Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сборная Марокко на чемпионате мира — 2022: Хаким Зиеш, уход из команды, «Челси», благотворительность

«Такое отношение непозволительно». Почему главная звезда Марокко бойкотировал сборную
Анатолий Романов
Хаким Зиеш
Комментарии
Удивительная история Хакима Зиеша, ставшего олицетворением марокканской команды на ЧМ в Катаре.

Прозвище сборной Марокко – «атласские львы». Эти животные, отличавшиеся огромной массой (более 350 кг) и силой, сражались ещё с гладиаторами, но сегодня вид практически вымер и в дикой природе не встречается. Проект с целью заселения дикой природы этими хищниками уже почти 20 лет стоит на паузе из-за военных конфликтов в Персидском заливе. Возможно, что-то изменится после феноменального прорыва марокканских футболистов на чемпионате мира. Ведь прямо сейчас сборная Марокко – восьмое чудо света. «Атласские львы» стали не только первой африканской командой, вышедшей в полуфинал ЧМ, но и первой сборной с африканского континента, победившей в плей-офф в основное время. Остальные команды оформляли выход в следующую стадию при других обстоятельствах.

«Я мыл посуду, разносил меню». Удивительная судьба капитана сборной Марокко «Я мыл посуду, разносил меню». Удивительная судьба капитана сборной Марокко

15 месяцев назад с одним из вожаков этой гордой команды, Хакимом Зиешем, произошло почти то же самое, что и с вышеуказанными дикими кошками. После конфликта с тренером Вахидом Халилходжичем полузащитник «Челси» объявил о завершении карьеры в национальной команде. Проект по возвращению звезды в сборную успешно завершился всего за пару месяцев до старта ЧМ-2022 – без феноменального вингера марокканцам было бы трудно взлететь на такие высоты.

Зиеш не играл за сборную 15 месяцев из-за конфликта с тренером

В 2019 году на окраине Каира сборная Марокко Эрве Ренара стремилась развеять свою дурную славу на Кубке африканских наций. После серебра-2004, когда марокканцы проиграли в финале Тунису, команда на шести последующих турнирах ни разу не пробилась в плей-офф. На КАН-2019 Зиеш и компания вышли в 1/8 финала и, казалось, должны были легко пройти Бенин, но соперник неожиданно дал фаворитам бой – 1:1 в основное время.

Зиеш не реализовал пенальти в матче с Бенином

Зиеш не реализовал пенальти в матче с Бенином

Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Один из решающих моментов матча случился на шестой компенсированной ко второму тайму минуте, когда марокканцы получили право на пенальти. К мячу уверенно подошёл Зиеш, вратарь за мгновение до удара нырнул в правый от себя угол, а мяч полетел в левый – но лишь для того, чтобы удариться в штангу. На лице Хакима читались разочарование и опустошение, не позволившие полузащитнику реализовать ещё один убойный момент немногим позже. Психологическое преимущество в серии пенальти было на стороне Бенина, который победил со счетом 4:1.

Ранний вылет с турнира стоил тренеру Ренару работы, а сборную Марокко возглавил боснийский специалист Вахид Халилходжич. Адепт жёсткой дисциплины начал работу с закручивания гаек: он критиковал игроков за отсутствие должной самоотдачи. Результатом стал конфликт с Зиешем, которого тренер не включил в заявку на Кубок Африки — 2021. «Команде не нужны игроки, которые отказываются работать. Он должен быть примером для коллектива, а не передвигаться по полю, как черепаха. И это после опоздания на сбор! Никто не имеет права держать команду в заложниках», – объяснил решение специалист.

Ещё одним упрёком от Халилходжича по отношению к Хакиму стало обвинение в имитации травмы. Вахид заявил, что Зиеш отказался играть в товарищеской встрече из-за проблем с голеностопом, но медики не выявили противопоказаний. Футболист отрицал все обвинения и утверждал, что всегда играет за Марокко сердцем. «Я не могу терпеть такое отношение к себе, это непозволительно. Поэтому я ухожу из сборной и больше не вернусь. Это моё окончательное решение. Знаю, что болельщики расстроятся, но другого выхода нет. Я сосредоточусь на карьере в клубе», – выпалил футболист.

«Я должен уничтожить моего друга». Мбаппе предсказал встречу с Марокко до ЧМ «Я должен уничтожить моего друга». Мбаппе предсказал встречу с Марокко до ЧМ

На ЧМ-2022 Зиеш проявил себя разносторонним футболистом

Зиеш не единственный, кто поссорился с Халилходжичем. В 2020 году на одной из тренировок сборной было очень жарко, поэтому футболисты каждые пять минут прерывались на водопой. «В какой-то момент я больше не хотел пить, но пришёл тренер и сказал: «Ты должен», – рассказывал ныне игрок «Баварии» Нуссайр Мазрауи. – Я вежливо отказал, но он решил меня заставить. Капитан Ромен Сес хотел всех успокоить, поэтому бросил мне бутылку с водой. Я открыл её, вылил немного воды на землю, закрыл и выбросил. Я не хотел пить! С тех пор мне позвонили из сборной только раз».

Экс-тренер Марокко Вахид Халилходжич и игрок сборной Юссеф Эн-Несири

Экс-тренер Марокко Вахид Халилходжич и игрок сборной Юссеф Эн-Несири

Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Напряжение спало лишь после увольнения Халилходжича в августе 2022 года. Тренера отправили в отставку не за результаты (при нем из 30 матчей проиграли лишь три), а за слишком авторитарный стиль по отношению не только к футболистам, но и к руководству Королевской федерации футбола Марокко. Тренер стал настолько токсичным, что лишился работы, даже несмотря на выход команды в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Впрочем, Вахиду не привыкать. Он рекордсмен по количеству выведенных на ЧМ сборных (Кот-д’Ивуар, Алжир, Япония и Марокко), но из трёх его уволили перед стартом турнира.

Первым решением нового тренера Валида Реграги стало возвращение в команду Зиеша. Открытый и позитивный полузащитник «Челси» заметно улучшил атмосферу и привнёс в действия команды тактическую вариативность. Его голевая передача с Бельгией и гол в одно касание с Канадой помогли выиграть группу на чемпионате мира. Но больше всего впечатлили оборонительные действия Хакима. На ЧМ-2022 талантливый игрок, которого всегда считали слишком ленивым, в пяти матчах продемонстрировал потрясающий универсализм и доказал незаменимость в построениях сборной Марокко.

Лидер команды-сенсации! Эволюция Хакима Зиеша в сборной Марокко Лидер команды-сенсации! Эволюция Хакима Зиеша в сборной Марокко

Особенно круто Зиеш проявил себя в матчах плей-офф с Испанией и Португалией. В первой встрече полузащитник продемонстрировал сумасшедшую подвижность, а также не позволял Ашрафу Хакими оставаться один на один с юркими Жорди Альбой и Дани Ольмо. Не смогли вскрыть фланг Зиеша и португальцы Рафаэл Геррейру и Диогу Дало. Лидер марокканцев не только грамотно менялся позициями с Хакими, но и смещался в центр. «Не видел, чтобы он когда-нибудь так играл. Сумасшедшее движение, самоотдача, дисциплина, самоотверженность. На чемпионате мира Зиеш раскрылся с совершенно другой стороны», – восторгается автор The Athletic Ахмед Валид.

Хаким помогает фонду по борьбе с онкологией

Нахваливает Зиеша и тренер Реграги: «У Хакима репутация парня, с которым трудно работать, но я смотрю на это иначе. Когда вы проявляете к нему любовь и доверие, он умрёт за вас. Это то, что я даю ему, и он возвращает вдвое больше». Одухотворённую игру футболиста за сборную отмечает не только тренер – помимо бешеной самоотдачи, полузащитник жертвует все заработанные в национальной команде призовые на благотворительность.

В свободное время Хаким обожает резаться в приставку

В свободное время Хаким обожает резаться в приставку

Фото: из личного архива Хакима Зиеша

Так футболист поступает с 2015 года, когда пожертвовал призовые бедным марокканским семьям, а также сотрудникам команды – массажистам, физиотерапевтам и другому персоналу. Ещё игрок жертвует средства в фонд по борьбе с онкологией, от которой умер его отец. Зиеш – девятый ребенок в семье из 10, и потеря папы в возрасте 10 лет стала для него огромной душевной травмой.

Ещё ярче Хакима характеризует жест, который он сделал в 2018 году. Тогда футбольный мир потрясла страшная автомобильная авария с участием 26-летнего форварда «Гоу Эхед Иглс» Леона де Когеля. Голландец отдыхал на Мальте и хорошо погулял в ночном клубе. Назад они с другом возвращались на автомобиле товарища, который сел за руль и разогнался до 170 км/ч – на этой скорости они врезались в столб, и основной удар пришёлся на сторону Леона. Парня выпиливали из машины спасатели, после чего он пережил пятичасовую операцию и почти год учился заново ходить.

Марокко творит историю! Эта команда очень похожа на сборную-чемпиона из 2000-х Марокко творит историю! Эта команда очень похожа на сборную-чемпиона из 2000-х

Хаким и Леон не были знакомы, но это не помешало Зиешу пожертвовать средства на восстановление футболиста. «У меня защемило в груди, когда узнал об этом ужасном ДТП. Клуб отказался выплатить Леону компенсацию – это усилило желание помочь ему, – признался Хаким. Похоже, Халилходжич совершенно не был в курсе, что ему достался футболист с сердцем льва.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022