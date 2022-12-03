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Сербия – Швейцария – 2:3, обзор матча 3-го тура чемпионата мира по футболу в Катаре, голы, ЧМ-2022, 2 декабря

Так позорно играть на ЧМ просто нельзя. В центре поля Сербии можно было посадить самолёт!
Дмитрий Зимин
Сербия – Швейцария –2:3, обзор матча ЧМ
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Больше пропустила только Коста-Рика. А ведь многие ждали от сербов чуда.

Да, нас в очередной раз обманули. Все месяцы перед ЧМ мы слышали о том, какая сборная Сербии крутая. Некоторые даже говорили, что их уровень – полуфинал чемпионата мира. Смешно. Похоже, мы окончательно убедились в обратном уже во втором матче, когда они безвольно отдали ничью Камеруну. Со Швейцарией можно было надеяться на чудо. Однако сложно обмануть реальность, если твоя сборная не из Азии. А ещё сложнее, когда вместо полузащиты и защиты у тебя просторное поле, на которое можно посадить самолёт.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа G. 3-й тур
02 декабря 2022, пятница. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
2 : 3
Швейцария
0:1 Шакири – 20'   1:1 Митрович – 26'   2:1 Влахович – 35'   2:2 Эмболо – 44'   2:3 Фройлер – 48'

Сербы могли пропустить уже в самом начале. Хороший показатель того, насколько всё плохо. Прострел Шакири в центр, пара рикошетов и Милинковича-Савича расстреливал Соу. Но повезло. А на 20-й минуте удача кончилась. Очередной быстрый розыгрыш при статичном наблюдении обороны, и мяч достаётся тому же Шакири – удар, рикошет, и первый мяч в воротах сербов. Но если сзади у них всё очень скверно, то игра в атаке вселяла надежду.

Впрочем, все понимают – почти невозможно затащить такой турнир только впереди. Надо уметь и обороняться.

Однако за 10 минут сербы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд – сначала идеальный удар Митровича головой, а потом его же волшебный пас на Влаховича с подправлением Ремо Фройлера. Казалось, вот он – второй шанс. Время доказать себе и остальным, что рано отправлять команду домой. Но не получилось продержаться даже до конца первого тайма.

Очередная атака пришла из центра поля. Видмера вывели на забегание с фланга, он выдал идеальный прострел на Эмболо – и снова ничья, которая выводит в плей-офф Швейцарию.

Сербия – Швейцария, Матч ЧМ-2022

Сербия – Швейцария, Матч ЧМ-2022

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Дальше — перерыв. Возможность всё исправить. Драган Стойкович ведь не просто так зарабатывал себе статус классного тренера, чтобы так отпустить ситуацию. И что мы видим? Швейцария вышла на вторые 45 минут и почти сразу забила. И снова после ошибки, на этот раз Павловича. Просто кошмар.

Видимо, уже в тот момент сербы всё поняли. Они могли бы забить ещё один-два мяча, но какой в этом смысл? Если оборона и полузащита всё равно провалятся. А их собственный тренер словно дразнил своих, выпуская на замену всё больше игроков в атаку. Единственным интересным событием в середине тайма стал непристойный жест, который Джака продемонстрировал в сторону скамейки соперника. Но здесь точно нечему удивляться.

На 83-й минуте последним защитником стал голкипер Ваня Милинкович-Савич. Но швейцарцы уже грамотно потушили атаку Сербии. Те пытались играть за счёт длинных передач, но бестолку.

Сербы на ЧМ — как Россия. Сами вляпались, а потом разгребают Сербы на ЧМ — как Россия. Сами вляпались, а потом разгребают

А в конце всё тот же Джака чуть не подрался с половиной команды соперника. Но их растащили. Швейцария закономерно и справедливо идёт в плей-офф со второго места. А сербы с восемью пропущенными мячами едут домой. Вновь собирать перспективную сборную и проваливаться на крупных турнирах.

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