утверждение: классические бутсы увеличивают риск травм голеностопа и крестообразной связки у женщин

Исследователи приводят такие аргументы: у женщин в два раза выше риск травмы передней крестообразной связки колена, а ещё из-за плохой обуви могут быть деформация стопы, волдыри, мозоли и стрессовые переломы.

Кстати, к Евро-2022 Puma разработала специальные бутсы именно для женщин, однако исследования говорят о том, что чаще всего игрокам доступны только мужские «более опасные» бутсы.

«Если проводить параллели по травматизму с мужским футболом, то в мужском больше доминируют мышечные травмы бедра. Травм голеностопного сустава и стопы куда меньше (в отличие от женского футбола).

Что касается риска травм передней крестообразной связки у девушек — он действительно выше в три раза (если верить FIFA Medical Network и Physio-pedia), но по другим причинам. Тут дело не в экипировке.

Первая причина: меньший размер и другая форма межкондилярной выемки (в бедренной кости). Она уже и имеет несколько иную форму, чем у мужчин, из-за такой формы даже у женщин-неспортсменок выше риск развития остеоартрита — грубо говоря, «износа» сустава, в результате которого стирается хрящ, сужается суставная щель, появляются остеофиты (костные наросты), что сопровождается болью и ограничением подвижности в суставе.

Бедренная кость Фото: Physiopedia

Вторая причина: более широкий таз и больший угол Q. Увеличение угла Q увеличивает нагрузку на колено, так как угол, под которым вес тела распределяется на суставы, играет в этом важную роль. Мышцы меньше помогают «разгружать» колено, из-за чего, для того чтобы переносить ту же нагрузку, суставу требуется большая мышечная сила и прочность связок.

Бедренная кость и угол Q Фото: Physiopedia

Третья причина: у девушек чаще встречаются более подвижные и менее прочные связки. Это один из основных факторов рецидивов даже после операции по пластике передней крестообразной связки.

Четвёртая причина: у девушек может отличаться и сам механизм разрыва ПКС из-за специфики бега — чаще присутствует небольшая вальгусная нестабильность (неустойчивость колена к подвороту внутрь) при резкой смене направления.

Также Артём отмечает, что неправильная обувь — это системная проблема не только среди женщин, а также не только среди спортсменов.

Артём Рыженко врач женской сборной России по футболу и мужского «Амкала» «Не так просто правильно подобрать тип колодки, размер, шипы, материал и т. д. Обувь играет огромную роль, но правильно её выбирать многие так и не умеют, например, пытаясь разносить обувь из синтетических материалов или выбирая себе одну универсальную пару на все случаи жизни, не обращая внимания на покрытие. Как выбирать футбольную обувь, есть отличный плакат от медицинского комитета РФС».

Вывод эксперта: «специальные женские бутсы» – это ближе к маркетингу, чем к реальной заботе о спортсменках.

Второе утверждение: футбольные поля, мячи, гаджеты для отслеживания физического состояния сделаны с учётом только мужского организма. Размер и материалы футбольного мяча увеличивают риск тяжёлого сотрясения мозга в женском футболе

Дискуссия о размерах футбольных ворот (и их адаптации в женском футболе под средний женский рост) ведётся уже давно. Одной из первых эту идею высказала Эмма Хейз, главный тренер женского «Челси», однако она не получила поддержки, а, напротив, спровоцировала обвинения в сексизме.

«Если говорить об уменьшениях размеров и материалов, из которых делают мячи, то это тоже достаточно спорный момент. Дело в том, что нельзя так просто найти тот объём и вес мяча, который не приводил бы к сотрясениям мозга совсем. Исследования, как правило, касаются непосредственной корреляции игры головой и сотрясений, с последующими далеко идущими последствиями вроде посттравматической энцефалопатии (деменции)».

Вывод эксперта: В мужском футболе тоже есть риск сотрясений, но учёные не предлагают уменьшать мяч из-за этого. Эта мера снова ближе к маркетингу, чем к науке.

Футболистка сборной Англии Клои Келли сняла майку после гола в финале Евро-2022 Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Третье утверждение: футболистки вынуждены носить бра от спонсоров, которые сделаны не для их параметров. Плюс бра чаще сделаны для бегунов, а не футболисток, которые быстро меняют направление во время бега

44% респонденток из профессиональных футбольных лиг пожаловались на боли в грудном отделе позвоночника. В этот раз врач, скорее, согласен с исследователями, в отличие от предыдущих пунктов.

«На мой взгляд, нет большой проблемы разработать более удобные для футбола части экипировки, но на это не обращают внимания. Это как с белыми футбольными шортами, вроде не задумываешься, а это важно. И опять-таки, в пример приводится боль в спине, в частности в грудном отделе, но причин у боли в спине огромное количество. От обычного мышечного спазма до грыж и протрузий. Всё списывать на одну причину тоже было бы неправильно. Есть что дорабатывать, особенно учитывая, что девушкам действительно приходится носить иногда по два топа по разным причинам (неудобный размер, контракты, собственный «уникальный дизайн» топов от систем датчиков)».

Вывод эксперта: это один из немногих пунктов, который не содержит таких явных упрощений, и его действительно имеет смысл взять на рассмотрение футбольным экипировщикам.