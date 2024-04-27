«Это выглядело не очень хорошо». Экс-форвард «Ливерпуля» Крауч — о ссоре Клоппа и Салаха

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч высказался об инциденте в матче 35-го тура английской Премьер-лиги между мерсисайдцами и «Вест Хэмом» (2:2), когда крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вступил в словесную перепалку с главным тренером своей команды Юргеном Клоппом, готовясь к выходу на замену.

«Это выглядело не очень хорошо, и я не думаю, что это здорово для клуба. Мохамед Салах — игрок, который начинает большинство матчей за «Ливерпуль» в стартовом составе, и он будет в ярости, оказавшись на скамейке запасных. Однако никому не нравится видеть такое между менеджером и ключевым игроком», — приводит слова Крауча ВВС.

После 35 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 75 очков и на данный момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка, однако у «канониров» есть матч в запасе, а у идущего вторым «Сити» — два. В следующем туре мерсисайдцы сыграют с «Тоттенхэмом». Матч состоится 5 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.