«Такое отношение непозволительно». Почему главная звезда Марокко бойкотировал сборную

Прозвище сборной Марокко – «атласские львы». Эти животные, отличавшиеся огромной массой (более 350 кг) и силой, сражались ещё с гладиаторами, но сегодня вид практически вымер и в дикой природе не встречается. Проект с целью заселения дикой природы этими хищниками уже почти 20 лет стоит на паузе из-за военных конфликтов в Персидском заливе. Возможно, что-то изменится после феноменального прорыва марокканских футболистов на чемпионате мира. Ведь прямо сейчас сборная Марокко – восьмое чудо света. «Атласские львы» стали не только первой африканской командой, вышедшей в полуфинал ЧМ, но и первой сборной с африканского континента, победившей в плей-офф в основное время. Остальные команды оформляли выход в следующую стадию при других обстоятельствах.

15 месяцев назад с одним из вожаков этой гордой команды, Хакимом Зиешем, произошло почти то же самое, что и с вышеуказанными дикими кошками. После конфликта с тренером Вахидом Халилходжичем полузащитник «Челси» объявил о завершении карьеры в национальной команде. Проект по возвращению звезды в сборную успешно завершился всего за пару месяцев до старта ЧМ-2022 – без феноменального вингера марокканцам было бы трудно взлететь на такие высоты.

Зиеш не играл за сборную 15 месяцев из-за конфликта с тренером

В 2019 году на окраине Каира сборная Марокко Эрве Ренара стремилась развеять свою дурную славу на Кубке африканских наций. После серебра-2004, когда марокканцы проиграли в финале Тунису, команда на шести последующих турнирах ни разу не пробилась в плей-офф. На КАН-2019 Зиеш и компания вышли в 1/8 финала и, казалось, должны были легко пройти Бенин, но соперник неожиданно дал фаворитам бой – 1:1 в основное время.

Зиеш не реализовал пенальти в матче с Бенином Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Один из решающих моментов матча случился на шестой компенсированной ко второму тайму минуте, когда марокканцы получили право на пенальти. К мячу уверенно подошёл Зиеш, вратарь за мгновение до удара нырнул в правый от себя угол, а мяч полетел в левый – но лишь для того, чтобы удариться в штангу. На лице Хакима читались разочарование и опустошение, не позволившие полузащитнику реализовать ещё один убойный момент немногим позже. Психологическое преимущество в серии пенальти было на стороне Бенина, который победил со счетом 4:1.

Ранний вылет с турнира стоил тренеру Ренару работы, а сборную Марокко возглавил боснийский специалист Вахид Халилходжич. Адепт жёсткой дисциплины начал работу с закручивания гаек: он критиковал игроков за отсутствие должной самоотдачи. Результатом стал конфликт с Зиешем, которого тренер не включил в заявку на Кубок Африки — 2021. «Команде не нужны игроки, которые отказываются работать. Он должен быть примером для коллектива, а не передвигаться по полю, как черепаха. И это после опоздания на сбор! Никто не имеет права держать команду в заложниках», – объяснил решение специалист.

Ещё одним упрёком от Халилходжича по отношению к Хакиму стало обвинение в имитации травмы. Вахид заявил, что Зиеш отказался играть в товарищеской встрече из-за проблем с голеностопом, но медики не выявили противопоказаний. Футболист отрицал все обвинения и утверждал, что всегда играет за Марокко сердцем. «Я не могу терпеть такое отношение к себе, это непозволительно. Поэтому я ухожу из сборной и больше не вернусь. Это моё окончательное решение. Знаю, что болельщики расстроятся, но другого выхода нет. Я сосредоточусь на карьере в клубе», – выпалил футболист.

На ЧМ-2022 Зиеш проявил себя разносторонним футболистом

Зиеш не единственный, кто поссорился с Халилходжичем. В 2020 году на одной из тренировок сборной было очень жарко, поэтому футболисты каждые пять минут прерывались на водопой. «В какой-то момент я больше не хотел пить, но пришёл тренер и сказал: «Ты должен», – рассказывал ныне игрок «Баварии» Нуссайр Мазрауи. – Я вежливо отказал, но он решил меня заставить. Капитан Ромен Сес хотел всех успокоить, поэтому бросил мне бутылку с водой. Я открыл её, вылил немного воды на землю, закрыл и выбросил. Я не хотел пить! С тех пор мне позвонили из сборной только раз».

Экс-тренер Марокко Вахид Халилходжич и игрок сборной Юссеф Эн-Несири Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Напряжение спало лишь после увольнения Халилходжича в августе 2022 года. Тренера отправили в отставку не за результаты (при нем из 30 матчей проиграли лишь три), а за слишком авторитарный стиль по отношению не только к футболистам, но и к руководству Королевской федерации футбола Марокко. Тренер стал настолько токсичным, что лишился работы, даже несмотря на выход команды в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Впрочем, Вахиду не привыкать. Он рекордсмен по количеству выведенных на ЧМ сборных (Кот-д’Ивуар, Алжир, Япония и Марокко), но из трёх его уволили перед стартом турнира.

Первым решением нового тренера Валида Реграги стало возвращение в команду Зиеша. Открытый и позитивный полузащитник «Челси» заметно улучшил атмосферу и привнёс в действия команды тактическую вариативность. Его голевая передача с Бельгией и гол в одно касание с Канадой помогли выиграть группу на чемпионате мира. Но больше всего впечатлили оборонительные действия Хакима. На ЧМ-2022 талантливый игрок, которого всегда считали слишком ленивым, в пяти матчах продемонстрировал потрясающий универсализм и доказал незаменимость в построениях сборной Марокко.

Особенно круто Зиеш проявил себя в матчах плей-офф с Испанией и Португалией. В первой встрече полузащитник продемонстрировал сумасшедшую подвижность, а также не позволял Ашрафу Хакими оставаться один на один с юркими Жорди Альбой и Дани Ольмо. Не смогли вскрыть фланг Зиеша и португальцы Рафаэл Геррейру и Диогу Дало. Лидер марокканцев не только грамотно менялся позициями с Хакими, но и смещался в центр. «Не видел, чтобы он когда-нибудь так играл. Сумасшедшее движение, самоотдача, дисциплина, самоотверженность. На чемпионате мира Зиеш раскрылся с совершенно другой стороны», – восторгается автор The Athletic Ахмед Валид.

Хаким помогает фонду по борьбе с онкологией

Нахваливает Зиеша и тренер Реграги: «У Хакима репутация парня, с которым трудно работать, но я смотрю на это иначе. Когда вы проявляете к нему любовь и доверие, он умрёт за вас. Это то, что я даю ему, и он возвращает вдвое больше». Одухотворённую игру футболиста за сборную отмечает не только тренер – помимо бешеной самоотдачи, полузащитник жертвует все заработанные в национальной команде призовые на благотворительность.

В свободное время Хаким обожает резаться в приставку Фото: из личного архива Хакима Зиеша

Так футболист поступает с 2015 года, когда пожертвовал призовые бедным марокканским семьям, а также сотрудникам команды – массажистам, физиотерапевтам и другому персоналу. Ещё игрок жертвует средства в фонд по борьбе с онкологией, от которой умер его отец. Зиеш – девятый ребенок в семье из 10, и потеря папы в возрасте 10 лет стала для него огромной душевной травмой.

Ещё ярче Хакима характеризует жест, который он сделал в 2018 году. Тогда футбольный мир потрясла страшная автомобильная авария с участием 26-летнего форварда «Гоу Эхед Иглс» Леона де Когеля. Голландец отдыхал на Мальте и хорошо погулял в ночном клубе. Назад они с другом возвращались на автомобиле товарища, который сел за руль и разогнался до 170 км/ч – на этой скорости они врезались в столб, и основной удар пришёлся на сторону Леона. Парня выпиливали из машины спасатели, после чего он пережил пятичасовую операцию и почти год учился заново ходить.

Хаким и Леон не были знакомы, но это не помешало Зиешу пожертвовать средства на восстановление футболиста. «У меня защемило в груди, когда узнал об этом ужасном ДТП. Клуб отказался выплатить Леону компенсацию – это усилило желание помочь ему, – признался Хаким. Похоже, Халилходжич совершенно не был в курсе, что ему достался футболист с сердцем льва.