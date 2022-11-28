Мальчик написал Месси трогательное письмо. Спустя шесть лет они вместе забили на ЧМ-2022

В субботу, 26 ноября, Аргентина обыграла Мексику (2:0) в группе ЧМ-2022. Победу команде Лионеля Скалони принесли голы Лионеля Месси и Энцо Фернандеса. Шесть лет назад капитан сборной Аргентины на эмоциях заявил о завершении карьеры в национальной команде. Тогда в одной из соцсетей к нему обратился 15-летний болельщик. Он умолял Месси пересмотреть решение.
Письмо юного Энцо Фернандеса Лионелю Месси
27 июня 2016 года Аргентина играла с Чили в финале Кубка Америки. В серии послематчевых пенальти Лионель Месси и Лукас Билья не реализовали свои попытки, и чилийцы выиграли турнир. В тот же день будущий игрок сборной Аргентины Энцо Фернандес, тогда выступавший в академии «Ривер Плейт», обратился к Лионелю Месси.
«Как нам переубедить вас, если мы — простые смертные. Как нам переубедить вас, если в своей жизни мы испытывали лишь 1% от того давления, которое ощущаете вы на своих на плечах. Вы встаете утром, смотрите в зеркало и понимаете, что 40-миллионная толпа хочет, чтобы вы были идеальны, и по какой-то нелепой причине у них сложилось впечатление, что они могут этого требовать.
Как нам переубедить вас, если мы до сих пор не поняли, что вы — такой же человек, да, с непревзойдённым талантом, лучший игрок на планете, но всё равно человек. Как нам переубедить вас? Мы даже не можем понять, что вы не виноваты в том гневе, что охватывает нас после поражений, что является лишь отражением нашего собственного разочарования.
Письмо Месси
Пора нам посмотреть в зеркало и спросить себя, требуем ли мы от себя 1% от того, что мы требуем от этого парня, которого мы, на самом деле, даже не знаем. Как нам переубедить вас, когда целый мир льстиво нашептывает, что в отпуске вы могли бы лежать на пляже вместо того, чтобы защищать наши цвета и петь гимн Аргентины.
Конечно, вы должны поступать так, как хотите, только, пожалуйста, подумайте о том, чтобы остаться. Но сделайте это, чтобы получать удовольствие, которое люди отняли у вас. Это невероятное давление лишает игру самого важного: веселья.
В детстве вы наверняка мечтали выступать за сборную. Когда мы видим, как вы играете в бело-голубом, нас переполняет невероятная гордость. Так играйте же ради удовольствия, потому что, когда вы развлекаетесь на поле, то даже не представляете, как весело нам», – написал Энцо Фернандес.
В сентябре 2022 года Энцо Фернандес дебютировал за сборную Аргентины. Он сыграл 26 минут в товарищеском матче с Гондурасом (3:0), но результативными действиями не отметился. Это время он провёл на поле вместе с Лео Месси, который оформил дубль. На чемпионате мира в Катаре Энцо Фернандес дважды вышел на замену и на 87-й минуте матча с Мексикой сделал счёт 2:0 с передачи своего кумира. Эта удивительная история станет ещё более захватывающей, если оба игрока приведут Аргентину к Кубку мира.
- 28 ноября 2022
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