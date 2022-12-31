Люди футбола, которых мы потеряли. Грустные итоги 2022 года

2022-й был переполнен человеческими страданиями и горем. Мир футбола в эти 12 месяцев тоже понëс множество утрат. Провожая старый год, помянем тех, для кого он стал последним в жизни.

Франсиско Хенто

21.10.1933 — 18.01.2022

Франсиско Хенто Фото: Hulton Archive/Getty Images

Величайший испанский игрок по версии Международной федерации футбольной истории и статистики начинал карьеру в заурядном «Расинге» из Сантандера, но вовремя ушёл оттуда — уже через год. Следующие 18 сезонов, вплоть до завершения карьеры, Хенто прослужил мадридскому «Реалу». Итог — шесть Кубков чемпионов и 12 триумфов в Ла Лиге. Кажется, обоим рекордам уготовано бессмертие. Только со сборной у Пако не сложилось: новый тренер Вильялонга отцепил защитника от домашнего чемпионата Европы — 1964 (тогда финальная стадия состояла из… четырёх матчей), и Испания выиграла его без самого титулованного «реалиста». А других возможностей наверстать это упущение у Хенто не было.

Тренерская карьера легенды была не столь насыщенной и успешной. Но именно его «Реал» произвёл в почётные президенты после кончины Альфредо Ди Стефано в 2014 году. Сам дон Франсиско дожил до 88 лет и умер во сне в январе 2022-го.

Сергей Мандреко

01.08.1971 — 08.03.2022

Сергей Мандреко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мало кому из Таджикистана удавалось достичь сборных Советского Союза. Там в основном россияне с украинцами заправляли: конкуренция невероятная! Но не заметить талант Мандреко было невозможно. На золотом для наших юниоров Евро-1990 Сергей был единственным представителем «Памира» в заявке. На следующий год эта банда привезла бронзу с чемпионата мира U20. Кому-кому, а Мандреко после развала СССР нечего было беспокоиться за своё будущее — его с радостью подписал «Рапид».



В Австрии и Германии полузащитник сделал отличную карьеру. А с тренерской — не сложилось. Здоровье не позволило реализовать себя ещё и в этом качестве. Сергей много лет мужественно боролся с боковым амиотрофическим склерозом, отдавая себе отчёт в том, что болезнь неизлечима. Жена Инга до последнего дня была рядом. В марте 2022-го Сергея не стало. Бывший защитник «Зенита» Фернандо Риксен умер от этого же недуга.

Алексей Бахарев

12.10.1976 — 18.03.2022

Алексей Бахарев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Даже в богатые на незаурядные футбольные таланты 1990-е Бахарев выделялся из общей массы изумительной техникой и видением поля. В 18 лет его возили из Тольятти на просмотр в «Барселону»: две недели со второй командой тренировался. В 20 он играл у Романцева в «Спартаке» и становился чемпионом России, в 22 дебютировал в сборной. А через четыре года — ещё в одной, украинской.



Насколько многообещающе карьера Алексея начиналась, настолько прозаично и закончилась. Больше он ни за Россию, ни за Украину не играл. Новотроицк, Пятигорск, Воронеж (даже не «Факел» — ФСА) — последние остановки на пути футболиста Бахарева не поражали вывесками. Завершив выступления, он окончательно пропал из виду. Как оказалось, тренировал детвору в Донецке. Там же скоропостижно скончался. В 45 лет. Писали про оторвавшийся тромб…

Николай Осянин

12.12.1941 — 21.03.2022

Николай Осянин Фото: РИА Новости

Очевидцы утверждают: Осянин ещё в 1969 году сотворил то, что на ЧМ-1986 в Мексике назвали «голом столетия». На глазах у 100 тысяч киевлян спартаковский нападающий совершил такой же сольный проход, как Марадона 17 годами позже. Вот как описывал его «Советский спорт»: «Начав, как обычно, на правом фланге движение с мячом в сторону ворот киевлян, Осянин обыграл сначала Сабо, а вслед за ним ещё… четырёх защитников, которые в одиночку, без подстраховки пытались отобрать у него мяч. В результате — выход на открытую позицию и точный удар мимо выбежавшего Рудакова…» Гол-шедевр оказался единственным и по-своему переломным. «Спартак» оторвался от главного соперника и спустя месяц вернул чемпионский титул в Москву.

За два захода в «Спартак» Осянин выиграл все возможные медали и Кубок СССР. В списке лучших бомбардиров клуба делит 23–24-е места с Александром Ширко. Много лет Николай Викторович передавал свой опыт подрастающему поколению в спартаковской школе.

Василий Турянчик

17.04.1935 — 31.03.2022

Василий Турянчик Фото: fcdynamo.com

Лучшие мастера закарпатского футбола традиционно прочим вариантам предпочитали киевское «Динамо». Турянчик — из этой плеяды. Все успехи команды в 1960-е неразрывно связаны с его именем. В столице Украины уроженец небольшого посёлка Чинадиево выиграл семь медалей чемпионата СССР (четыре золотых и три серебряных) и пару Кубков Союза. В середине прошлого века выдающийся тренер Маслов внедрил в свою игровую систему позицию опорного полузащитника — раньше такого амплуа просто не существовало. И первым в стране новую роль освоил именно Турянчик. В 1962 году Василию выпала честь противостоять великому Пеле в майке олимпийской сборной СССР в выставочном матче с «Сантосом». К сожалению, в главной команде страны Турянчик так и не сыграл.

Фредди Ринкон

14.08.1966 — 13.04.2022

Фредди Ринкон Фото: Shaun Botterill /Allsport

Свой самый памятный гол в жизни Ринкон забил на ЧМ-1990 в Италии. Для выхода из группы сборной Колумбии нужна была ничья с командой ФРГ. До 90-й минуты южноамериканцы уступали будущим чемпионам мира 0:1, а в компенсированные минуты Фредди отправил мяч между ног Бодо Иллгнеру. После следующего турнира, в США, Ринкона купила «Парма», но затем была вынуждена отдать в аренду «Наполи» из-за перебора легионеров. А уже с юга Италии игрок переехал в Мадрид — высшая точка траектории Фредди. Ринкон стал первым колумбийцем в «Реале» и в Лиге чемпионов, но этим его свершения в Испании и ограничились. Уже в 1996 году он вернулся в «Палмейрас», откуда и стартовал в Европу, и остаток карьеры провёл в Бразилии.



В новой жизни, после футбола, Ринкона неотступно преследовали неприятности. В 2007 году ему были предъявлены обвинения в связях с наркоторговцами. Власти Панамы требовали его экстрадиции из Бразилии, но в итоге он остался на свободе. Через шесть лет Ринкон чудом остался жив после тяжёлой автокатастрофы в Колумбии. Следующее ДТП оказалось для Фредди смертельным. 11 апреля 2022-го его автомобиль влетел в автобус в предрассветном Кали. Через два дня Ринкон скончался от полученных ран.

Виктор Звягинцев

22.10.1950 — 22.04.2022

Виктор Звягинцев Фото: ФК «Шахтёр»

Уроженец города Сталино (сейчас Донецк) реализовал себя сразу в двух футбольных качествах. Футболистом Виктор много лет провёл в «Шахтёре», брал с горняцкой командой Кубок Союза и серебряные медали чемпионата (дважды). Входил в состав «бронзовой» сборной на домашней Олимпиаде-1980. Преуспел Звягинцев и в роли рефери — поднялся до звания судьи всесоюзной категории, после развала СССР обслуживал матчи украинской «вышки». А для легенды российского футбола Онопко Звягинцев был не только образцом из прошлого, но и тестем — с его дочерью Натальей Виктор более трёх десятилетий вместе.

Виктор Онопко тренер «Ростова» и сборной России «В Донецке давно не был. Тесть сейчас футбольной школой на 500 ребятишек руководит. Когда ему набираю — все разговоры только о футболе: как там сборная, как «Ростов»? Они живут в той ситуации, в которой живут. Привыкли. Надеюсь, увидимся как-нибудь — я теперь недалеко».

Через несколько часов после выхода этого интервью стало известно, что Виктор Звягинцев умер.

Мино Райола

04.11.1967 — 30.04.2022

Мино Райола Фото: Getty Images

К этому человеку можно по-разному относиться, но не признавать его организаторские и коммуникативные таланты невозможно. Кармине (он же Мино) Райола прошёл впечатляющий жизненный путь — от мойщика посуды в пиццерии отца до одного из влиятельнейших людей в мировой футбольной индустрии. Список клиентов агента Райолы говорит сам за себя: Холанд, Ибрагимович, Погба, Балотелли, Доннарумма, Мхитарян, Недвед. И это только топы. Райола как никто другой умел выбивать для игроков «жирные» контракты. Из-за этого футболисты тянулись к нему, а клубные менеджеры откровенно недолюбливали (кому же понравится методичное «выкручивание рук» при переговорах?). Федерация Италии совместно с ФИФА отстраняли Райолу от футбольной деятельности, но он всё равно оставался на плаву.



Когда СМИ впервые сообщили о кончине Райолы, он иронично отреагировал на это в соцсетях: «Второй раз за четыре месяца они убивают меня». Он вообще был юморной мужчина. Достаточно вспомнить цитату из книги Златана: «Я сразу понял, что он заносчивый ублюдок — иными словами, такой же, как я». Но уже через два дня после твита Мино его действительно не стало. Причиной скоропостижной смерти суперагента была названа серьёзная болезнь лёгких.

Александр Беркетов

24.12.1975 — 01.06.2022

Александр Беркетов Фото: ФК «Зенит»

Защитник Беркетов был неотъемлемой частью того незабываемого «Ротора», которым все восхищались в 1990-х. Вместе они тягались с практически непобедимым «Спартаком» в России и выбивали «Манчестер Юнайтед» из Кубка УЕФА. В родном городе Александр выиграл первые медали — бронзу и серебро. А золото получил только в ЦСКА — при том, что в чемпионском сезоне не сыграл ни минуты. Эта ситуация так морально подкосила игрока, что он тут же и завязал с футболом — всего-то в 28 лет.



Два года назад мой коллега Роман Вагин спросил у Беркетова: отчего так рано закончил? И получил такой же прямой ответ: «Хрен его знает. Дурак был». Александр сетовал на неустроенность в тренерской профессии, на игнор со стороны родного «Ротора». Это было последнее большое интервью Беркетова. Ровно через два года из Волгограда пришла печальная новость…

Сергей Наталушко легенда «Текстильщика» «Санёк Беркетов вот совсем молодым умер. В 16–17 лет на сборы с «Текстильщиком» ездил. Года три назад с ним виделся в последний раз. Встретились, выпили немного… Саня весёлый был парень, любил побалагурить, покурить, расслабиться. Наверное, это тоже повлияло на ранний уход из жизни. 47 лет — это же вообще не возраст».

Александр Козлов

19.03.1993 — 15.07.2022

Александр Козлов Фото: Getty Images

Спартаковская академия бесперебойно снабжает российский футбол качественными игроками. Но в лидеры родного клуба давно воспитанники не выбивались. Из последних поколений наиболее одарёнными считались Козлов и Давыдов. Оба в раннем возрасте ворвались в основу красно-белых, но в полной мере оправдать надежды не смогли. Возможно, не справились с внезапно свалившейся на их юные головы популярностью и ответственностью. Всего два спартаковца дебютировали в чемпионате России в 17 лет. И оба, по жуткому стечению обстоятельств, ушли из жизни молодыми. В 2016 году — Артём Безродный, а спустя шесть лет — Александр Козлов.

После вертикального взлёта и резкого падения в футболе Козлов предпринимал не одну попытку перезапустить карьеру в команде, а потом и лиге попроще. Не гнушался ФНЛ, ездил в Казахстан, Армению. Готов был двигаться даже за любителей — не мыслил жизни без игры. Трагедия случилась на тренировке команды «БроукБойз». Александр внезапно упал с массажного стола в раздевалке — и больше не поднялся. Оторвался тромб. Ему было всего 29 лет.

Георгий Ярцев

11.04.1948 — 15.07.2022

Георгий Ярцев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ровно посередине лета футбольная Россия, и прежде всего её красно-белое сообщество, пережили два потрясения. В обед 15 июля пришла шокирующая новость о смерти Александра Козлова, а всего через несколько часов не стало ещё одного спартаковца — Георгия Ярцева.



Пионеротряд Ярцева давно стал устойчивым словосочетанием. 26 лет прошло, а болельщики «Спартака» до сих пор вспоминают самое неожиданное, а оттого радостное золото 1990-х. Георгий Александрович никогда не выпячивался, не стремился на первые роли, но когда друг Романцев попросил подменить в клубе — не смог отказать. И не подвёл — вернул красно-белых на вершину таблицы, хотя поимённо команда выглядела, мягко говоря, скромно. За вывод сборной на Евро-2004 вся страна была Ярцеву признательна. В последний раз на тренерскую лавку он присел на матче легенд «Зенита» и «Спартака» в июле 2022-го. А через неделю у него внезапно остановилось сердце.

Уве Зеелер

05.11.1936 — 21.07.2022

Уве Зеелер Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Статистика нападающего Зеелера даже в эпоху Месси и Роналду поражает: 404 гола в 476 матчах. И всё это за одну команду — «Гамбург». Много ли вам известно памятников… ноге? А у «Фолькспаркштадион» стоит статуя правой ступни местного суперснайпера. Так бы этот клуб и остался единственным в резюме Уве, если бы технический спонсор не уговорил его напоследок сыграть разок за ирландский «Корк». Зеелер вышел, отгрузил сопернику ещё парочку и красиво закончил. Зеелер одновременно с Пеле установил уникальное достижение — забивал на четырёх чемпионатах мира. Спустя десятилетия в один ряд с ними встанут Клозе и Криштиану. Со сборной ФРГ форвард по разу стал серебряным и бронзовым призёром планетарного первенства.



В середине 1990-х Зеелер вернулся в родной «Гамбург» президентом, но уже через два с половиной года был вынужден уйти в связи с обвинениями в финансовых махинациях. Последние годы дедушка Уве вёл уединённый образ жизни пенсионера и умер в своём доме в 85 лет.

Андрей Рубин

26.11.1978 — 01.08.2022

Андрей Рубин Фото: MIKE HEWITT/GETTY IMAGES

Болельщики «Спартака» так и не открыли для себя футболиста Рубина. За три года в «народной команде» полузащитник насобирал пять официальных матчей и две аренды. А между тем для латвийского футбола Андрей — если не выдающаяся, то заметная фигура. 117 матчей и 10 голов за сборную прибалтийской страны говорят сами за себя. Ещё более удивительный факт — 59 игр подряд (!) за Латвию.



Возможно, клубная карьера у него выдалась не слишком успешной — зато очень разнообразной и познавательной: Швеция, Англия, Россия, Азербайджан. До АПЛ с «Кристал Пэлас» латвийский легионер не добрался, но в Кубке лиги пересекался с большими командами. Гол «Ливерпулю» — лучшее воспоминание о трёх годах в Великобритании. Хотя «Лестеру» он тоже круто положил — метров с 30 в девятку.



В прошлом году Рубин выпустил автобиографию под названием «Я сидел только раз». Футболист откровенно рассказал, как в молодости загремел за решётку (по счастью, ненадолго) и неразумно растратил всё заработанное в футболе. Финал жизненной истории Андрея получился ещё более трагичным: умер в 43 года. Причины смерти не разглашались.

Дмитрий Бесов

16.04.1924 — 22.09.2022

Дмитрий Бесов Фото: ФК «Зенит»

Он не успел поиграть на высоком уровне: карьеру 17-летнего нападающего Бесова в родном Ленинграде оборвала война. Вообще не тренировал взрослых. Но для петербургского футбола Дмитрий Николаевич — фигура знаковая, легендарная. Это он в далёком 1967 году инициировал создание в городе специализированной детско-юношеской школы «Смена» и проработал в ней — не поверите! — 52 года. До 2005-го был её бессменным директором.



Сколько классных мастеров за это время выпустила «Смена» — не сосчитать. В одном только золотом «Зените» 1984 года их было десять человек! Саленко, Радимов, Аршавин, Быстров, Малафеев — тоже его воспитанники. Поэтому уход из жизни петербургского патриарха очень и очень многие в футбольном мире восприняли как личное горе. Всего полтора года не дожил он до столетия.

Фернанду Гомеш

22.11.1056 — 26.11.2022

Фернанду Гомеш Фото: Getty Images for Laureus

Гомеш — легенда португальского футбола. В 1980-х «Порту» гремел не только у себя дома, но и в Европе. В 1987-м команда сделала международный хет-трик, доставив на «Драгау» Кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Из трёх финалов Фернанду пропустил только первый — из-за перелома ноги. Но на пути к нему нападающий успел наколотить пятёрку мячей в розыгрыше. А всего с родным клубом собрал 14 трофеев! И это не считая персональных трофеев, среди которых выделяются две «Золотые бутсы».



Феноменальный был бомбардир — его рекорд по голам за «Порту» (355), видимо, ещё не скоро будет побит. 22 ноября Фернанду исполнилось 66 лет, а через четыре дня его не стало: рак.

Синиша Михайлович

20.02.1969 — 16.12.2022

Синиша Михайлович Фото: Getty Images

Молодой защитник с могучим ударом обратил на себя внимание в начале 1990-х. «Црвена Звезда» тогда всю Европу на уши поставила, сенсационно взяв последний Кубок чемпионов (со следующего сезона он трансформировался в Лигу). Михайлович в финале с «Марселем» забил предпоследний пенальти. После были 14 прекрасных игровых лет в Италии, за которые Синиша настрелял 28 голов со штрафных (рекорд Серии A), и многообещающее начало тренерской карьеры там же.



С полюбившихся ему Апеннин Михайлович отлучался всего дважды и совсем ненадолго — ради родной сборной Сербии и «Спортинга». Его последним клубом в кальчо стала «Болонья». Больше трёх лет Михайлович боролся с лейкемией, перенёс трансплантацию костного мозга, но всё-таки болезнь взяла верх.

Сергей Дмитриев

19.03.1964 — 26.12.2022

Сергей Дмитриев Фото: ФК «Зенит»

В жизни Дмитриева хватало потрясений. Это и досадный пропуск серебряного Евро-1988 (был в заявке, но не сыграл ни минуты из-за травмы). И безденежная авантюра в «Хересе». И дрязги с австрийским агентом. И полугодичная дисквалификация на родине после эмоционального обвинения «Зенита» и «Спартака» в сговоре в 1996-м. И нападение беспредельщиков у парадной своего дома.



Он и из жизни ушёл до обидного рано — в 58 лет. От онкологии сгорел. Но в памяти болельщиков «Зенита» и ЦСКА Дмитриев однозначно останется как классный нападающий, чемпион Союза (с обеими командами) и обладатель Кубка СССР.

Пеле

23.10.1940 — 29.12.2022

Пеле Фото: Xavi Torrent/Getty Images for Pele

Весь мир боялся этой страшной новости и вместе с тем уже был к ней внутренне готов. Последние годы жизни Король футбола тяжело болел и практически не появлялся на публике. Ещё в сентябре 2021-го у него диагностировали опухоль толстой кишки — вдобавок к целому букету менее серьёзных недугов. Операция и химиотерапия ожидаемых результатов не дали. В конце ноября 2022-го футболист №1 был госпитализирован с генерализованным отёком тела и последний месяц жизни провёл в клинике, в окружении самых близких.



Вся Бразилия (да и разве только она?) молилась за Пеле, а он из больничной палаты через соцсети слал лучи благодарности болельщикам и желал удачи родной сборной на первенстве планеты в Катаре. Увы, «селесао» не порадовала легенду ещё одним, последним кубком. А за два дня до Нового года Эдсон Арантес ду Насименто покинул этот мир. Непревзойдённым.