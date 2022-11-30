Франция спаслась от поражения на ЧМ в невероятной концовке! Но потом судья передумал

Сборная Франции досрочно решила задачу выхода в плей-офф, поэтому Дидье Дешам пошёл на мощную ротацию состава. Из тех, кто играл во 2-м туре с Данией, в основу попали только Рафаэль Варан и Орельен Тчуамени. По слухам, Килиан Мбаппе тоже хотел сыграть, чтобы ещё улучшить свою статистику, но усугубил на тренировке повреждение лодыжки, и вопрос его выхода в стартовом составе на матч с Тунисом отпал сам собой.

Если на действующих чемпионов мира не давила ответственность за результат, то Тунис должен был побеждать и надеяться на нужный исход в игре Дании с Австралией. Команда Джалеля Кадри бодро начала, на первых минутах даже больше владела мячом. Более того, тунисцы сумели забить быстрый гол. Форвард «Монпелье» Вахби Хазри подал со штрафного, а Надер Гандри опередил Варана и отправил мяч в сетку. Однако чрезмерное желание подвело хавбека сборной Туниса – он поспешил и залез в офсайд. После этого тот же Хазри упал в штрафной французов, пытаясь просочиться между Ибраимой Конате и Эдуарду Камавинга, но и тут обмануть судью не получилось. Это был нырок, а не фол.

Камавинга, кстати, действовал на непривычной позиции левого защитника. Вряд ли он чувствовал себя комфортно в этой роли. Запомнился красивый эпизод, когда выделявшийся у тунисцев Аисса Лайдуни, который играет у Станислава Черчесова в «Ференцвароше», эффектно прокинул мяч между ног универсала из «Реала». Если при обороне «трёхцветные» выстраивались 4-4-2 (Аксель Дисаси и Юссуф Фофана располагались правее), то при владении у команды Дешама, пожалуй, не было как таковой структуры. Игроки менялись местами, и тот же Камавинга нередко уходил в центр – его страховали.

Игре недоставало настоящей остроты. Стандарты Туниса создавали напряжение, но не более того. Франция выигрывала больше единоборств и грозила быстрыми контрвыпадами, вот только имела проблемы с точностью передач на чужой трети. Хотя Кингсли Коман однажды был близок к голу. Африканцы в первом тайме били чуть лучше – три удара против двух (в створ – 2:0). Голкипер Туниса Аймен Дамен лишь шесть раз коснулся мяча до перерыва: мало даже для игрока его амплуа.

Сборная Туниса делала всё, что могла, против второго состава французов, которому, конечно же, уступала с точки зрения индивидуального мастерства футболистов. Зато команда Кадри превосходила соперника в мотивации. И всё же добилась своего! Сперва Лайдуни упустил супермомент после того, как Конате неожиданно упал в собственной штрафной на ровном месте, схватившись за руку, и отдал мяч сопернику. Не порадовал полузащитник сборной Туниса Черчесова. А может, наоборот, российский тренер хотел бы, чтобы игрок поскорее вернулся в его распоряжение. А на исходе часа матча гол в свои ворота привёз Фофана. Хавбек полез в обыгрыш через центр, потерял мяч, остановился и стал жаловаться судье на несуществующий фол. В этот момент Лайдуни отдал пас Хазри, который протащил мяч и воспользовался не слишком удачным выбором позиции Вараном. Форвард идеально пробил. Что любопытно, Хазри тут же ушёл на скамейку – тренер готовил его замену.

По этой игре не сложилось впечатление, что в отсутствие Карима Бензема за спиной Оливье Жиру есть серьёзный сменщик. Рандаль Коло Муани из «Айнтрахта» ничего особенного не показал (только один заблокированный удар и 18 потерь владения). Дешам, очевидно, не любит проигрывать даже в таких, не имеющих турнирной ценности матчах, поэтому стал выпускать основных игроков атаки, чтобы спасти игру – Мбаппе, Антуана Гризманна, Усмана Дембеле. Выходит, травма Килиана оказалась совсем лёгкой, бояться было нечего.

В концовке чемпионы мира прижали Тунис к его штрафной, создавали моменты. Показал себя и Мбаппе, обыгравший защитника и пробивший под острым углом – Дамен потащил. Потом Килиан заработал опасный штрафной и сам же загубил верный шанс. Тунисцы героически защищались при всего лишь 30% владения. Развязка получилась фантастической: на восьмой компенсированной минуте Гризманн забил после отскока мяча от экс-защитника «Рубина» Монтассара Тальби, но судья отменил гол из-за офсайда. Тунисцы победили, сильно уступив во втором тайме по ударам – 2:8 (в створ – 1:3). Вот только, к сожалению для них, Австралия переиграла Данию и сенсационно финишировала второй.