Тренер «Чарльтона» 30 лет ходил на «МЮ». И после игры тен Хаг сделал ему чудесный подарок

В среду, 11 января, «Манчестер Юнайтед» обыграл дома «Чарльтон» (3:0) в четвертьфинале Кубка английской лиги. Так случилось, что Дин Холден не только главный тренер «Чарльтона», но и давний болельщик «красных дьяволов». Впервые в жизни ему выпала возможность побывать на «Олд Траффорд» не в качестве фаната, а непосредственным участником матча.

Дин Холден: болельщик «Манчестер Юнайтед»

Ещё в молодости Холден оформил абонемент на домашние матчи «Манчестер Юнайтед». Его место на арене – западная трибуна, блок W3105, восьмой ряд, место 56. Дин владеет абонементом уже 30 лет. В разное время вместо него на футбол ходили папа, брат, дядя, но сейчас на этом месте нанесены имя и фамилия Дина Холдена. Благодаря совету отца главный тренер «Чарльтона» с 16 лет хранил и продлевал абонемент, иначе вряд ли смог бы получить его обратно.

Дядя Дина ещё сильнее приближён к «Манчестер Юнайтед». Он работает охранником на «Олд Траффорд» и сопровождает Эрика тен Хага через тоннель на скамейку запасных. Сам Дин тоже работал на стадионе – болбоем подавал мячи в середине 90-х один сезон. Холден и сам играл за «Манчестер Юнайтед». Но только в детстве.

Дин Холден главный тренер «Чарльтона» «Я тоже играл за «Юнайтед» с 9 до 13 лет. Там были Ричи Уэлленс и Уэс Браун. Брайан Кидд и покойный Нобби Стайлз были тренерами. У моего отца до сих пор хранится письмо из клуба с просьбой, чтобы я вернулся, когда мне исполнится 14. Мы считали, что «Болтон» даст больше возможностей для игры за первую команду, а отец всегда говорил, что если я буду хорош, то они придут и заберут меня, когда я стану старше».

Дин Холден провёл более 400 матчей и закончил карьеру в 2014 году из-за перелома ноги, так и не сыграв за основную команду «МЮ».

Дин Холден: главный тренер «Чарльтона»

За разгромным поражением «Чарльтона» с трибун «Олд Траффорд» наблюдали вся семья Дина Холдена, его родственники и 28 приглашённых друзей. Хоть его команда и проиграла, он получил незабываемые эмоции. После окончания матча главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пригласил Холдена на базу клуба, чтобы показать, как тренируются его футболисты. Нидерландец провёл с коллегой из «Чарльтона» около 15 минут после матча, подарил ему футболку с автографом Маркуса Рашфорда и бутылку красного вина.

Дин Холден главный тренер «Чарльтона» «Тен Хаг подошёл ко мне после игры и пригласил в свой офис. Мы вместе выпили пива, он также подарил бутылку вина для моей жены и футболку Рашфорда. Что ещё более важно, он пригласил меня в Кэррингтон (тренировочная база «МЮ». — Прим. «Чемпионата»), чтобы посмотреть их тренировки. Для меня как молодого тренера бесценно учиться у лучших. Это был особенный опыт. Я бывал в каждом углу «Олд Траффорд» на протяжении многих лет, но ни разу не думал, что буду стоять в технической зоне. Мой папа живёт по соседству, ему 70 лет, он приезжает сюда уже 60 с лишним лет… Вау. Для него увидеть, как выходит его сын, — особенный момент».

В АПЛ уже давно существует традиция – после финального свистка тренеры обеих команд встречаются за бокалом вина и общаются около 20 минут. Обычно разговор идёт о футболе или о жизни. Зародил эту душевную традицию Алекс Фергюсон. Он первым пригласил тренера соперника в свой кабинет после матча. «Я положил традицию послематчевых разговоров за бокалом хорошего вина», – рассказывал шотландец.