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Чемпионат мира по футболу в Катаре: цифры и факты 1-го тура, статистика, добавленное время, Месси и Роналду

178 минут добавленного времени! Факты о 1-м туре ЧМ-2022, о которых вы не знали
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Факты о первом туре ЧМ-2022, которых вы не знали
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Удивительная информация про Аргентину, Роналду и Роберта Левандовского.

Казалось, чемпионат мира только стартовал, но позади уже 1-й тур группового этапа. Собрали для вас интересные факты по итогам 16 матчей.

1. Катар – первая страна-хозяйка ЧМ в истории, стартовавшая с поражения.

2. Первый мяч ЧМ-2022 забил эквадорец Эннер Валенсия — реализовал пенальти в игре с Катаром (2:0). Впервые в истории счёт голам на чемпионате мира открыли ударом с 11-метровой отметки.

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3. Джуд Беллингем – первый игрок, родившийся позже 2000 года, забивший на ЧМ. 19-летний англичанин отметился голом в матче с Ираном (6:2).

4. Англия и Иран сыграли самый длительный матч в истории чемпионатов мира (без учёта овертаймов). Команды провели на поле 117 минут 16 секунд.

5. Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2) и прервала 36-матчевую серию без поражений во всех турнирах, которая длилась с июля 2019 года.

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6. Аргентина впервые с 1990 года уступила в своей стартовой игре чемпионата мира. На ЧМ в Италии она проиграла Камеруну Валерия Непомнящего (0:1).

7. Роберт Левандовски — первый футболист, не реализовавший пенальти на ЧМ-2022. его удар с 11-метровой отметки отразил мексиканский вратарь Гильермо Очоа.

8. Действующие чемпионы мира стартовали с победы на турнире впервые с 2006 года. Тогда Бразилия в статусе лучшей сборной обыграла Хорватию (1:0). На этот раз французы разгромили Австралию — 4:1.

9. Оливье Жиру оформил дубль в матче с Австралией и повторил рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции (51).

Оливье Жиру

Оливье Жиру

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

10. 37-летний Лука Модрич – первый футболист в истории, сыгравший и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы в трёх разных десятилетиях.

11. Сборная Германии проиграла свой стартовый матч на втором чемпионате мира подряд. Четыре года назад в России немцы начали свой путь с поражения от Мексики (0:1).

12. Испания впервые за 16 лет стартовала на чемпионате мира с победы. В 2006 году испанцы разгромили Украину (4:0), а на трёх следующих турнирах у них возникали проблемы в дебюте. В 2010-м проиграли Швейцарии (0:1), в 2014-м – Нидерландам (1:5), в 2018-м сыграли вничью с Португалией (3:3).

13. Гави – самый молодой со времён Пеле автор забитого мяча на чемпионате мира. Испанец отличился в игре с Коста-Рикой (7:0) в возрасте 18 лет 110 дней, бразилец забил на ЧМ-1958, когда ему было 17 лет 249 дней.

Гави после гола в матче Испания — Коста-Рика

Гави после гола в матче Испания — Коста-Рика

Фото: Clive Mason/Getty Images

14. Сборная Испании владела мячом на протяжении 81,7% времени в матче с Коста-Рикой. Это лучший результат в истории чемпионатов мира.

15. Джон Хердман – первый тренер в истории, поработавший как на мужском, так и на женском чемпионате мира. Он трижды приезжал на женский ЧМ (2007, 2011, 2015), а теперь работает с мужской сборной Канады на ЧМ-2022.

16. Капитан сборной Канады Атиба Хатчинсон — самый возрастной футболист, выходивший на поле в 1-м туре (39 лет 290 дней).

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17. Криштиану Роналду и Лионель Месси вошли в клуб футболистов, сыгравших на пяти чемпионата мира. Ранее это удалось Антонио Карбахалю, Рафаэлю Маркесу (оба — Мексика) и Лотару Маттеусу (Германия).

18. Криштиану Роналду – единственный футболист на чемпионате мира без клуба.

19. Роналду – первый футболист в истории, забивавший на пяти чемпионатах мира. В Катаре он уже отличился с пенальти в игре с Ганой (3:2).

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20. Самый быстрый гол 1-го тура ЧМ-2022 оформил австралиец Крейг Гудвин. Он забил мяч в ворота французов на девятой минуте встречи.

21. В 1-м туре ЧМ-2022 зафиксировано больше нулевых ничьих (четыре), чем за весь прошлый турнир. Четыре года назад в России по нулям сыграли только французы и датчане. На турнире в Катаре без голов завершились матчи Дания — Туния, Мексика — Польша, Марокко — Хорватия и Уругвай — Южная Корея.

22. В 1-м туре не было показано ни одной красной карточки.

Арбитр Рафаэль Клаус (Англия — Иран, матч ЧМ-2022)

Арбитр Рафаэль Клаус (Англия — Иран, матч ЧМ-2022)

Фото: Julian Finney/Getty Images

23. К матчам 1-го тура арбитры в общей сложности добавили 178 минут, то есть в среднем в каждой игре компенсировали примерно 11 минут.

  • Катар — Эквадор: +10 минут (5 к первому тайму + 5 — ко второму);
  • Англия — Иран: +24 минуты (14+10);
  • Сенегал — Нидерланды: +10 минут (2+8);
  • США — Уэльс: +13 минут (4+9);
  • Аргентина — Саудовская Аравия: +13 минут (5+8);
  • Дания — Тунис: +9 минут (4+5);
  • Мексика — Польша: +9 минут (2+7);
  • Франция — Австралия: +13 минут (6+7)
  • Марокко — Хорватия: +8 минут (2+6);
  • Германия — Япония: +11 минут (4+7);
  • Испания — Коста-Рика: +13 минут (5+8);
  • Бельгия — Канада: +10 минут (5+5);
  • Швейцария — Камерун: +8 минут (2+6);
  • Уругвай — Южная Корея: +8 минут (1+7);
  • Португалия — Гана: +11 минут (2+9);
  • Бразилия — Сербия: +8 минут (1+7).
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