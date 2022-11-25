178 минут добавленного времени! Факты о 1-м туре ЧМ-2022, о которых вы не знали

Казалось, чемпионат мира только стартовал, но позади уже 1-й тур группового этапа. Собрали для вас интересные факты по итогам 16 матчей.

1. Катар – первая страна-хозяйка ЧМ в истории, стартовавшая с поражения.

2. Первый мяч ЧМ-2022 забил эквадорец Эннер Валенсия — реализовал пенальти в игре с Катаром (2:0). Впервые в истории счёт голам на чемпионате мира открыли ударом с 11-метровой отметки.

3. Джуд Беллингем – первый игрок, родившийся позже 2000 года, забивший на ЧМ. 19-летний англичанин отметился голом в матче с Ираном (6:2).

4. Англия и Иран сыграли самый длительный матч в истории чемпионатов мира (без учёта овертаймов). Команды провели на поле 117 минут 16 секунд.

5. Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2) и прервала 36-матчевую серию без поражений во всех турнирах, которая длилась с июля 2019 года.

6. Аргентина впервые с 1990 года уступила в своей стартовой игре чемпионата мира. На ЧМ в Италии она проиграла Камеруну Валерия Непомнящего (0:1).

7. Роберт Левандовски — первый футболист, не реализовавший пенальти на ЧМ-2022. его удар с 11-метровой отметки отразил мексиканский вратарь Гильермо Очоа.

8. Действующие чемпионы мира стартовали с победы на турнире впервые с 2006 года. Тогда Бразилия в статусе лучшей сборной обыграла Хорватию (1:0). На этот раз французы разгромили Австралию — 4:1.

9. Оливье Жиру оформил дубль в матче с Австралией и повторил рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции (51).

Оливье Жиру Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

10. 37-летний Лука Модрич – первый футболист в истории, сыгравший и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы в трёх разных десятилетиях.

11. Сборная Германии проиграла свой стартовый матч на втором чемпионате мира подряд. Четыре года назад в России немцы начали свой путь с поражения от Мексики (0:1).

12. Испания впервые за 16 лет стартовала на чемпионате мира с победы. В 2006 году испанцы разгромили Украину (4:0), а на трёх следующих турнирах у них возникали проблемы в дебюте. В 2010-м проиграли Швейцарии (0:1), в 2014-м – Нидерландам (1:5), в 2018-м сыграли вничью с Португалией (3:3).

13. Гави – самый молодой со времён Пеле автор забитого мяча на чемпионате мира. Испанец отличился в игре с Коста-Рикой (7:0) в возрасте 18 лет 110 дней, бразилец забил на ЧМ-1958, когда ему было 17 лет 249 дней.

Гави после гола в матче Испания — Коста-Рика Фото: Clive Mason/Getty Images

14. Сборная Испании владела мячом на протяжении 81,7% времени в матче с Коста-Рикой. Это лучший результат в истории чемпионатов мира.

15. Джон Хердман – первый тренер в истории, поработавший как на мужском, так и на женском чемпионате мира. Он трижды приезжал на женский ЧМ (2007, 2011, 2015), а теперь работает с мужской сборной Канады на ЧМ-2022.

16. Капитан сборной Канады Атиба Хатчинсон — самый возрастной футболист, выходивший на поле в 1-м туре (39 лет 290 дней).

17. Криштиану Роналду и Лионель Месси вошли в клуб футболистов, сыгравших на пяти чемпионата мира. Ранее это удалось Антонио Карбахалю, Рафаэлю Маркесу (оба — Мексика) и Лотару Маттеусу (Германия).

18. Криштиану Роналду – единственный футболист на чемпионате мира без клуба.

19. Роналду – первый футболист в истории, забивавший на пяти чемпионатах мира. В Катаре он уже отличился с пенальти в игре с Ганой (3:2).

20. Самый быстрый гол 1-го тура ЧМ-2022 оформил австралиец Крейг Гудвин. Он забил мяч в ворота французов на девятой минуте встречи.

21. В 1-м туре ЧМ-2022 зафиксировано больше нулевых ничьих (четыре), чем за весь прошлый турнир. Четыре года назад в России по нулям сыграли только французы и датчане. На турнире в Катаре без голов завершились матчи Дания — Туния, Мексика — Польша, Марокко — Хорватия и Уругвай — Южная Корея.

22. В 1-м туре не было показано ни одной красной карточки.

Арбитр Рафаэль Клаус (Англия — Иран, матч ЧМ-2022) Фото: Julian Finney/Getty Images

23. К матчам 1-го тура арбитры в общей сложности добавили 178 минут, то есть в среднем в каждой игре компенсировали примерно 11 минут.