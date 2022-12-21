«Ливерпуль» хочет купить героя ЧМ-2022. Это идеальный трансфер для обеих сторон

Софьян Амрабат — одно из главных открытий прошедшего чемпионата мира в Катаре. На марокканца обратил внимание «Ливерпуль». По сообщениям Foot Mercato, главный тренер красных Юрген Клопп уже встречался с представителями игрока до начала чемпионата мира, а после завершения турнира запланированы более обстоятельные переговоры. Сам Амрабат также заинтересован в переходе в английскую Премьер-лигу. Трансфер Софьяна в «Ливерпуль» представляется идеальным решением для обеих сторон, и вот почему.

Софьян Амрабат Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Амрабат – невероятно одарённый футболист с точки зрения физики. Он – лидер сборной Марокко на ЧМ-2022 по преодолённой дистанции за весь турнир (81,44 км). Также Софьян стал четвёртым футболистом турнира по отборам (16), уступив лишь соотечественнику Ашрафу Хакими (26), а также Матео Ковачичу (Хорватия, 24) и Энцо Фернандесу (Аргентина, 22). При этом Амрабат неплох и с мячом в ногах: он второй игрок сборной после Хакими по количеству успешных передач (269). Процент удачных пасов – 83,5%, это третий показатель среди основных игроков Марокко. Впереди только два защитника — Наиф Агер (86,7%) и Джавад Эль-Ямик (89%), которым нечасто приходится обострять игру. Кроме того, Амрабат — король сборной Марокко по средним передачам – 123 паса, у ближайшего преследователя (Ромена Сеса) – 89.

Наиболее комфортно Софьян себя чувствует в вертикальной игре своей команды, при быстрых переходах из обороны в атаку. В защите Амрабат любит буквально «съедать» соперника: он уникален с точки зрения игры в корпус и отбора с помощью стыков и контактов. Марокканец не стремится догонять соперника для возврата мяча, хотя обладает большой скоростью (вспоминаем момент с Мбаппе из полуфинала ЧМ-2022) и выносливостью (что подтверждают цифры преодолённой дистанции выше). Его стихия – жёсткая, но не жестокая физическая борьба, умение выбрать правильное место и тайминг для отбора.

Но у Амрабата присутствуют достаточно выраженные слабые места. Во-первых, он недостаточно хорош в позиционном футболе: игрок не умеет взорвать игру острой передачей, не сможет классно разобраться в тяжёлой ситуации на ограниченном участке поля, не стремится стать плеймейкером. Это подтверждает и статистика: на ключевой роли в центре поля Софьян – лишь четвёртый игрок Марокко по коротким передачам (114). Его xAG (ожидаемые голевые передачи) на ЧМ-2022 – 0,1 – лишь восьмой результат в команде.

Софьян Амрабат Фото: Francois Nel/Getty Images

Амрабат не показывает выдающихся цифр и с точки зрения продвижения мяча, даже несмотря на то, что это не самая важная задача для опорника. Он отдал на ЧМ-2022 лишь два ключевых паса, по прогрессивным передачам он уступил своему партнёру по центру поля Аззедину Унаи (19 против 16). На счету Софьяна ноль предголевых действий на турнире, по предударным действиям он на седьмой строчке в команде (6), тогда как у того же Унаи – 16. Но игрок сам понимает свои слабости, стараясь постоянно совершенствоваться. И не забывая прибавлять там, где Софьян уже достаточно хорош.

Софьян Амрабат полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» «Современный полузащитник должен быть атлетичным, ловким и быстрым – как головой, так и ногами. Нужно уметь и атаковать, и обороняться. Раньше мне нравился Яя Туре, сейчас – Тьяго Алькантара и Кевин Де Брёйне. Если объединить их, то получится фантастический игрок. Нужно уметь думать быстро, пересматривать свои матчи и учиться на ошибках, потому что полузащитник находится в центре игры – важно всегда находиться в правильной позиции, знать расположение партнёров и пасовать с правильной силой и точностью».

Зафиксируем главные положительные навыки Амрабата: физическая сила, отличный выбор позиции и игра в отборе, умение работать под прессингом (важно для АПЛ), выносливость, хороший средний и дальний пас, стремление к вертикальности. Получается, что по совокупности качеств Софьян – отличное дополнение в команду Юргена Клоппа. В «Ливерпуле» очень ценят подобные качества, а немец поможет игроку выйти на уровень выше. Также Клопп с тренерским штабом умеют максимально скрывать слабости своих футболистов во благо команды. Если рассматривать марокканца применительно к переходу в «Ливерпуль», то его сильные стороны перевешивают недостатки. Именно поэтому Клопп так и хочет заполучить его к себе. «Конечно, мне много звонят по поводу Софьяна. Весь мир видел, что он стал лучшим опорным полузащитником чемпионата мира», — заявил агент Амрабата Мохаммед Синух.

Нордин Амрабат экс-футболист, брат Софьяна «Я действительно невероятно горжусь Софьяном. Думаю, что лучшие клубы Европы, которые спали, теперь проснулись. Сейчас они выстроятся в очередь за ним».

«Фиорентина» уже сообщила, что хочет получить за 26-летнего футболиста € 40 млн. Игроком также интересуются «Барселона» и «Тоттенхэм», но испанский клуб сильно ограничен в деньгах, а вариант с «Ливерпулем» предпочтительнее переезда в Лондон с точки зрения перспектив выиграть трофеи.



Сравним Амрабата с потенциальным конкурентом в «Ливерпуле» — Фабиньо. Возьмём матчи игроков за свои клубы, чтобы выборка была более репрезентативной.

Показатель Амрабат Фабиньо Матчей в сезоне 18 21 Гол+пас 0+0 0+0 Удары за 90 мин. 0.58 0.29 Ожидаемые голы 0.2 0.2 Ожидаемые голевые пасы 1.1 0.5 Процент успешных передач 90.8% 87.2% Продвигающие пасы 94 58 Отборы 33 37 Перехваты 16 22 Процент выигранных верховых единоборств 5 20 Заблокированные мячи 12 18 Фолы 33 28

С точки зрения атаки и созидания Амрабат не уступает Фабиньо (скорее, оба находятся на среднем уровне). Но стоит учитывать, что бразилец проводил один из худших отрезков в «Ливерпуле» на старте сезона. При этом его защитные показатели всё равно выглядят убедительнее, чем у Амрабата. Поэтому если марокканец и перейдёт в команду Клоппа, то первое время гарантированно будет выходить на поле со скамейки.



Амрабат не станет моментальным апгрейдом позиции, ему будет необходим продолжительный процесс знакомства с системой игры «Ливерпуля». Сам Фабиньо также после трансфера в 2018 году долгое время был запасным, прежде чем Клопп увидел, что бразилец понял его требования. Но, учитывая бойцовский характер Амрабата, нет сомнений, что он станет своим в «Ливерпуле». Плюс ко всему Софьян получит возможность работать с одним из лучших тренеров мира, играть в сильнейшей лиге и постоянно бороться за трофеи.