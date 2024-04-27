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Фанаты «МЮ» — во время матча с «Бёрнли»: мы хотим тен Хага

Фанаты «МЮ» — во время матча с «Бёрнли»: мы хотим тен Хага
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Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Матч начался в 17:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 1:1.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Антони – 79'     1:1 Амдуни – 87'    

Во время матча болельщики хозяев скандировали кричалку: «Мы хотим тен Хага».

Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед». Он возглавил клуб летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл во всех турнирах 109 матчей, из которых его команда победила в 65, 15 сыграла вничью и 29 проиграла.

Ранее СМИ стало известно, что тен Хаг покинет английский клуб по окончании сезона.

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