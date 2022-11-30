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Чемпионат мира по футболу — 2022: матчи и итоги дня, главное, что произошло, результаты, таблица, календарь, 29 ноября

Уже семь сборных вышли в 1/8 финала. Что происходит на ЧМ в Катаре
Кирилл Закатченко
Чемпионат мира по футболу — 2022
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А вот иранская команда едет домой.

Позади очередной игровой день чемпионата мира в Катаре. По его итогам определились ещё четыре участника 1/8 финала. Ранее в плей-офф попали команды Франции, Бразилии и Португалии.

Катар вошёл в историю со знаком минус

Первое место в группе А предсказуемо заняла сборная Нидерландов. Мало кто верил, что в заключительном туре слабая катарская команда справится с европейцами. Голландцы забили два мяча и спокойно довели встречу до победы. Отметим третий гол на турнире Коди Гакпо — он догнал в списке бомбардиров француза Килиана Мбаппе и эквадорца Эннера Валенсию. Помимо талантливого футболиста ПСВ, хозяев турнира огорчил Френки де Йонг. Катар — первая страна-хозяйка, потерпевшая на чемпионате мира три поражения в группе.

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Драматичная разборка Сенегала и Эквадора

Вторую путёвку в 1/8 финала разыграли африканцы и южноамериканцы. Эквадор устраивала ничья, а Сенегалу нужно было только побеждать. В концовке первого тайма Исмаила Сарр заработал пенальти, который сам же реализовал.

А после перерыва зрители увидели два гола со стандартов. Сначала никто из игроков сборной Сенегала не помешал Мойсесу Кайседо отправить мяч в ворота с пары метров. А затем уже Калиду Кулибали оказался неприкрытым и после рикошета от соперника хлёстко пробил в дальний угол. Сенегал впервые с 2002 года вышел в плей-офф чемпионата мира. Кстати, 20 лет африканцы в итоге добрались до четвертьфинала, где уступили Турции. Вот это были времена!

Сенегал впервые за 20 лет сыграет в плей-офф ЧМ

Сенегал впервые за 20 лет сыграет в плей-офф ЧМ

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

США не пустили Иран в плей-офф

Сборной Ирана для выхода в 1/8 финала достаточно было не проиграть американцам. Но команда Карлуша Кейруша со своей задачей не справилась. В концовке первого тайма США разыграли отличную комбинацию, которую точным ударом завершил Кристиан Пулишич. Отметим, что футболист «Челси» в этом эпизоде получил травму и на второй тайм уже не вышел. Иран упустил возможность впервые в истории выйти в плей-офф. А вот американцев ждёт встреча с Нидерландами. США сыграют в 1/8 финала впервые с 2014 года — тогда они уступили в овертайме бельгийцам.

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Уэльс опозорился в матче с Англией

Валлийцы завершили бесславное выступление на чемпионате мира. Команда Роба Пейджа продержалась тайм в матче с англичанами, а потом пропустила три мяча после перерыва. Дубль оформил Маркус Рашфорд, догнавший лидеров бомбардирской гонки, ещё один мяч в ворота Уэльса отправил Фил Фоден. Англичане вышли в плей-офф с первого места (там они сыграют с Сенегалом), а валлийцы могут бронировать билеты домой. На мундиале в России англичане остановились в шаге от медалей. Как будет на этот раз?

Сборная Уэльса заняла последнее место в группе

Сборная Уэльса заняла последнее место в группе

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Что смотреть сегодня? Расписание матчей

30 ноября состоятся заключительные матчи в группах C и D. Главный вопрос — окажется ли в плей-офф Лионель Месси?

  • 18:00. Тунис — Франция
  • 18:00. Австралия — Дания
  • 22:00. Польша — Аргентина
  • 22:00. Саудовская Аравия — Мексика.

Что почитать об очередном дне чемпионата

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