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«Это выглядело не очень хорошо». Экс-форвард «Ливерпуля» Крауч — о ссоре Клоппа и Салаха

«Это выглядело не очень хорошо». Экс-форвард «Ливерпуля» Крауч — о ссоре Клоппа и Салаха
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч высказался об инциденте в матче 35-го тура английской Премьер-лиги между мерсисайдцами и «Вест Хэмом» (2:2), когда крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вступил в словесную перепалку с главным тренером своей команды Юргеном Клоппом, готовясь к выходу на замену.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Боуэн – 43'     1:1 Робертсон – 48'     1:2 Ареола – 65'     2:2 Антонио – 77'    

«Это выглядело не очень хорошо, и я не думаю, что это здорово для клуба. Мохамед Салах — игрок, который начинает большинство матчей за «Ливерпуль» в стартовом составе, и он будет в ярости, оказавшись на скамейке запасных. Однако никому не нравится видеть такое между менеджером и ключевым игроком», — приводит слова Крауча ВВС.

После 35 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 75 очков и на данный момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка, однако у «канониров» есть матч в запасе, а у идущего вторым «Сити» — два. В следующем туре мерсисайдцы сыграют с «Тоттенхэмом». Матч состоится 5 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

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