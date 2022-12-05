«Что слушать этого пьяницу?!» Ветераны нашего футбола схлестнулись на теме алкоголя

Ещё совсем недавно Александр Мостовой зарубился с Николаем Писаревым на тему тренерства. Мостовой назвал своего бывшего одноклубника по «Спартаку» «аферистом». Это случилось после увольнения Писарева из «Химок». Николай в ответ резко заявил, что не собирается дискутировать с болельщиками. Вернулся на работу в сборную и, кажется, всем доволен.

Теперь о Мостовом решил поговорить другой бывший спартаковец – Игорь Шалимов, который с лета этого года пока находится без работы в клубе (но часто выступает в медиа). В последние месяцы Александр не раз отвечал бывшему партнёру на разные темы. И часто вскользь упоминал о любви Шалимова к алкоголю. Теперь Игорь полноценно ответил оппоненту.

«Мостовой? Пошел он на ***. Этот мудак что-то про алкоголь говорит, – сказал Шалимов «СЭ». – Расскажу одну историю. Это ещё в 87-88 году было, когда мы в «Спартаке» играли. Мы ехали в машине на дискотеку, зима была. Мостовой нажрался как свинья. Мы его и оставили в машине, чтобы он отрезвел, а сами в адекватном состоянии пошли на дискотеку. Проблема в том, что изнутри машину открыть нельзя. Мы и забыли про него, а он в машине этой простудился. Наверное, мы в этом виноваты с Писаревым. Но таким баранам, как Саша, бухать не надо. В этой машине он и уснул как пьяная свинья, пока мы на дискотеке веселились. Потом мы через часа три вспомнили про него, пошли – открыли. Он там замерз, дрожал как суслик. Возможно, мы виноваты в этом с Писаревым. Может, поэтому он нас не очень любит. Но не надо было бухать, если пить не умеешь. Он после этого год не играл».

Естественно, Александру нашлось что ответить. В выступлении для «Чемпионата» он назвал эти слова бредом.

Александр Мостовой бывший футболист «Спартака» «Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу? Шалимова уже самого понесло с алкогольным опьянением. Я прекрасно помню ту историю – её всегда ставили в шутку. Мне было достаточно глотка пива, я пиво в 25 лет попробовал. Было холодно, и я тогда остался в машине. К вопросу, кто нажрался – так это они. Я не пошёл на эту дискотеку, потому что ничего, кроме этого, они и не могут. Кому, как не Шалимову, молчать про алкогольные напитки. Даже отвечать противно».

Пока Шалимов не ответил на это. И вряд ли продолжит дискуссию. Иначе общественность может узнать про них слишком много.