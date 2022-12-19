«Наш шеф-повар – Месси этого места!» Как иностранцы болели в Москве за Аргентину

Гастропаб Sous-Sol находится в Москве на Патриарших прудах — это маленькое место, которое позиционирует себя как бар с бельгийским пивом (название тоже французское, sous-sol переводится как «подвал»). Владелец паба, британец Саймон, рассказал, что решил открыть заведение незадолго до пандемии в 2020-м, но со временем Sous-Sol оброс атмосферой классического английского паба и стал популярным у иностранных футбольных болельщиков, живущих или работающих в округе.

Каждые выходные посмотреть АПЛ сюда собираются британцы и ирландцы, работающие в Москве, а также сотрудники различных посольств — от Мексики до Камеруна. А после назначения аргентинского шеф-повара Мартина Реппето (который известен как шеф-повар отеля Radisson Royal Moscow) Sous-Sol стало местом силы и для аргентинцев. Именно здесь московские аргентинцы собирались смотреть матчи чемпионата мира 2022 года, а во время полуфинала с Хорватией поболеть за свою команду сюда пришёл посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн.



– Мартин – это Месси этого места, – говорит один из посетителей паба до начала матча.

– Нет, никто не может быть как Месси. Лео только один, — с улыбкой парирует шеф.

«Здесь собираются все аргентинцы Москвы, у нас классная латиноамериканская кухня, — говорит Мартин Реппето. — Обычно здесь бывают и сотрудники посольства Аргентины, а сегодня они поехали на мероприятие от Катара вместе с французами. Но все соберутся тут после игры, будет весело. Мой первый чемпионат мира? Я помню тот самый чемпионат 1986 года. Кажется, мне было пять лет».

Фото: «Чемпионат»

На финал ЧМ-2022 в пабе собралась огромная интернациональная компания. Большой стол британских фанатов, болеющих против Франции. Представители мексиканского посольства, не скрывающие своей нелюбви к Аргентине. Австралийцы, болеющие за «Барселону» и персонально за Месси. Камерунцы, болеющие за Аргентину и «против колониального прошлого». Эквадорская телеведущая и президент британского бизнес-клуба. Помните Никольскую улицу в Москве во время чемпионата мира — 2018? Атмосфера — как там, только в маленьком помещении на 50 человек. В небольшом пространстве выделялись аргентинские болельщики в бело-голубых футболках, они же и стали главными героями вечера.



«Я работаю шеф-поваром в ресторане в Казани, но прилетел сегодня в Москву специально, чтобы посмотреть финал вместе с друзьями, — рассказывает аргентинец Себастьян Охеда. — Мы договорились с Мишелем, поваром из Франции, что встретимся здесь, если наши команды окажутся в финале».

«Это крутой матч, — говорит француз в первом тайме, когда счёт был 2:0. — Если Месси выиграет сегодня, это будет победой справедливости. А у сборной Франции много внутренних проблем, которые надо будет решить. Вот, например, Бензема написал, что ему не интересен финал, это зависть к Дешаму и всей команде».



Во время матча в разговорах упоминался трагический для Аргентины финал ЧМ-2014.



«Помню тот финал, я плакал тогда. Но сегодня, думаю, будет совсем по-другому», — говорит Себастьян.



«Сейчас играют равные команды, но я бы хотел, чтобы сегодня победила Аргентина, потому что там Месси, — говорит англичанин Дэвид, работающий в российской IT-компании. — А наша сборная вылетела слишком рано, на мой взгляд. Но плохие вещи случаются, тот пенальти Кейна не имеет большого значения».

«Мы за Францию, кому вообще нравится, как аргентинцы играют? Они в финале только благодаря удаче, вы видели, сколько у них было пенальти на групповом этапе?» — говорят ребята из посольства Мексики. «У них личная нелюбовь к Аргентине, поэтому они так говорят», — в шутку объясняет их подруга, эквадорская журналистка.

Болельщики Фото: «Чемпионат»

«Я начал болеть за «Барселону» после моего первого путешествия в Испанию, я тогда попал на матч Роналдиньо и влюбился, — рассказывает австралиец Скотт, который занимается преподаванием английского языка в Москве. — Вообще, там был такой состав, который тяжело было не полюбить, а сегодня я за Месси. Франция более сильная команда, но это последняя игра Месси, если он победит — это будет очень поэтичная история. А на этом ЧМ их много».

Все столько говорили о Месси, что мы смогли обнаружить его за одним из столиков. Россиянин Евгений признаётся, что привык к постоянным сравнениям с Лео и просьбам о селфи. Правда, об этом сравнении он услышал даже от футболистов сборной Аргентины:



«Я вырос в Аргентине и болею за сборную Аргентину, наверное, с рождения. Сейчас работаю пилотом в «Аэрофлоте». Представляю, что сегодня будет в Буэнос-Айресе, ведь все болеют не только за сборную, но и за справедливость — за Месси, который сделал всё для этого чемпионства. Мне постоянно говорят о нашей внешней схожести, и у меня даже есть селфи с ним. На ЧМ в 2018 году я был пилотом на рейсах сборной Аргентины и, когда впервые вышел поздороваться с пассажирами по-испански, они мне аплодировали, представляете мои чувства? После рейса я сфотографировался с Месси, и он подписал футболку — я дал понять, что не выпущу его из самолёта, пока он этого не сделает», — смеётся Евгений.

Болельщики Фото: «Чемпионат»

«Он привёз сборную Аргентины в Россию, а я их кормил, — отвечает Мартин. — Они жили в отеле, в котором я работал. Как и сам Диего Марадона! Вон присмотритесь к футболке, которая висит здесь на стене. Там написано: «Мартину от Диего».

Воспоминания о ЧМ-2018 — также одна из главных тем вечера. Все присутствующие уже тогда жили в России и вспоминали то лето с особыми чувствами:



«Это было эйфорическое время. Особенно учитывая, как много негатива было в СМИ о том, что Россия примет ЧМ, и как всё в итоге было круто», — вспоминает Скотт.



«Я болел за Аргентину на ЧМ-2018, ездил на несколько матчей. Кажется, это было лучшее время для России, — говорит один из аргентинских болельщиков. — Сегодня здесь что-то похожее».

Болельщик Фото: «Чемпионат»

Несмотря на то что зрители имели разные предпочтения в финале ЧМ-2022, абсолютно все в этот вечер сошлись в одном — Месси заслужил Кубок мира.



«Терпеть не могу сборную Аргентины, но, если Месси выиграет сегодня, это будет судьба, так будет справедливо», — говорят мексиканцы. Их поддерживают и русские зрители: «Аргентинцы вели себя заносчиво на протяжении всего турнира — не уважали футболистов Саудовской Аравии, некрасиво повели себя с голландцами, поэтому я против них. Но Месси абсолютно точно заслужил кубок».



После того как сборная Франции сравняла счёт в концовке, на лицах зрителей можно было прочитать две эмоции — напряжение и радость от того, что этот матч продлится ещё 30 минут.

Гол Месси в дополнительное время вызвал заряды аргентинских болельщиков, которые поддержала бóльшая часть паба. Затем — пенальти, разговоры о коррупции ФИФА (поползли слухи, что французы играют не так, как должны были) и абсолютная тишина перед серией решающих 11-метровых. Каждый реализованный удар аргентинцев заставляет весь бар кричать от радости. Последний мяч — абсолютная эйфория, объятия и заряд «Месси, Месси», длившийся несколько минут.



«Всем тапас за счёт заведения!» — кричат британцы, поздравляя аргентинского шеф-повара с победой.



«Я умер три раза сегодня, — говорит Мартин после того, как получил поздравления и объятия от всех посетителей паба. — Моё сердце поделилось на два, а голос пропал ещё в основное время матча».



«Когда-то ты будешь рассказывать своим внукам о том, что имела возможность смотреть на такого великого футболиста, как Месси! — говорит австралиец Скотт во время церемонии награждения. — Он точно получит «Золотой мяч» в следующем году, какой это уже будет по счёту, девятый?



По всем показателям, Месси лучший в мире. Но чёрт со статистикой, люди любят и помнят тех, кто принёс им счастье. Марадона осчастливил многих не только в Аргентине, но и, например, в Неаполе. Роналдиньо был раздолбаем, но его танцы приводили людей в экстаз. А Месси всю жизнь шёл к Кубку мира и выиграл его в абсолютно нужный момент. Ну и кто теперь бог футбола?»

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