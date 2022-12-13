Формат следующего чемпионата мира ещё не определили. Есть три удивительных варианта

Чемпионат мира в Катаре — последний в нынешнем формате. На следующем турнире количество участников возрастёт, а структура проведения изменится.

В каком формате проходит ЧМ-2022

В Катар приехали 32 сборные, которые разбили на восемь групп (по четыре команды в каждой). По две лучшие сборные из каждого квартета (16 участников) выходят в 1/8 финала. Дальше — матчи на вылет. В случае ничьей в основное время командам предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут. Если победитель не определён, то соперники разыгрывают путёвку в следующий раунд в серии пенальти. В таком формате играют на последних семи чемпионатах мира, включая катарский. В 1998-м и 2002-м существовало правило «золотого» гола — матч плей-офф завершался сразу после того, как одна из команд забивала в овертайме.

В каком формате могут сыграть на ЧМ-2026

Ранее Международная федерация футбола утвердила, что на чемпионате мира — 2026 сыграют 48 команд. Их распределят на 16 групп — по три сборные в каждой. По две лучшие команды из каждого квартета (32 участника) получат места в 1/16 финала. При таком варианте увеличивается общее количество матчей, что на руку ФИФА с точки зрения прибыли. При этом максимально возможное количество игр для команд останется неизменным — семь.

Во время чемпионата мира в Катаре испанское издание Marca сообщило, что ФИФА рассматривает возможность повторной смены формата. Этот вариант предполагает, что 48 команд разделят на 12 групп (по четыре сборные в каждой). В 1/16 финала попадут по две лучшие сборные из каждого квартета (24 команды) плюс 8 лучших из 12, занявших третьи места. При этом варианте максимально возможное количество матчей увеличивается до восьми: три — в группе, пять — в плей-офф.

А ещё чуть позже глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер отметил, что существует третий вариант. При нём 48 сборных разделят на две части, то есть в каждой будет по 24. В обеих частях будет по шесть групп — в каждой по четыре команды. По предположению Венгера, регламент утвердят в следующем году.

Джанни Инфантино — президент ФИФА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какие ещё нововведения могут быть на следующем чемпионате мира

Авторитетное издание The Atletic утверждает, что на ЧМ могут ввести серию пенальти на групповом этапе. Победитель получит возможность заработать бонусное очко. В этом году такая система применялась на групповом этапе Кубка России по футболу. Информацию о возможном введении серии пенальти на ЧМ-2026 подтвердил директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен. По его словам, такой вариант рассматривают при трёх командах в группе.

Где пройдёт ЧМ-2026?

Впервые в истории чемпионат мира пройдёт на территории сразу трёх стран: США, Мексики и Канады. В 2002-м первенство планеты принимали две страны (Япония и Южная Корея), во всех остальных случаях — одна. Матчи ЧМ-2026 пройдут в 16 городах. 11 из них представляют США (Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Канзас-Сити, Даллас, Хьюстон, Атланта, Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Майами), три — Мексику (Мехико, Гвадалахара, Монтеррей), два — Канаду (Торонто и Ванкувер). На пяти стадионах используют систему с раздвижной крышей.