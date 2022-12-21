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Футбол сегодня, когда вернутся топ-лиги Европы, какие матчи смотреть, Англия, Франция, Испания, Италия, еврокубки, РПЛ

Какой футбол смотреть в ближайшее время. Англия возвращается топ-матчем!
Михаил Рождественский
Футбол сегодня, когда вернутся топ-лиги Европы
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Подробный календарь до конца года, а также информация обо всех главных турнирах.

Чемпионат мира впервые в истории прошёл зимой, прямо посреди европейского сезона. Главный турнир года полностью поглотил болельщиков, но теперь пора переключаться со сборных обратно на клубный футбол. Кто когда возвращается? Сейчас расскажем.

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Англия: топ-матч в Кубке лиги и тур АПЛ

В Англии ещё вчера, 20 декабря, стартовали матчи 1/8 финала Кубка лиги. Из интересного: сегодня, 21 декабря, нас ждёт встреча «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» (23:00 мск), а уже завтра, 22 декабря, состоится главная игра. За путёвку в четвертьфинал поборются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (23:00 мск).

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп

Фото: Michael Regan/Getty Images

А что АПЛ? Английский чемпионат возвращается 26 декабря, так что готовьтесь к «Боксинг дэй». Вот главные матчи 17-го и 18-го тура, которые состоятся до конца года:

26 декабря

«Брентфорд» — «Тоттенхэм» (15:30 мск)
«Астон Вилла» — «Ливерпуль» (20:30 мск)
«Арсенал» — «Вест Хэм» (23:00 мск)

27 декабря

«Челси» — «Борнмут» (20:30 мск)
«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» (23:00 мск)

28 декабря

«Лидс» — «Манчестер Сити» (23:00 мск)

30 декабря

«Ливерпуль» — «Лестер» (23:00 мск)

31 декабря

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» (15:30 мск)
«Манчестер Сити» — «Эвертон» (18:00 мск)
«Брайтон» — «Арсенал» (20:30 мск)

Испания: тур на Новый год

Испанцы сейчас проводят матчи второго раунда Кубка Испании, но не спешите радоваться: «Реал» и «Барселона» на этой стадии не играют, а командам вроде «Атлетико» и «Севильи» попадаются соперники из низших лиг. Так что в этом турнире всё самое интересное ещё впереди.

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А вот Примера скоро вернётся, причём 15-й тур придётся прямо на конец декабря и начало января. Если соскучились по испанцам, то вот важные даты:

29 декабря

«Атлетико» — «Эльче» (23:30 мск)

30 декабря

«Сельта» — «Севилья» (21:15 мск)
«Вальядолид» — «Реал» (23:30 мск)

31 декабря

«Барселона» — «Эспаньол» (16:00 мск)
«Вильярреал» — «Валенсия» (18:15 мск)

Франция: следим за Головиным перед праздниками

Французы тоже не тянут с возвращением, так что любители Лиги 1 и фанаты Александра Головина смогут наслаждаться матчами начиная с 28 декабря. В последнем месяце года можно будет посмотреть такие игры 16-го тура с участием топ-команд:

28 декабря

«Осер» — «Монако» (19:00 мск)
«ПСЖ» — «Страсбург» (23:00 мск)
«Брест» — «Лион» (23:00 мск)

29 декабря

«Марсель» — «Тулуза» (23:00 мск)

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Getty Images

Когда можно посмотреть на Месси?!

Хоть «ПСЖ» и вернётся на поле в конце декабря, нового чемпиона мира мы там не увидим. Лео получил от клуба заслуженный 10-дневный отпуск — было бы странно бросать 35-летнего футболиста в бой с такими грозными соперниками, как «Страсбург», после месяца плотного графика в Катаре.

Правда, на поле Месси вернётся не сразу после отпуска. Лео начнёт с индивидуальных тренировок, так что вновь посмотреть на гения в игре мы сможем не раньше середины января.

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А когда вернутся остальные топ-лиги и еврокубки?

Итальянцы в этом году уже не сыграют, зато в начале 2023 года возобновится розыгрыш Серии А. 4 января следим за 16-м туром: «Салернитана» — «Милан» (14:30 мск), «Кремонезе» — «Ювентус» (20:30 мск). Но главный матч дня начнётся в 22:45 мск: «Интер» — «Наполи». Не пропустите!

А вот кто умеет отдыхать, так это немцы. Бундеслига вернётся ближе к концу января. Зато первым же матчем после камбэка станет встреча «РБ Лейпциг» — «Бавария» (16-й тур, 20 января, 22:30 мск).

Что касается еврокубков, их мы посмотрим не скоро. 1/8 финала Лиги чемпионов стартует 14 февраля, 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций — 16 февраля.

Ладно, самое главное: когда вернётся РПЛ?

Тут придётся ждать дольше всего. Бесконечная зимняя пауза в чемпионате России завершится только 5 марта. Наберитесь терпения!

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Теги Футбол РПЛ РПЛ АПЛ Примера Серия А •••

Заглавное фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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