Кошмарный матч Карпина после сборной. Теперь у «Ростова» очень затруднительное положение

Пока все ждали голов в матче Марокко – Хорватия в нескольких тысячах километрах от Катара, с этим не возникало проблем. «Ростов» приехал на кубковый матч с «Оренбургом» и точно рассчитывал взять очки. Ведь положение в группе не самое однозначное. До сих пор все команды претендуют как на первое, так и на последнее место. Валерий Карпин уже составом показал, что сейчас не время для экспериментов. Вышла почти основа. За исключением вратарской линии. Из-за травмы Сергея Песьякова в старте появился Михаил Цулая. Несмотря на свою неизвестность, он точно не стал антигероем матча. И отдал этот статус другим – в первую очередь защитникам. Они начали чудить уже на старте.

Интересно, каково проигрывать 0:2 уже к пятой минуте? Эти эмоции может описать как раз Карпин. Оборона его команды точно осталась в раздевалке. На второй минуте Мелёхин вместо того, чтобы выбить мяч куда угодно, отправил его в свои ворота. А чуть ли не в следующей атаке с того же правого фланга оборона упустила Мансилью. Отыгрываться в такой ситуации очень сложно.

Нет, «Ростов» не сдался. И даже создал пару опасных моментов. Но оборона продолжила искать приключения. В конце тайма «Оренбург» провёл новую контратаку, в которой Флорентин получил мяч в штрафной без всякого сопротивления. И даже, показалось, удивился от такой беспечности соперника. Но, естественно, забил – 3:0 перед перерывом. Совсем мрачный результат.

«Оренбург» — «Ростов» — 4:2 Фото: vk.com/fcorenburg

Второй тайм прошёл с взаимными атаками. Но «Ростов» уже чуть лучше играл в обороне. Поэтому пропустили они всего раз: пенальти реализовал Сычевой – для него это третий гол в Кубке России.

Забила команда Карпина при этом дважды. А в конце всё же вспомнили, что они не аутсайдеры, и снова бросились в атаку. Последние 10 минут – чуть ли не единственные не стыдные для «Ростова» в этом матче. Но на результат это уже никак не помогло повлиять – убедительная победа «Оренбурга». И временное первое место в группе.

«Ростов» же опустился на четвёртое. И прилично усложнил себе ситуацию с выходом из группы. Ведь даже победа над «Ахматом» в последнем туре может не гарантировать им место в тройке. Грустный ноябрь для Карпина. Сначала результаты в сборной, теперь – в «Ростове».