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Александр Мостовой и Игорь Шалимов поспорили на тему алкоголя, ветераны выяснили, кто больше пьёт, подробности, мнение

«Что слушать этого пьяницу?!» Ветераны нашего футбола схлестнулись на теме алкоголя
Дмитрий Зимин
Ветераны схлестнулись на теме алкоголя
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Новый баттл с участием Мостового — теперь с Шалимовым.

Ещё совсем недавно Александр Мостовой зарубился с Николаем Писаревым на тему тренерства. Мостовой назвал своего бывшего одноклубника по «Спартаку» «аферистом». Это случилось после увольнения Писарева из «Химок». Николай в ответ резко заявил, что не собирается дискутировать с болельщиками. Вернулся на работу в сборную и, кажется, всем доволен.

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Теперь о Мостовом решил поговорить другой бывший спартаковец – Игорь Шалимов, который с лета этого года пока находится без работы в клубе (но часто выступает в медиа). В последние месяцы Александр не раз отвечал бывшему партнёру на разные темы. И часто вскользь упоминал о любви Шалимова к алкоголю. Теперь Игорь полноценно ответил оппоненту.

«Мостовой? Пошел он на ***. Этот мудак что-то про алкоголь говорит, – сказал Шалимов «СЭ». – Расскажу одну историю. Это ещё в 87-88 году было, когда мы в «Спартаке» играли. Мы ехали в машине на дискотеку, зима была. Мостовой нажрался как свинья. Мы его и оставили в машине, чтобы он отрезвел, а сами в адекватном состоянии пошли на дискотеку. Проблема в том, что изнутри машину открыть нельзя. Мы и забыли про него, а он в машине этой простудился. Наверное, мы в этом виноваты с Писаревым. Но таким баранам, как Саша, бухать не надо. В этой машине он и уснул как пьяная свинья, пока мы на дискотеке веселились. Потом мы через часа три вспомнили про него, пошли – открыли. Он там замерз, дрожал как суслик. Возможно, мы виноваты в этом с Писаревым. Может, поэтому он нас не очень любит. Но не надо было бухать, если пить не умеешь. Он после этого год не играл».

Естественно, Александру нашлось что ответить. В выступлении для «Чемпионата» он назвал эти слова бредом.

Александр Мостовой
Александр Мостовой
бывший футболист «Спартака»

«Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу? Шалимова уже самого понесло с алкогольным опьянением. Я прекрасно помню ту историю – её всегда ставили в шутку. Мне было достаточно глотка пива, я пиво в 25 лет попробовал. Было холодно, и я тогда остался в машине. К вопросу, кто нажрался – так это они. Я не пошёл на эту дискотеку, потому что ничего, кроме этого, они и не могут. Кому, как не Шалимову, молчать про алкогольные напитки. Даже отвечать противно».

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Пока Шалимов не ответил на это. И вряд ли продолжит дискуссию. Иначе общественность может узнать про них слишком много.

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