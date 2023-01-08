Бекхэм снова в АПЛ! Сын легенды присоединился к грозе топ-клубов

Громкое подписание в английской Премьер-лиге! «Брентфорд» сообщил о переходе в аренду Ромео Бекхэма, сына легендарного полузащитника Дэвида Бекхэма. 20-летний футболист, права на которого принадлежат клубу отца – «Интер Майами», присоединился к резервной команде «пчёл» до конца сезона.

Ромео с отцом с футболкой «Брентфорда» Фото: Из личного архива Бекхэма

Бекхэм-младший тренировался в составе второй команды «Брентфорда» по окончании сезона в МЛС. Ромео добился признания тренеров, которые увидели в нём помощника в борьбе за Кубок Премьер-лиги. «Брентфорд» лидирует в своей группе, опережая «Блэкберн», «Питерборо» и «Астон Виллу».

Ромео Бэкхем нападающий «Брентфорда» Б «Я счастлив быть здесь. В США у нас был весёлый сезон, со множеством взлётов и падений, но я рад приехать в Англию и посмотреть, на что способен. Я приехал по окончании сезона, чтобы поддерживать форму. Теперь мне представился шанс уйти в аренду, и я никогда не был так взволнован. «Брентфорд» – клуб, который очень быстро растёт. Я благодарен за то, что теперь здесь».

Переход прокомментировал главный тренер резервной команды Нил Макфарлейн: «Мы были в полном восторге от Ромео с тех пор, как он приехал к нам. Он перебрался с целью поработать в течение межсезонья.

Ромео хорошо проявил себя, он действительно проникся культурой команды, большой частью которой он стал. Мне нравится, как он ведёт себя на поле и за его пределами. Он находится в хорошей форме и готов сделать шаг вперёд, присоединившись к нам».

Стоит отметить, что «Брентфорд» – отличный вариант продолжения карьеры для Ромео. Клуб отлично работает как с недооценёнными игроками, так и с молодыми талантами. Главная причина – владелец «Брентфорда» Мэттью Бенхэм. Он является фанатом статистики. Бенхэм разбогател благодаря «умному беттингу»: в 2004 году он открыл компанию SmartOdds. Она занимается предоставлением услуг по грамотному и точному анализу спортивных событий: так его клиенты узнают о самых выгодных ставках и котировках. В 2011 году он приобрёл биржу ставок Matchbook и вывел её с американского на европейский рынок, сделав одной из самых популярных в Англии. Позже Бенхэм внедрил рациональные принципы и в футбол: сначала в датском «Мидтьюланне», а затем и в «Брентфорде». В обоих клубах существуют мощные аналитические отделы + сильный спортивный блок, работающий на основе продвинутых статистических данных. Это позволяет находить футболистов, недооценённых другими командами.

В этом сезоне «Брентфорд» особенно выделяется в матчах с топ-клубами: они разгромили «МЮ» (4:0), обыграли «Ман Сити» (2:1) и «Ливерпуль» (3:1), поделили очки с «Челси» (0:0) и «Тоттенхэмом» (2:2), уступив только «Арсеналу» (0:3). Неплохой индикатор смелости команды и правильности принципов построения клуба.

Вернёмся к Ромео. Бекхэм-младший родился в сентябре 2002 года в Лондоне. Ему повезло с семьёй: отец – главная футбольная звезда, а мать Виктория – одна из поп-икон своего времени. С детства Ромео любил футбол, являлся болельщиком «Арсенала». Именно в академию лондонцев он и поступил в 2014 году. Но спустя год подросток передумал играть в футбол, решив заняться теннисом. «На днях Ромео подошёл ко мне и сказал, что больше не хочет играть в футбол. Часть меня была опустошена, но также я испытал облегчение. У него есть другие увлечения, и мне это нравится», – отмечал звёздный отец Ромео, Дэвид.

Ромео Бекхэм с отцом Фото: Из личного архива Бэкхэма

В 2020 году, после пяти лет без футбола, Ромео объявил о решении вернуться. Бекхэм-старший поддержал сына, заменив дома теннисный корт на футбольное поле. В сентябре 2021 года Ромео подписал контракт с клубом своего отца – «Интер Майами». Он выступал за резервную команду и сразу произвёл впечатление, играя на позиции правого полузащитника. Также Ромео выделялся отменными штрафными ударами, что было главной отличительной чертой отца.

Бекхэм-старший всячески поддерживал сына, после его первого гола за резервный клуб он написал в соцсетях: «Молодец, приятель, я так тобой горжусь. Первый гол в футболке «Интер Майами». Ромео ответил: «Люблю тебя, папа, это было для тебя».

26 января 2022 года Бекхэм-младщий дебютировал за основной состав «Интер Майами» в товарищеском матче с перуанским «Университарио». Встреча завершилась разгромной победой американской команды (4:0). В июле Ромео на несколько минут также появился на поле во время товарищеского матча с «Барселоной» (0:6).

Бекхэм-младший так и не провёл ни одного матча за первый состав в МЛС, но если он продолжит прогрессировать и усердно тренироваться, то нет сомнений, что в скором времени мы сможем увидеть его на профессиональном уровне. К этому как минимум предрасполагают гены.