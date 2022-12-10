Нидерланды и Аргентина подарили нам самый зрелищный матч ЧМ-2022! Что придумали тренеры

Нидерланды и Аргентина забили по два мяча, использовав свои сильные стороны. Причём обе сборные смогли показать те игровые заготовки, которые ещё не демонстрировали в Катаре. Если аргентинцы удивили со старта, то голландцы – лишь когда оказались прижаты к стенке.

Скалони подстроил игру одновременно под Месси и Нидерланды

Аргентина впервые на ЧМ-2022 сыграла в три центральных защитника. Учитывая большой диапазон перемещений Альвареса и Де Пауля, давайте обозначим её схему как 3-4-3, а не 3-5-2.

Стартовый состав сборной Аргентины

Такая игровая модель позволила Аргентине при обороне отзеркалить расстановку противника и сдержать фланговых игроков Нидерландов Думфриса и Блинда, которые были лучшими у соперника в первом матче плей-офф. Эта часть плана Скалони в целом работала — «оранжевые» выглядели блёкло: всего лишь шесть ударов за матч и 0,6 xG.

При атаке схема оказалась комфортной для лидера (гения?) Лионеля Месси. Когда он традиционно для себя опускался в глубину при владении, впереди оказывались от двух до четырёх партнёров. Под передачи себя предлагали игравшие на флангах атаки Альварес и Де Пауль, а также латерали Молина и Акунья, которые имели надёжную подстраховку от трёх центральных защитников и действовали смело.

Обозначенная четвёрка впереди давала массу вариантов Лео для развития атак и одновременно максимально напрягала привычно насыщенную защитную линию Нидерландов. Показательно, что все самые острые моменты Аргентины связаны с построением, при этом их было более чем достаточно: у южноамериканцев 15 ударов и 2 xG.

Атака Аргентины во втором тайме Фото: Кадр из трансляции

Комфорт Месси — об этом в Аргентине думает не только тренер, но и игроки. Команда осознаёт, что очень зависит от своего лидера, и признаёт его влияние и необходимость.

Эмилиано Мартинес вратарь сборной Аргентины «Лео – это 99,9% команды. Мы – та доля процента, которая пытается помочь ему, когда у него что-то не получается».

В каждой из голевых атак Аргентины поучаствовали латерали. Если Молина забил с космического паса Месси, то Акунья заработал для Лионеля пенальти. Лучшее доказательство, что план работал. Интересно, что в бытность игроком Скалони был крайним защитником, поэтому прекрасно знает, как раскрывать футболистов этой позиции.

Первая голевая атака Аргентины Фото: Кадр из трансляции

Эпизод с заработанным пенальти Аргентины Фото: Кадр из трансляции

Аргентина впервые на турнире сыграла с тремя центральными защитниками. При этом Нидерланды второй раз на турнире испытали большие проблемы с такой командой — на групповой стадии была ничья с Эквадором (1:1). В то же время голландцы относительно легко расправились с игравшими в четыре защитника США (3:1) и Сенегалом (2:0), поэтому не подстроиться под них Скалони не мог.

Луи ван Гал увидел преимущество своей команды в росте и активировал его в критический момент

Когда соперник находит максимально неприятную для тебя манеру игры, приходится включать фантазию, доставать «планы Б, С, Д» и так далее, пока не сработает.

Ван Гал не был бы ван Галом, не сумей он удивить Скалони. Во втором тайме тренер выпустил мощных форвардов Люка де Йонга (рост — 188 см) и Ваута Вегорста (рост — 197 см). Оба значительно выше чем самый высокий на тот момент игрок Аргентины защитник Ромеро (рост — 185 см).

Состав сборной Нидерландов в концовке второго тайма матча с Аргентиной

Уступая 0:2, Нидерланды перешли на навал. Показательно, что из 25 своих навесов в штрафную сразу 16 они совершили после двух пропущенных мячей. Именно такая игра позволила им спастись, а главным действующим лицом стал Вегорст: забил головой первый мяч и забил второй в результате классно разыгранного штрафного, который сам же и заработал, предварительно выиграв верховую борьбу. Вот почему ван Гал взял на ЧМ-2022 форварда, который в клубном сезоне скромен: шесть голов в 14 матчах в составе «Бешикташа».

При этом ван Гал позаботился не только о высоких нападающих, но и о футболистах, которые умеют доставлять мяч в штрафную. Сделавшие голевые передачи Бергёйс и Копмейнерс тоже вышли на замену. Началось восстание Нидерландов с классного навеса Бергёйса, который хорош и на клубном уровне — семь голов и шесть голевых за «Аякс» в текущем сезоне.

Ван Гал — красавец. Но Аргентина сильнее

Полуфинала по-своему заслуживала каждая сборная, но дальше пошла в итоге та, которая была лучше значительную часть матча, а не на каком-то одном отрезке, когда прижало.

Для Аргентины матч хорош не только победой как таковой, но и полученным уроком. Команде Скалони показали, что можно быть лучшей на протяжении большей части игры, но вдруг оказаться на краю пропасти. Если ведёшь в два мяча, есть повод идти за третьим и не подвергать себя волнительной концовке.

Спасибо им за этот матч. Великим его сделали не только победители, но и проигравшие. Всем бы такой находчивости и смелости в трудный час, какие были у команды ван Гала.