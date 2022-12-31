Люди футбола, которых мы потеряли. Грустные итоги 2022 года

2022-й был переполнен человеческими страданиями и горем. Мир футбола в эти 12 месяцев тоже понëс множество утрат. Провожая старый год, помянем тех, для кого он стал последним в жизни.
Франсиско Хенто
21.10.1933 — 18.01.2022
Франсиско Хенто
Фото: Hulton Archive/Getty Images
Величайший испанский игрок по версии Международной федерации футбольной истории и статистики начинал карьеру в заурядном «Расинге» из Сантандера, но вовремя ушёл оттуда — уже через год. Следующие 18 сезонов, вплоть до завершения карьеры, Хенто прослужил мадридскому «Реалу». Итог — шесть Кубков чемпионов и 12 триумфов в Ла Лиге. Кажется, обоим рекордам уготовано бессмертие. Только со сборной у Пако не сложилось: новый тренер Вильялонга отцепил защитника от домашнего чемпионата Европы — 1964 (тогда финальная стадия состояла из… четырёх матчей), и Испания выиграла его без самого титулованного «реалиста». А других возможностей наверстать это упущение у Хенто не было.
Тренерская карьера легенды была не столь насыщенной и успешной. Но именно его «Реал» произвёл в почётные президенты после кончины Альфредо Ди Стефано в 2014 году. Сам дон Франсиско дожил до 88 лет и умер во сне в январе 2022-го.
Сергей Мандреко
01.08.1971 — 08.03.2022
Сергей Мандреко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Мало кому из Таджикистана удавалось достичь сборных Советского Союза. Там в основном россияне с украинцами заправляли: конкуренция невероятная! Но не заметить талант Мандреко было невозможно. На золотом для наших юниоров Евро-1990 Сергей был единственным представителем «Памира» в заявке. На следующий год эта банда привезла бронзу с чемпионата мира U20. Кому-кому, а Мандреко после развала СССР нечего было беспокоиться за своё будущее — его с радостью подписал «Рапид».
В Австрии и Германии полузащитник сделал отличную карьеру. А с тренерской — не сложилось. Здоровье не позволило реализовать себя ещё и в этом качестве. Сергей много лет мужественно боролся с боковым амиотрофическим склерозом, отдавая себе отчёт в том, что болезнь неизлечима. Жена Инга до последнего дня была рядом. В марте 2022-го Сергея не стало. Бывший защитник «Зенита» Фернандо Риксен умер от этого же недуга.
Алексей Бахарев
12.10.1976 — 18.03.2022
Алексей Бахарев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Даже в богатые на незаурядные футбольные таланты 1990-е Бахарев выделялся из общей массы изумительной техникой и видением поля. В 18 лет его возили из Тольятти на просмотр в «Барселону»: две недели со второй командой тренировался. В 20 он играл у Романцева в «Спартаке» и становился чемпионом России, в 22 дебютировал в сборной. А через четыре года — ещё в одной, украинской.
Насколько многообещающе карьера Алексея начиналась, настолько прозаично и закончилась. Больше он ни за Россию, ни за Украину не играл. Новотроицк, Пятигорск, Воронеж (даже не «Факел» — ФСА) — последние остановки на пути футболиста Бахарева не поражали вывесками. Завершив выступления, он окончательно пропал из виду. Как оказалось, тренировал детвору в Донецке. Там же скоропостижно скончался. В 45 лет. Писали про оторвавшийся тромб…
Николай Осянин
12.12.1941 — 21.03.2022
Николай Осянин
Фото: РИА Новости
Очевидцы утверждают: Осянин ещё в 1969 году сотворил то, что на ЧМ-1986 в Мексике назвали «голом столетия». На глазах у 100 тысяч киевлян спартаковский нападающий совершил такой же сольный проход, как Марадона 17 годами позже. Вот как описывал его «Советский спорт»: «Начав, как обычно, на правом фланге движение с мячом в сторону ворот киевлян, Осянин обыграл сначала Сабо, а вслед за ним ещё… четырёх защитников, которые в одиночку, без подстраховки пытались отобрать у него мяч. В результате — выход на открытую позицию и точный удар мимо выбежавшего Рудакова…» Гол-шедевр оказался единственным и по-своему переломным. «Спартак» оторвался от главного соперника и спустя месяц вернул чемпионский титул в Москву.
За два захода в «Спартак» Осянин выиграл все возможные медали и Кубок СССР. В списке лучших бомбардиров клуба делит 23–24-е места с Александром Ширко. Много лет Николай Викторович передавал свой опыт подрастающему поколению в спартаковской школе.
Василий Турянчик
17.04.1935 — 31.03.2022
Василий Турянчик
Фото: fcdynamo.com
Лучшие мастера закарпатского футбола традиционно прочим вариантам предпочитали киевское «Динамо». Турянчик — из этой плеяды. Все успехи команды в 1960-е неразрывно связаны с его именем. В столице Украины уроженец небольшого посёлка Чинадиево выиграл семь медалей чемпионата СССР (четыре золотых и три серебряных) и пару Кубков Союза. В середине прошлого века выдающийся тренер Маслов внедрил в свою игровую систему позицию опорного полузащитника — раньше такого амплуа просто не существовало. И первым в стране новую роль освоил именно Турянчик. В 1962 году Василию выпала честь противостоять великому Пеле в майке олимпийской сборной СССР в выставочном матче с «Сантосом». К сожалению, в главной команде страны Турянчик так и не сыграл.
Фредди Ринкон
14.08.1966 — 13.04.2022
Фредди Ринкон
Фото: Shaun Botterill /Allsport
Свой самый памятный гол в жизни Ринкон забил на ЧМ-1990 в Италии. Для выхода из группы сборной Колумбии нужна была ничья с командой ФРГ. До 90-й минуты южноамериканцы уступали будущим чемпионам мира 0:1, а в компенсированные минуты Фредди отправил мяч между ног Бодо Иллгнеру. После следующего турнира, в США, Ринкона купила «Парма», но затем была вынуждена отдать в аренду «Наполи» из-за перебора легионеров. А уже с юга Италии игрок переехал в Мадрид — высшая точка траектории Фредди. Ринкон стал первым колумбийцем в «Реале» и в Лиге чемпионов, но этим его свершения в Испании и ограничились. Уже в 1996 году он вернулся в «Палмейрас», откуда и стартовал в Европу, и остаток карьеры провёл в Бразилии.
В новой жизни, после футбола, Ринкона неотступно преследовали неприятности. В 2007 году ему были предъявлены обвинения в связях с наркоторговцами. Власти Панамы требовали его экстрадиции из Бразилии, но в итоге он остался на свободе. Через шесть лет Ринкон чудом остался жив после тяжёлой автокатастрофы в Колумбии. Следующее ДТП оказалось для Фредди смертельным. 11 апреля 2022-го его автомобиль влетел в автобус в предрассветном Кали. Через два дня Ринкон скончался от полученных ран.
Виктор Звягинцев
22.10.1950 — 22.04.2022
Виктор Звягинцев
Фото: ФК «Шахтёр»
Уроженец города Сталино (сейчас Донецк) реализовал себя сразу в двух футбольных качествах. Футболистом Виктор много лет провёл в «Шахтёре», брал с горняцкой командой Кубок Союза и серебряные медали чемпионата (дважды). Входил в состав «бронзовой» сборной на домашней Олимпиаде-1980. Преуспел Звягинцев и в роли рефери — поднялся до звания судьи всесоюзной категории, после развала СССР обслуживал матчи украинской «вышки». А для легенды российского футбола Онопко Звягинцев был не только образцом из прошлого, но и тестем — с его дочерью Натальей Виктор более трёх десятилетий вместе.
«В Донецке давно не был. Тесть сейчас футбольной школой на 500 ребятишек руководит. Когда ему набираю — все разговоры только о футболе: как там сборная, как «Ростов»? Они живут в той ситуации, в которой живут. Привыкли. Надеюсь, увидимся как-нибудь — я теперь недалеко».
Через несколько часов после выхода этого интервью стало известно, что Виктор Звягинцев умер.
Мино Райола
04.11.1967 — 30.04.2022
Мино Райола
Фото: Getty Images
К этому человеку можно по-разному относиться, но не признавать его организаторские и коммуникативные таланты невозможно. Кармине (он же Мино) Райола прошёл впечатляющий жизненный путь — от мойщика посуды в пиццерии отца до одного из влиятельнейших людей в мировой футбольной индустрии. Список клиентов агента Райолы говорит сам за себя: Холанд, Ибрагимович, Погба, Балотелли, Доннарумма, Мхитарян, Недвед. И это только топы. Райола как никто другой умел выбивать для игроков «жирные» контракты. Из-за этого футболисты тянулись к нему, а клубные менеджеры откровенно недолюбливали (кому же понравится методичное «выкручивание рук» при переговорах?). Федерация Италии совместно с ФИФА отстраняли Райолу от футбольной деятельности, но он всё равно оставался на плаву.
Когда СМИ впервые сообщили о кончине Райолы, он иронично отреагировал на это в соцсетях: «Второй раз за четыре месяца они убивают меня». Он вообще был юморной мужчина. Достаточно вспомнить цитату из книги Златана: «Я сразу понял, что он заносчивый ублюдок — иными словами, такой же, как я». Но уже через два дня после твита Мино его действительно не стало. Причиной скоропостижной смерти суперагента была названа серьёзная болезнь лёгких.
Александр Беркетов
24.12.1975 — 01.06.2022
Александр Беркетов
Фото: ФК «Зенит»
Защитник Беркетов был неотъемлемой частью того незабываемого «Ротора», которым все восхищались в 1990-х. Вместе они тягались с практически непобедимым «Спартаком» в России и выбивали «Манчестер Юнайтед» из Кубка УЕФА. В родном городе Александр выиграл первые медали — бронзу и серебро. А золото получил только в ЦСКА — при том, что в чемпионском сезоне не сыграл ни минуты. Эта ситуация так морально подкосила игрока, что он тут же и завязал с футболом — всего-то в 28 лет.
Два года назад мой коллега Роман Вагин спросил у Беркетова: отчего так рано закончил? И получил такой же прямой ответ: «Хрен его знает. Дурак был». Александр сетовал на неустроенность в тренерской профессии, на игнор со стороны родного «Ротора». Это было последнее большое интервью Беркетова. Ровно через два года из Волгограда пришла печальная новость…
«Санёк Беркетов вот совсем молодым умер. В 16–17 лет на сборы с «Текстильщиком» ездил. Года три назад с ним виделся в последний раз. Встретились, выпили немного… Саня весёлый был парень, любил побалагурить, покурить, расслабиться. Наверное, это тоже повлияло на ранний уход из жизни. 47 лет — это же вообще не возраст».
Александр Козлов
19.03.1993 — 15.07.2022
Александр Козлов
Фото: Getty Images
Спартаковская академия бесперебойно снабжает российский футбол качественными игроками. Но в лидеры родного клуба давно воспитанники не выбивались. Из последних поколений наиболее одарёнными считались Козлов и Давыдов. Оба в раннем возрасте ворвались в основу красно-белых, но в полной мере оправдать надежды не смогли. Возможно, не справились с внезапно свалившейся на их юные головы популярностью и ответственностью. Всего два спартаковца дебютировали в чемпионате России в 17 лет. И оба, по жуткому стечению обстоятельств, ушли из жизни молодыми. В 2016 году — Артём Безродный, а спустя шесть лет — Александр Козлов.
После вертикального взлёта и резкого падения в футболе Козлов предпринимал не одну попытку перезапустить карьеру в команде, а потом и лиге попроще. Не гнушался ФНЛ, ездил в Казахстан, Армению. Готов был двигаться даже за любителей — не мыслил жизни без игры. Трагедия случилась на тренировке команды «БроукБойз». Александр внезапно упал с массажного стола в раздевалке — и больше не поднялся. Оторвался тромб. Ему было всего 29 лет.
Георгий Ярцев
11.04.1948 — 15.07.2022
Георгий Ярцев
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Ровно посередине лета футбольная Россия, и прежде всего её красно-белое сообщество, пережили два потрясения. В обед 15 июля пришла шокирующая новость о смерти Александра Козлова, а всего через несколько часов не стало ещё одного спартаковца — Георгия Ярцева.
Пионеротряд Ярцева давно стал устойчивым словосочетанием. 26 лет прошло, а болельщики «Спартака» до сих пор вспоминают самое неожиданное, а оттого радостное золото 1990-х. Георгий Александрович никогда не выпячивался, не стремился на первые роли, но когда друг Романцев попросил подменить в клубе — не смог отказать. И не подвёл — вернул красно-белых на вершину таблицы, хотя поимённо команда выглядела, мягко говоря, скромно. За вывод сборной на Евро-2004 вся страна была Ярцеву признательна. В последний раз на тренерскую лавку он присел на матче легенд «Зенита» и «Спартака» в июле 2022-го. А через неделю у него внезапно остановилось сердце.
Уве Зеелер
05.11.1936 — 21.07.2022
Уве Зеелер
Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images
Статистика нападающего Зеелера даже в эпоху Месси и Роналду поражает: 404 гола в 476 матчах. И всё это за одну команду — «Гамбург». Много ли вам известно памятников… ноге? А у «Фолькспаркштадион» стоит статуя правой ступни местного суперснайпера. Так бы этот клуб и остался единственным в резюме Уве, если бы технический спонсор не уговорил его напоследок сыграть разок за ирландский «Корк». Зеелер вышел, отгрузил сопернику ещё парочку и красиво закончил. Зеелер одновременно с Пеле установил уникальное достижение — забивал на четырёх чемпионатах мира. Спустя десятилетия в один ряд с ними встанут Клозе и Криштиану. Со сборной ФРГ форвард по разу стал серебряным и бронзовым призёром планетарного первенства.
В середине 1990-х Зеелер вернулся в родной «Гамбург» президентом, но уже через два с половиной года был вынужден уйти в связи с обвинениями в финансовых махинациях. Последние годы дедушка Уве вёл уединённый образ жизни пенсионера и умер в своём доме в 85 лет.
Андрей Рубин
26.11.1978 — 01.08.2022
Андрей Рубин
Фото: MIKE HEWITT/GETTY IMAGES
Болельщики «Спартака» так и не открыли для себя футболиста Рубина. За три года в «народной команде» полузащитник насобирал пять официальных матчей и две аренды. А между тем для латвийского футбола Андрей — если не выдающаяся, то заметная фигура. 117 матчей и 10 голов за сборную прибалтийской страны говорят сами за себя. Ещё более удивительный факт — 59 игр подряд (!) за Латвию.
Возможно, клубная карьера у него выдалась не слишком успешной — зато очень разнообразной и познавательной: Швеция, Англия, Россия, Азербайджан. До АПЛ с «Кристал Пэлас» латвийский легионер не добрался, но в Кубке лиги пересекался с большими командами. Гол «Ливерпулю» — лучшее воспоминание о трёх годах в Великобритании. Хотя «Лестеру» он тоже круто положил — метров с 30 в девятку.
В прошлом году Рубин выпустил автобиографию под названием «Я сидел только раз». Футболист откровенно рассказал, как в молодости загремел за решётку (по счастью, ненадолго) и неразумно растратил всё заработанное в футболе. Финал жизненной истории Андрея получился ещё более трагичным: умер в 43 года. Причины смерти не разглашались.
Дмитрий Бесов
16.04.1924 — 22.09.2022
Дмитрий Бесов
Фото: ФК «Зенит»
Он не успел поиграть на высоком уровне: карьеру 17-летнего нападающего Бесова в родном Ленинграде оборвала война. Вообще не тренировал взрослых. Но для петербургского футбола Дмитрий Николаевич — фигура знаковая, легендарная. Это он в далёком 1967 году инициировал создание в городе специализированной детско-юношеской школы «Смена» и проработал в ней — не поверите! — 52 года. До 2005-го был её бессменным директором.
Сколько классных мастеров за это время выпустила «Смена» — не сосчитать. В одном только золотом «Зените» 1984 года их было десять человек! Саленко, Радимов, Аршавин, Быстров, Малафеев — тоже его воспитанники. Поэтому уход из жизни петербургского патриарха очень и очень многие в футбольном мире восприняли как личное горе. Всего полтора года не дожил он до столетия.
Фернанду Гомеш
22.11.1056 — 26.11.2022
Фернанду Гомеш
Фото: Getty Images for Laureus
Гомеш — легенда португальского футбола. В 1980-х «Порту» гремел не только у себя дома, но и в Европе. В 1987-м команда сделала международный хет-трик, доставив на «Драгау» Кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Из трёх финалов Фернанду пропустил только первый — из-за перелома ноги. Но на пути к нему нападающий успел наколотить пятёрку мячей в розыгрыше. А всего с родным клубом собрал 14 трофеев! И это не считая персональных трофеев, среди которых выделяются две «Золотые бутсы».
Феноменальный был бомбардир — его рекорд по голам за «Порту» (355), видимо, ещё не скоро будет побит. 22 ноября Фернанду исполнилось 66 лет, а через четыре дня его не стало: рак.
Синиша Михайлович
20.02.1969 — 16.12.2022
Синиша Михайлович
Фото: Getty Images
Молодой защитник с могучим ударом обратил на себя внимание в начале 1990-х. «Црвена Звезда» тогда всю Европу на уши поставила, сенсационно взяв последний Кубок чемпионов (со следующего сезона он трансформировался в Лигу). Михайлович в финале с «Марселем» забил предпоследний пенальти. После были 14 прекрасных игровых лет в Италии, за которые Синиша настрелял 28 голов со штрафных (рекорд Серии A), и многообещающее начало тренерской карьеры там же.
С полюбившихся ему Апеннин Михайлович отлучался всего дважды и совсем ненадолго — ради родной сборной Сербии и «Спортинга». Его последним клубом в кальчо стала «Болонья». Больше трёх лет Михайлович боролся с лейкемией, перенёс трансплантацию костного мозга, но всё-таки болезнь взяла верх.
Сергей Дмитриев
19.03.1964 — 26.12.2022
Сергей Дмитриев
Фото: ФК «Зенит»
В жизни Дмитриева хватало потрясений. Это и досадный пропуск серебряного Евро-1988 (был в заявке, но не сыграл ни минуты из-за травмы). И безденежная авантюра в «Хересе». И дрязги с австрийским агентом. И полугодичная дисквалификация на родине после эмоционального обвинения «Зенита» и «Спартака» в сговоре в 1996-м. И нападение беспредельщиков у парадной своего дома.
Он и из жизни ушёл до обидного рано — в 58 лет. От онкологии сгорел. Но в памяти болельщиков «Зенита» и ЦСКА Дмитриев однозначно останется как классный нападающий, чемпион Союза (с обеими командами) и обладатель Кубка СССР.
Пеле
23.10.1940 — 29.12.2022
Пеле
Фото: Xavi Torrent/Getty Images for Pele
Весь мир боялся этой страшной новости и вместе с тем уже был к ней внутренне готов. Последние годы жизни Король футбола тяжело болел и практически не появлялся на публике. Ещё в сентябре 2021-го у него диагностировали опухоль толстой кишки — вдобавок к целому букету менее серьёзных недугов. Операция и химиотерапия ожидаемых результатов не дали. В конце ноября 2022-го футболист №1 был госпитализирован с генерализованным отёком тела и последний месяц жизни провёл в клинике, в окружении самых близких.
Вся Бразилия (да и разве только она?) молилась за Пеле, а он из больничной палаты через соцсети слал лучи благодарности болельщикам и желал удачи родной сборной на первенстве планеты в Катаре. Увы, «селесао» не порадовала легенду ещё одним, последним кубком. А за два дня до Нового года Эдсон Арантес ду Насименто покинул этот мир. Непревзойдённым.
- 31 декабря 2022
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